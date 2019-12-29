《核爆家園》：編劇揭開謊言的代價，配樂師譜出讓人恐慌的「核」音樂

文：林君樺（DCFS編輯部）

1986年，在蘇聯烏克蘭車諾比核電廠，發生史上最嚴重的核電事故，其所釋放的污染物質遠超過福島第一核電廠事故的10倍，深深遺害鄰近國家。編劇Craig Main發現這段塵封的歷史，燃起揭開事件真實面貌的興趣，進而以此為主題創作HBO影集《核爆家園》。

回溯這段歷史，劇組發現他們必須為這個故事負責，既是對亡者的尊重，亦是替還在世的人訴說無以名狀的生命重擔。他們盡可能貼近史實，在劇本、角色設定、工廠樣貌等都依據當時事件還原，攝影也試圖以放射光感，暗示核爆污染危害無所不在。而配樂師同樣為求真實，深入發電廠取材，譜曲讓人恐慌的「核」音樂。

被埋沒的歷史，編劇揭開謊言代價

圖片來源：imdb, youtube, lbbonline, vice, deadline

故事的核心是關於，當我們脫離真理時會發生什麼事。 ──《核爆家園》編劇Craig Main

這場震驚全球的核爆事件，在蘇聯的主導下逐漸隱沒，如今編劇Craig Main再次翻閱歷史，卻發現其中有不少謊言，數以萬計的人都因此承受慘痛代價。他決心將事故攤在陽光下，除了面對將戲劇貼合史實的難題，更要將故事濃縮成5小時，道盡人們的悲痛。

「我盡力照著我的原則生活，那就是如果你要說一個自己沒經歷過的故事，盡可能地尊重曾身歷其中的人們，而這也是表達敬意的其中一種方式：正確地處理細節。」Main坦言，除了搜集大量文本與紀錄片，他也實際來到東歐訪問經歷過事故的人們，並密切地與科學家探討核電原理與爆炸成因。

劇中每個角色多可以對應到歷史上的人物，但飾演科學家烏拉娜柯繆克（Ulana Khomyuk）的愛蜜莉華森（Emily Watson）為例外。Main將其視為結合了多位協助應對災難的科學家角色。他表示：「我想創造一位敢於挑戰政權的角色，她是科學家的理想化身，不在乎名利，只堅守真相。」

重返核電廠，逼真還原核電事故

它不僅僅是一部故事片，甚至更沉重。由於這是一段具有紀念意義的歷史，我們持以敬重的心態，謹慎呈現視覺設計。 ──《核爆家園》攝影指導Jakob Ihre

車諾比核電廠爆炸之際，一群不知情的人在附近一座橋上，遠觀放射性光芒的爆炸，而那座橋如今被稱為「死亡之橋」，那些圍觀的人民無一倖免致命的輻射。這場戲伴隨如雪花紛飛的輻射塵粒，孩子們在片片塵埃中嬉鬧玩耍，詩意的情境下卻是索命悲劇。

攝影指導Jakob Ihre試圖重現那場爆炸光感，他從白俄羅斯記者Svetlana Alexievich所著的紀錄片《車諾比之聲》中深入了解核爆事故：「有了更多事實與資訊，你就能夠從攝影的角度，決定如何呈現影像畫面。」

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核電廠爆炸，燃起熾烈大火，Ihre以歐洲最大升降機，高掛燈光模擬火勢，他解釋：「那不是正常火的顏色，它有一些綠色在其中，那是為了擺脫浪漫溫暖的火光，讓它看起來更毒。」他亦試圖以閃爍光感，傳達被輻射層層包圍：「我們想表現出世界更加動盪。」

「在一般電影中，我們不會讓畫面中的陽光、燈光過曝，但我們想讓人們感受到，角色在烈焰的曝曬下，就如同被放射性輻射灼傷。」Ihre表示，他留心太陽進出雲層的光影變化，使日光燈管閃爍，進而改變曝光程度。

3D建模解構核電廠，實際打造內部空間

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車諾比核電廠結合實景拍攝，與電影製片場棚內搭建，藝術總監Luke Hull與他的團隊先研究俄羅斯庫爾斯克（Kursk）核電廠，其設計與車諾比核電廠相似，並依此製作3D建模，同時比對主要拍攝地立陶宛伊格納利納（Ignalina）核電廠，找到要建立的目標。

「我們建造了爆炸後的反應堆，被毀的幫浦裝置、備用倉庫及發電廠相關設備，我們還建造了地理位置上正確的礦山。」Hull說明，美術團隊在製片廠重建爆炸後的發電廠，其餘場景則在伊格納利納（Ignalina）核電廠取景完成。

「許多鋼筋混凝土和管線，所有部件都重複相同的結構。」Hull解釋，他們藉由建立基礎設施，連結各個場景，讓畫面看起來都像是車諾比核電廠內的房間：「工廠有不同的區域：設備室、管道室、控制室。進入核心區域後，它變得更重且堅固，然後在核心層以下，管線就像發電廠的血管系統。」

深入歷史錯誤與人心，譜曲恐怖「核」音樂

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我認為將這個故事重述，並且永不遺忘是非常重要的，我們才能不斷學習那裡曾發生的錯誤。 ──《核爆家園》配樂師Hildur Guðnadóttir

「想像一下對輻射的恐懼，和對自己所處空間的恐懼會是什麼感覺。」配樂師Hildur Guðnadóttir道，她認為車諾比核事故不需要戲劇化的音樂加強，因為故事本身就是個戲劇性的事件；反而是從災難事件及無形廣泛的核輻射著墨，強化驚悚氛圍。

「重要的是盡可能地尊重逝世的人們，和經歷過這場事故的人們。」Guðnadóttir坦言，她親自走一趟核電廠，錄下聲音，感受環境，嘗試捕捉現實中可能有的情緒：「感覺這是與核電廠合作最尊重的方式。我只是先聽了它要說的內容，然後從那裡開始解釋它。」

「我們採用的方法是非常誠實和直接的。」Guðnadóttir解釋，她試圖展現兩個面向，一是恐懼。Guðnadóttir說明：「輻射是一種非常沉重卻無聲的物質，我覺得需要以真實的元素表現配樂。」透過核電廠反應堆的聲音，與迴盪在廠內的回聲，試圖勾起人們恐怖神經。另一則是人為的悲劇與錯誤，她以自己的感受與樂法詮釋情感。

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把事情做好，要一直抱持的信念是，盡你所能地挑戰影片製作高度。 ──《核爆家園》導演Johan Renck

導演Johan Renck擔起《核爆家園》的沉重議題，追求每個製作環節的真實度。他認為追求作品的高度，並不是設法找到簡單的方法完成影片：「電影攝製是一個龐大而繁瑣的野獸，您必須絞盡腦汁克服它，這樣的做法不是為了走一條阻力最小的路，而是要一路提高賭注和門檻。」

參考資料：lbbonline, theplaylist, goldderby, vice, hollywoodreporter, pond5, deadline, indiewire, popdisciple, scoreit

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本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航