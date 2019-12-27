警暴輿論戰中政府的兩款陰招

特區政府回應《華盛頓郵報》的調查報道，堪稱一個笑話；加上其他輿論操作，最近有兩款陰招。

第一種陰招，可叫作「不對稱反駁」。

《華盛頓郵報》的調查報道，屬於多媒體大製作，題為〈香港警察鎮壓示威 反覆違反指引而不需承擔後果〉（In Hong Kong crackdown, police repeatedly broke their own rules — and faced no consequences），綜合了65段疑似警暴影片，給世界各地警政專家評價，結論認為七成片段警察行為有問題，違反指引與國際標準。文章內容影畫文字並茂，並取得香港警方內部指引印證對比，逐字逐句列出片段行為如何違反守則，指控具體而實在。

虛應故事偽裝反駁

政府如何回應呢？嘿，根本沒有進入話題，沒有具體回應。

聲明說：「我們對這些沒有事實根據的指控深表遺憾。」但聲明根本沒有用事實反駁，寫這一句就叫反駁？

聲明的其他文字：「…只用了最低所需武力」「警方使用的武力符合國際標準…」《華盛頓郵報》正是具體指出，警察用的武力並不必要，不是最低所需，而且違反你們自己訂的指引，但政府回應就此簡單幾句，沒有具體反駁任何案例，只是重申那些已經被《華盛頓郵報》以影像文字推翻了的說辭。

聲明用了很大篇幅，講述示威者如何暴力，所以警察止暴有理；如今問題在，縱使有衝突，警察的處理是否專業，是否符合國際指引與自己製訂的守則？這才是討論焦點，就算示威者使用暴力，警察也不應濫暴，使用不對等暴力；不能說示威者用武，警察就可以為所欲為，置守則於不顧。

人家具體指控，你空泛回應，沒有進入話題；人家案例逐個數，你同人講衝突前因，根本虛應故事。這就叫「不對稱反駁」。

政府這個聲明，沒有實質內容，代表了無言以對，無力反駁，不敢具體討論；出一個聲明，只為了轉移視線，誤導公眾，令人以為有一個回應就等同已經回應。這種「不對稱回應」的陰招，貌似回應，普通讀者沒有時間深究，更沒有時間閱讀《華盛頓郵報》原文原來如此具體，會以為政府已經反駁；政府的文宣就算虛弱無力，自命中立一族聽聞以後，或會說「公說公有理、婆說婆有理」，政府虛晃一招就擺出了「澄清」的騙局。

「官話必真」假象

第二種陰招，製造「官話必真」的假象。

警察公共關係科拍片，指控主流傳媒傳播未經證實消息，例如大埔有人持搶一事，傳媒訪問了一位匿名目擊者講述他目睹警察持槍後抹指模，警方謂目擊者所講，傳媒未經查證，應查詢警方。

一個目擊者之言，是否可信，傳媒應否立刻廣傳，值得討論；每個人都有自己的偏見、誤解、眼花看錯也有可能，傳媒要尋真，不能憑片言隻語就信以為真，但有時真相未必即時到手，無奈之中只能暫時綜合各方講法，希望了解各種可能。[編按]

然而，對待政府說話，也應用同一標準，不要搬龍門，因為政府與警方雖然掌握很多權威資料，但有十萬種自身既得利益理由，說話不盡不實；傳媒與公眾，不要墮入「官話必真」（official-fact as fact）的圈套。

傳媒查證的慣常規律，往往去到政府官員一方就停止，好多人理想當然地認為「官話必真」，查證政府，攞「reaction」，就是「查證」過程的最後一步。政府回應了，就有「答案」了，查核完畢，寫稿，收工。

往日，政府與警方未必講假話，但講廢話，避重就輕；今天，狼來了的故事，每天在警謊記者會上演，警方高層為了護短，又或不敢得罪前線，又或恐怕承認錯誤令獨立調查的呼聲更響亮，於是左閃右避，狡言詭辯；縱使濫權枉法明目張膽，警察自己未查證，都會說警暴性侵無發生，暴行於影片清晰可見卻視若無睹，這些警謊，很多染紅傳媒都會照單全收，不再追問，成為每天的新聞。

大眾還要警惕那位警察發言人，官仔骨骨，貌似權威，高層精心挑選了一位《TVB》前記者擔當重任；加上制服誘惑，好像很有公信力，也是每個人要小心的圈套。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

編按︰《香港電台》就此事的報道手法上回應，指出同時「報道了一名在場人士否認警方開槍的陳述」，亦没有提到插贓嫁禍。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex