菲律賓Party-list制度下的政黨票，和你想的不一樣：票不投小黨才是浪費

在菲律賓眾議院的選舉制度裡，有一個類似台灣「政黨票」的設計，通常在菲律賓叫做「party-list」。這制度創立的時間不僅比台灣的「單一選區兩票制」還早許多，制度的設計也讓許多小型政黨或民間團體有機會進入國會。

Party-List的制度設計

Party-list制度設計於1987年菲律賓解嚴後、重新制定憲法之時，主要精神是希望讓邊緣和弱勢的團體能有機會在國會發聲，也呼應了1986年推翻馬可仕政權的人民力量革命（People Power Revolution），因此憲法規定，有 20%（約 60 席）的眾議院議員得由Party-List選舉選出。值得一提的是，這些party-list團體和參與區域選舉的政黨是分開的，換句話說，參與角逐區域議員選舉的政黨不能直接參與party-list的選舉，這個制度設計和台灣非常不同。1995年菲律賓通過Party-List體系法（Party-List System Act），1998年正式開始首次納入party-list的選舉。

Party-list的制度在運作上相當複雜，簡言之，每個參與選舉的社會團體，只要超過總票數的2％就可以獲得一席，但是最多只能獲得3席。不過，一般而言能夠獲得3席議員或者至少能超過2％的社會團體不多，因此在目前的制度下，剩下的席次就會由另一個公式分配給其他社會團體。例如，在2019 年的期中選舉中，只有八個party-list團體獲得2%以上的選票，其中有兩個團體獲得三席議員，其餘六個獲得兩席，剩下的席次則由票數較高的43個團體各獲得一席。最終，有51個party-list團體得以進入眾議院。

雖然制度複雜，不過越來越多菲律賓人知道並且參與這個選舉制度。根據Pulse Asia的問卷調查，在 2019年期中選舉之前，大概有四分之三的菲律賓人知道party-list制度，我周遭的菲律賓朋友中，不少人也都有自己認同的party-list社會團體。

Photo Credit：江順楠 菲律賓其中一Party-list的競選人選舉海報。

Party-list團體有哪些？

那麼，到底這些參與party-list選舉的團體有哪些呢？Rappler把party-list區分成24類，概括一些來說，大概有以下幾類：

1. 以特定職業勞工或專業工作者權益為訴求的團體，例如農漁民、海外勞工、教師或電力公司員工等。

2. 以特定社會階層或社會群體權益為訴求的團體，例如年長者和退休國民、中小企業或消費者、原住民、年輕人、女性或LGBTQ族群等。

3. 以特定社會議題為訴求的團體，這些訴求包括了：教育、環境保育、觀光、健康、網路發展、貧富和城鄉差距、公共安全、運動、交通運輸、反貪污等等。

4. 以特定區域發展為訴求的團體。

5. 以民族主義為核心的團體。

6. 和既有政黨有連結的團體。

可以想像，不僅party-list制度設計複雜，這些參與party-list選舉的社會團體也是背景龐雜、立場紛歧：有些歷史悠久，也有些剛剛成立；有些特定產業會有對立的數個社會團體參選；有些被指控已經成為地方家族勢力或政黨的傀儡，有些則被指控和左翼武裝團體有關；有些在特定區域比較活躍，有些團體的支持者散布全國。不論如何，這些團體不僅代表著菲律賓民主政治體系的發展方向，也反映出菲律賓人關注的議題，同時，也展現了菲律賓公民社會的能量。

確實，每個party-list團體都有各自的故事，例如2019年選舉第二高票的Bayan Mura，是一個以左派思想為核心、主要關注勞工和其他弱勢族群的party-list，在馬尼拉都會區和周圍區域享有高知名度，在2001年選舉中獲得了11%的票數，他們為此策略性地拆解成多個party-list ，並組成Makabayan聯盟以獲得更多議會席次，其中以女性權益為核心的GABRIELA和以年輕人為主的Kabataan都十分活躍，他們也都在2019年的選舉中獲得一席議員。

Photo Credit：江順楠 Kabataan的競選海報。

Angkla則是一個主要由海員和他們的家人所組成的party-list，在全球大約共十萬艘的商船和大概一百二十萬名船員中，菲律賓海員佔了四分之一以上。雖然在所有菲律賓海外工作者中（OFW）中，海員的人數相對較少，但是獲得的待遇最好，因此他們匯回國內的錢大約佔了所有薪水外匯的五分之一，也是不容忽視的一股力量。Angkla在2011年成立，主導與推動了好幾個和海洋產業有關的法案以及海洋產業局的成立。不過，他們在2019年的選舉中落敗，主要的原因可能是來自MARINO的競爭。MARINO是新成立、同樣打著海員權益的Party-List 團體，他們擁有菲律賓總統杜特蒂家族的支持，在 2019年期中選舉獲得了兩席議員。

Ladlad這個party-list團體則可能是全世界第一個以同性戀、跨性別、雙性戀等不同性傾向者權益為核心訴求的政治團體，他們在成立之初被菲律賓選舉委員會認定為「不道德」（immoral），因此不准他們參與party-list選舉，後來最高法院的判決推翻了選舉委員會的決定，他們因而得以在2010年、2013年參與party-list選舉，不過都沒有獲得席次。他們選舉的過程也成為“Outrun” （驕傲大選戰）這部紀錄片的主要內容。

運作上的爭議和未來發展

菲律賓的party-list制度歷經許多歷史沿革，包含多次牽涉到最高法院判決的訴訟，至今也還存在著非常多問題，每次選舉都可能出現新的爭議，也因此菲律賓社會常出現有關改革甚至廢除這項制度的呼聲，一些菲律賓的政治和法律學者甚至悲觀地認為，Party-List制度在歷經每次改革後已經逐漸喪失原先的精神，已被既有的政治派閥體系所控制。

不過，對於台灣的民主制度而言，我認為party-list制度或許提供了一個不同的想像。過去的區域立法委員選舉制度，預設了「區域」作為各種權益爭取和分配的基本單位。但在當代社會，這很顯然已經不符合現況，越來越多的認同和權益訴求是以不同的形式組織起來，因此，要如何讓這些「民意」獲得「代表」的機會，尤其，處於邊緣、不受重視的社會族群，要如何有可能集結力量展現影響力？菲律賓的Party-List制度可能提供了一些可以深入思考的引子。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜