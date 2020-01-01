《老年的意義》：到了90歲，選擇性遺忘可能是某種正面的智慧

文：約翰．利蘭（John Leland）

為什麼越老越有智慧？

「年輕的時候，煩惱比較多。」

起初我會覺得長者是因為不想在媒體上發牢騷，所以才有所保留，他們的世代和我不同，不時興抱怨。然而一個月一個月過去，他們依然如此，我逐漸明白他們的選擇性記憶（美好時光的記憶栩栩如生，卻忘記不愉快的時光），對他們的日常生活有好處。即使他們無法控制發生在自己身體上的事，也能控制自己的過去，塑造過去而得到正面的結果。

「我回想我的一生，覺得我這輩子很快樂。」露絲把過去的快樂說得好像有得選擇。

他們還記得的苦難讓他們得以對付現在。他們不是撐過了大蕭條，或配偶緩慢又受折磨的死亡嗎？

我和露絲談話時，露絲時常說起她照顧垂死母親、丈夫和一個姊姊的歲月；她說她姊姊是「我們之中最聰明的那個」，死於阿茲海默症造成的緩慢退化。這些記憶似乎不令她痛苦，而是讓她記得更愉快的時光。露絲的長女茱蒂經營一個機構，專門服務低收入的老人，她說她時常在她服務的人身上看到這種韌性。茱蒂說：「活到八十五或九十歲的人，都有驚人的力量。像我母親，她失去丈夫，也失去雙親，她知道怎麼處理失落。雖然不會減輕痛苦，但人類很有韌性，而年長者經歷過各式各樣的事，我們有很多可以跟他們學習的。年老未必愉快，但也未必可怕。金錢有幫助。有親人也有幫助。但我遇過一些人既沒錢也沒親人，老了卻過得不錯。」

嚴重的記憶喪失很可怕，我們會擔心也是情有可原，不過選擇性遺忘可能是某種正面的智慧。你四十五歲的時候，記得婚姻或事業上犯的所有錯誤有好處，可以讓你記取教訓；到了九十歲，遺忘最好（最聰明），因為記得那些事徒傷心。中年必須知道談生意時誰暗算了你；老年時忘了舊仇，沒什麼損失。選擇性記憶也有一種增強作用，讓富者更富──比起沉溺舊怨的祖母，說開心往事的祖母比較常有孫子女探視。

有一天，我在王萍的公寓裡問她，她這九十年有什麼遺憾。王萍的公寓雖然樸素，卻總是窗明几淨。她不再給自己買衣服，毛衣脖子邊的地方微微磨損了。她把照顧窗邊植物當成例行公事，她說：「這很重要。我喜歡花，對我的身體很好。」對於我問起的遺憾，她搖搖頭說：「遺憾沒道理。沒辦法回到從前。過去的就過去吧。」

王萍描述了她每天的例行公事。她喜歡睡到很晚，然後把居服員前一晚做好的早餐拿去加熱。居服員十點來洗碗。早上王萍會給花澆水，她以前早上會去上一堂運動課，但她現在寧可坐著不動。午餐後，她會小睡一下，下午三點會下樓打兩個小時的麻將，成員每次都一樣，除了她還有中國南部廣東省來的三個女人。她說，她贏牌的日子就是好日子。每天晚上，她會和女兒講電話、下到公寓的交誼廳去閱讀或聊天。她坐直了會背痛，所以晚上不看電視，有時睡前會躺著閱讀。幾年前，她女兒給了她一臺筆記型電腦，讓她和中國的親戚通電子郵件或用Skype 聯絡，不過她沒地方放筆電，而且搬著筆電在公寓裡走來走去太吃力。她也試過平板電腦，但手抖得太厲害，不能用觸控式螢幕。

因此王萍只能接觸到一小圈人和少量的活動，最近公寓的一個好友過世，所以這個圈子更小了。不過這個圈子經過精挑細選，每個人對她都有某種意義，她不會把精力浪費在她不喜歡的人身上，或做自己不愛做的事。她不做自己不喜歡的工作，不用去有壞心學生的學校，她不擔心被炒魷魚或數學被當，她最擔心的是有沒有錢辦葬禮，而這問題已經解決了。為工作焦慮、婚姻緊張、財務煩惱、時間衝突、日常壓力──讓我夜不成眠，或讓我不開心的，就是這些事，但對王萍和其他長者來說，這些事其實不存在了。王萍說，她現在過得比較輕鬆，「年輕的時候，未來很遙遠，你不知道自己和這世界會變成怎樣，所以年輕的時候，擔心的事比老年人多。但我現在不擔心了。」

想像一下：不用再牽掛未來──也就是各種事很可能不會發生，唯獨一個例外，那就是死亡。即使只有片刻，不再牽掛未來的感覺就像第一次飛行，讓人覺得輕飄飄的、無拘無束。我們大多天天抱著未來而活，在這未來的重擔下辛勞。像老年人一樣思考，就像無牽無掛地旅行。

一九八○年代，瑞典社會學家拉斯．托斯坦（Lars Tornstam）驚訝地發現王萍這樣的人十分普遍。

他們雖然失去許多，老了卻心滿意足。托斯坦和我一樣，發現這樣的人隨處可見。他開始訪問他們，談起他們的人生時，他們描述了自己的價值觀如何隨著年歲漸長而改變。值得注意的是，他們對於如何運用時間、和誰一起共度時光，變得更挑剔了。他們不再有興趣在雞尾酒會與人閒聊或和陌生人調情，不再尋找新朋友或增加社交網路上的新聯絡人。

此外，他們變得沒那麼自我中心，比較意識到自己是大我的一部分。他們不覺得寂寞，反而告訴托斯坦，他們珍惜有獨處的時間可以沉思。其他社會科學家爭先想出新主意，讓老人有事可忙，托斯坦卻自創「超越老化」（gerotranscendence）這個詞，以不同的方式看待老年──不是一段衰退的時期，而是一個高點，此時人們會超脫物質煩惱，專注在真正有價值的事物上。

托斯坦推斷，老年之前的歲月都是在為這個階段做準備。

托斯坦以七十四到一百零四歲的人為對象，問他們五十歲之後的價值觀有什麼改變，將近四分之三的人同意這個陳述：「現在我對膚淺的社交比較沒興趣。」三分之二的人說：「現在我的內在世界比較多喜樂。」百分之八十一的人同意這樣的陳述：「現在物質的事物比較不重要。」他們變得比較無私，比較接受人生中有些他們永遠解不開的奧祕。

這個結果很驚人──他們雖然沒有經歷一般所謂的成長（例如工作升遷或學習新技能），卻仍然以更深奧的方式在進步。托斯坦發現了一件驚人的事：年長者似乎同時活在過去與現在，模糊了記憶和當下經驗之間的界線。他們會回溯從前的對話，向他們曾經虧待但已經過世的人道歉，依然為從前的喜悅心懷感激。

當然了，托斯坦的受試者是瑞典人和丹麥人，他們享有的社會安全網以慷慨聞名，但他「超越老化」的概念在美國流行了起來。佛羅里達大學的蒙妮卡．阿德特帶我認識了這個概念。阿德特研究的是智慧與老化，她認為老年人的一些趨勢（例如接納混合情緒、節制負面感覺）造成某種隨著年歲一同進化的智慧。智慧無關天賦或全知──不是指發現相對論或解決中東危機──而是隨著經驗而增長的一種能力。莫札特有天賦，但你母親有智慧。至少我母親有。

為了評估是不是愈老愈有智慧，阿德特制訂了她所謂的三維智慧量表（three dimensional wisdom scale，3D-WS），用三個座標軸來表達智慧：認（cognitive，理解人生的能力）、反思（reflective，從不同觀點看待人生的能力）和情感（affective，情緒智慧）。一個人可能在某個維度比較強，但有智慧的人運用這三種維度的方式，會使各個維度彼此增益。阿德特用這個量表發現，一開始就有智慧的人，智慧確實會隨著年齡而增長，而且智慧愈高，幸福感愈強。

研究護理之家或住院者得出的效應特別明顯，這些地方的幸福感比較低，那些智慧得分比較高的人，對自己的生活比較滿意，滿意程度和同年紀獨立生活的人相當。有智慧的人，決策能力比較好，懷著比較實際的期待，如果事情不如預期，他們不會那麼失望。老人不會因為他們花不到的財富或釣不到的對象而昏頭，也不會為了自己記不得的冒犯而懷恨在心。

阿德特說，以縮短的時間觀來看，不論年輕人或老人都能除去無關緊要的干擾。「自我中心的情況減輕了。原先耗費在膚淺事物的所有能量，現在用於精髓、真正寶貴的事物。一般來說，年長者接受他們沒有多少時間可活的事實，這他們沒意見，他們並不是怕死，他們怕的是死亡的過程，而有智慧的人比較能接受這過程。」

書籍介紹

本文摘錄自《老年的意義：我和那些老人共處的一年》，如果出版

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作者：約翰．利蘭（John Leland）

譯者：周沛郁

如果身體機能衰弱，人生到底還值不值得活？

一個長達一年的訪談，改變百萬人對人生的看法

本書作者約翰．利蘭是紐約時報記者，他55歲時離婚，人生首次單身一人，他必須獨自照顧年邁母親，而她最大的願望就是去死。如果身體機能衰弱，人生是否還值得活？他抱著這樣的疑問追蹤並貼身採訪六位超高齡紐約客一年，並刊登了系列文章。

作者在書中前六章主題式地介紹這六位主人翁，還有自己與母親的關係；後六章分別寫下爺爺奶奶們各別傳達的人生課程。其中並穿插有許多關於老年的古老智慧，與最新科學研究。這六名高齡紐約客反映出美國複雜的移民文化，他們來自不同社會階層，生活習慣和人生觀也大異其趣。從訪談中我們將與作者一起參與這六位爺爺奶奶的生活，追著這些紐約客（和看護）跑，利蘭將他們的人生智慧（或糗事）、任性、幸福感和不可避免的病痛，生動呈現在讀者眼前。

或許我們並不覺得老年有趣，

那是個陌生的國度，說著年輕人、甚至中年人都不懂的語言，

但解讀這些語言，卻能讓你掌握快樂的鑰匙，無論你現在幾歲。

他們就是我們──即使現在不是，早晚也將成真

受訪者都超過85歲，根據美國統計，這是現在成長最快速的年齡層。

在進行這個計畫前，利蘭設想過自己的老後生活或許跟現在差不多，只是會失去不少（家人、視力、腦力、體力、金錢、尊嚴…）並多了病痛。然而訪談結果讓利蘭對老年生活大為改觀，不但改變了他的生活，並且訪談系列受歡迎的程度也出乎他的意料，僅網頁瀏覽人次便超過100萬。

這不是一些90歲還能跑馬拉松的勵志故事

這些老人可能是非裔、移工、白領、資深電影人，都伴有失能、失落，但他們仍然設法讓人生快樂，並試著自處。

年老的一課是，事情和你想的不一樣，你以前認為失能會左右一個人的價值，但老人總是有些對應的策略。失去是人生淬煉智慧的一大利器，其中有些智慧或許真能彌補我們自認為不可或缺的能力。

所以，如果你想快樂，最好學會像老人一樣思考

如果不用再牽掛未來，唯獨一個例外，也就是死亡，會是什麼樣的感覺？不再牽掛未來的感覺就像第一次飛行，讓人覺得輕飄飄、無拘無束。我們大多天天抱著未來而活，在這未來的重擔下辛勞。但老人免除了這個煩惱，他們更活在當下，更能看到事情好的一面，接受壞的一面。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航