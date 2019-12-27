「喂，真係有人喺裏面㗎！」

大概所有孩子也曾有做這樣的異想：自動櫃員機、汽水機裏，其實都有一個真人在勤懇地工作，為站在機前的人提供不同服務。但也正因為這樣的想法太牢固，每次當有不熟悉澳門的朋友看到來到這紅色橢圓型的郵亭前，說的都是這句。

對呀，真的有人在裏面，真真實實地為民眾提供著郵政服務，如買郵票及寄信。

這種「真實」不是偶然，而是一段伴隨著澳門發展的歷史。翻查資料，在1980年代中旬，澳門街只有五間郵局，難以滿足市民需要，故當時的郵電司便在人口密集又遠離郵局的街頭設置小型郵政設施，由一名郵差負責營運，就成了我們今日所見的郵亭。然後，在1985年至1989年間，十間郵亭先後面世，這時期，也可算是郵亭的「全盛時期」。

但時代巨輪之下，沒有人和事能永恆不變，郵亭當然也不例外。

這些年來，散佈在全澳各處的郵局因需求下降而關閉，今年 12 月中旬，郵電局宣佈，渡船街郵亭將於12月31日起終止服務，亦由於渡船街郵亭已是目前僅有一間有運作的郵亭，意味著送走2019年的同時，澳門人也見證著郵亭將步出歷史舞台。

告別郵亭，多少也象徵著要跟昔日那個會去買郵票、寄信的自己說再見；雖然目前仍然未知這郵亭停止服務後的命途如何，但希望當局能將之留下，作為時代的見證。

12月27日和12月30日的13:30至17:15，將會是郵亭的最後運作時光，有興趣的朋友不妨前去一看，留下回憶。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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