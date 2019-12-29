【插畫】鋼管舞、康康舞、不知火舞，你知道這些舞的由來嗎？

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

舞蹈是以身體為語言的運動表達藝術，一般會隨著音樂與節奏一同呈現，而舞蹈的本身也有多元的社會意義及作用，從運動、社交，到祭祀與表現禮儀等等，經過各種不同文化的陶冶，也充滿各種面貌。

例如又稱為「大腿舞」的康康舞來自法國，最初是由男性為舞者，之後才變成以女性表演者為多；熱情的西班牙佛朗明哥舞，則無固定動作，靠舞者與觀眾的情緒互動；「現代舞」則來自德國，讓舞蹈超越了制式的動作，改為注重內心的情感；現在許多人用做健身的鋼管舞，則是來自於建築工人的娛樂。

其它包括穿著特製舞鞋的經典愛爾蘭踢踏舞、中東的肚皮舞，到台灣融合電音舞曲和「七星步」的台客舞，也都是舞蹈與在地文化連結的最好例子。下次看到各國民俗舞蹈，您也可以觀察思考是怎麼樣的文化影響，才會催生這樣的舞步。

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航