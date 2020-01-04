「脊椎滑脫」依嚴重程度可分成五級，第三級以上建議開刀

文：好痛痛、尤稚凱復健科醫師

脊椎負責撐起人的軀幹，這是一件非常不容易的事，所以會需要許多韌帶和肌肉（例如豎脊肌）來幫助支持脊椎。而如果脊椎滑離該有的位置，也就是脊椎滑脫，那可能會造成許多疼痛、神經痛問題。

圖片由菁英診所提供 脊椎滑脫示意圖，圖片由菁英診所提供

為什麼會脊椎滑脫？

為什麼會脊椎滑脫呢？常見原因有：

久坐、姿勢不良。因為坐著的時候脊椎承受的壓力比站著的時候大，如果姿勢太歪，脊椎壓力會很大。 用不當的姿勢搬重物、過度重複彎腰、轉腰。這些都會突然增加脊椎的受力。如果核心肌群不夠好、施力不當，可能會擠壓到脊椎。

上述兩個常見原因都可能讓脊椎的小面關節受損、退化、讓脊椎變得不穩定，造成脊椎滑脫，尤其腰椎第四節第五節最常見。脊椎滑脫會引發腰部、背部單側或雙側的疼痛，但是坐下來休息會好一點，所以容易被忽略掉。如果滑脫太嚴重有可能會壓迫到神經，例如坐骨神經痛。

脊椎滑脫分成五種嚴重等級

脊椎滑脫需要透過X光檢查，醫生檢查過認為有需要時，會進一步用電腦斷層或核磁共振（MRI）來檢查。

脊椎滑脫可以分成五個等級：

第一級：滑脫程度＜25％

第二級：滑脫25～50％之間

第三級：滑脫50～75％之間

第四級：滑脫75～100％之間

第五級：100％以上

Photo Credit：好痛痛

依據治療經驗，通常滑脫第一級和第二級，可以用增生療法來增強小面關節和韌帶的支持能力，讓問題獲得改善；第三級以上就建議開刀了。手術的話，大部分是以固定脊椎以及解除神經壓迫為目標。

增生療法治療脊椎滑脫的方法

增生療法治療脊椎滑脫的方法，是在軟組織超音波的導引下，將增生藥劑（如高濃度葡萄糖水、自體血小板生長因子等）直接注射到脊椎的韌帶與小面關節，以修復損傷與退化，進而恢復強韌與穩固。有助於滑脫的椎體復位，同時提昇脊椎的穩定性。

我認為除了治療以外，病患也要有好的肌力（核心肌群）、正確的生活習慣、良好的動作模式，才能避免下次的脊椎滑脫。記得，醫療只是在幫助你復原，而你的健康還是要靠自己來維持。

文末附上我以前拍的脊椎滑脫的影片：

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航