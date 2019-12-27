108學年大專院校註冊率出爐：132系所招不到學生，包括台清交政師大在內

教育部今（27）日公布108學年度大專新生註冊率，頂尖大學雖然整體新生註冊率都超過9成，不過卻有100多個碩博班掛零，其中包括台大、清大、交大、成大、政大、台師大等校，也招不到學生。為此教育部表示，可能是抱持著「寧缺勿濫」的原則，缺額也不是壞事。

教育部今天在「大專校院校務資訊公開」網站公布108學年度註冊率，除了全校數據，也包含個別系所。根據網站的統計數據，共有132個系所（班制）掛零，其中不乏台大、清大、交大、成大、政大等頂尖大學博士班。

博士班招生掛零的頂尖學校系所，包括了台大國發所；政大外交所、圖書資訊與檔案學研究所、會計所；清大人類所、語言所、生技產業博士學程；交大加速器光源科技與應用博士學位學程；成大國際經營管理所（IMBA）、太空與電漿科學研究所。

另外，台灣大學與台灣師範大學的歷史與地理學系的在職碩士班，今年的註冊也都紛紛掛零。其中台師大教務長陳昭珍解釋，這2系在公告招生後，評估報名人數較少，都已自行停招。也表示在職專班有別於一般碩士班，會隨時因應市場需求進行評估和調整。

明星學校招生掛零，教育部高教司長朱俊彰受訪解釋，部分系所規模較小，且國立大學選才標準嚴格，可能是抱持著「寧缺勿濫」的原則，加上產業發展有些系所需要做調整，也反應在招生上。

朱俊彰強調，全台大專共有四千多個碩博班（包括916個博士班、3400多個碩士班），今年只有100多個註冊率掛零，「相較於整體規模，掛零真的只是少數。」另外各系所統計註冊數據沒有包括境外生，因此目前統計上為零，代表沒招到本國生，但也可能有境外生。

不過由於博士班招生人數通常極少，也是培養高階人才的管道，教育部表示如果招生狀況不理想或是想重新調整，將允許最長3年的暫時停招，重新累積能量，不會輕易廢除培養頂頂尖學術人才的博士班。

今年最多外國新生的學校，台大、銘傳上榜

少子女化影響，不少大專院校改搶攻招收境外生，根據教育部公布最新資訊，今年台灣大學、銘傳大學、成功大學收到的人數為前3高。

Photo Credit: 教育部 提供

技專部分，招收最多境外生的則是台灣科技大學、明新科技大學和台北科技大學。

Photo Credit: 教育部 提供

和春、台北基督學院連2年低於招生「警戒線」

國立大學的註冊率資料，其中以台灣體育運動大學（98.37%）、台北藝術大學（97.44%）、台灣藝術大學（97.23%）註冊率最高，而包括台大、政大、成大、清大、交通等頂尖大學，全校新生註冊率大多在95%以上。

不過根據教育部資料，108學年度註冊率未達6成的學校一共有6所，包括3所私立大學、3所私立技專：

108學年度未達標的學校 註冊率 和春技術學院（私立技專） 58.01% 台灣首府大學（私立技專） 52.10% 台北基督學院（私立大學） 50% 大同技術學院（私立技專） 46.01% 聖約翰科技大學（私立技專） 43.65% 稻江科技暨管理學院（私立大學） 37.23%

依《私校轉型退場條例草案》規定，私校全校學生數若低於3000人，連續2年註冊率未達60％，列為退場或轉型的專案輔導學校，被高教界視為淹水線指標。

今年註冊率低於警戒線的學校，比起去年（107學年度）的9所已有所減少，去年未能達6成標準的大專院校，包括崇右影藝科技大學、和春技術學院、明道大學、玄奘大學、華梵大學、高苑科技大學、中州科技大學、南榮科技大學以及台北基督學院。

其中和春技術學院已經連續2年註冊率未達60％、全校學生數亦少於3000人，會不會被列入專輔學校？為此教育部表示，和春技術學院雖然連續2年註冊率未達6成，但因學校的財務、教學品質沒有問題，因此沒有被列入專案輔導學校。

除了和春技術學院，台北基督學院也是連2年招生未滿6成。

教育部高教司司長朱俊彰表示，註冊率調整跟招生名額有關，若私立學校連續2年註冊率未達7成、公立學校未達8成，教育部就會針對招生名額做調減，但學校仍可以透過自由調配名額的方式招生。

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核稿編輯：羊正鈺