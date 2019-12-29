石虎不哭！部分國有地開放保育認養，苗栗認養案最快明年1月底簽約

為了替台灣的生物保育盡一份心力，財政部國有財產署（簡稱「國產署」）將國內部分國有地，開放給保育團體認養。目前已有包括台灣黑面琵鷺保育學會、高雄市野鳥學會等團體認養成功。而在近年引起許多關注的石虎，則由台灣石虎保育協會申請苗栗通霄的土地認養，預計最快可以於明（2020）年1月底簽訂認養契約。這也是自苗栗縣《石虎保育自治條例》三讀以來，另一個石虎保育的重大突破。

石虎保育國有地認養案，將於2020年初簽約

（中央社）為石虎保育盡一份力，財政部國產署日前盤點合適國有地，開放保育團體認養，石虎保育的首宗認養案預計最快在2020年1月底簽約，地點位於苗栗通霄，將與台灣石虎保育協會攜手，為石虎打造安心成長棲地。

財政部國產署表示，國有土地面積廣大，經管的國有非公用土地高達22萬公頃，其中有不少位於海岸地區、濕地、埤塘或山區的邊際土地，基於促進生態保育，今年1月30日訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，開放保育團體可來申請認養國有邊際土地。

針對石虎保育，國產署也特別尋求林務局協助，找出石虎出沒熱點，在石虎頻繁出現的苗栗、南投、台中淺山地區，盤點出具延續性的塊狀國有地，提供清冊供保育團體認養。

國產署指出，日前已有兩件認養案成功簽約，一件申請團體為高雄市野鳥學會，認養嘉義布袋鹽田國有土地約91公頃，另一件申請團體為台灣黑面琵鷺保育學會，認養台南七股鹽灘國有土地約361公頃。

國產署官員說，從12月26日起，與上述兩協會展開為期6年的認養契約，目標為維持當地鳥類生態環境保護，同時推廣環境教育，盼能向下扎根。

國產署官員指出，第3宗認養案的審查會議也於日前召開完成，主要致力於石虎保育，申請人為台灣石虎保育協會，認養地點位於苗栗縣通霄鎮楓樹窩段266-1地號國有地，面積約520坪，預計最快明年1月底、最晚2月就可簽訂認養契約。

國產署官員說明，認養國有地面積雖不大，但位置夾在私有地中間，跟據掌握，保育團體已與周遭私有地地主取得共識，會併同一起進行石虎保育，合起來面積就放大不少；周遭大多種植水稻，初步規劃輔導農友轉型更為環境友善的耕作模式，搭配體驗活動，進行保育及環境教育。

國產署官員表示，台灣石虎保育協會已表示，希望擴大認養標的，國產署也正配合提供國有地清冊供參考，樂見未來能有更多合作認養案件，歡迎各界保育團體來進行認養。

從挫敗中爬起，苗栗成為全國第一個通過「保育單一物種自治條例」縣市

根據台大科教中心的資料，亞洲豹貓（Prionailurus bengalensis）是一種廣泛分佈於東亞及南亞淺山森林的小型貓科動物。依照骨骼形態、毛色、體型大小等型態差異，可以再細分為12個亞種。

依照這套12個亞種的分類方法，台灣和香港、新加坡、日本及中國（東北地區除外）等地的亞洲豹貓，都屬於中華豹貓、也就是石虎（Prionailurus bengalensis chinesis）。自從2015年台灣雲豹正式被學界認定野外絕跡之後，石虎遂成為台灣唯一現存的原生貓科哺乳動物。

Photo Credit: 中央社 苗栗縣曾發生38台監測野生動物的紅外線自動相機遭竊的情況，讓石虎保育工作雪上加霜。圖為苗140縣道發生的一起石虎路殺事件。

然而石虎在台灣的生存並非安全無虞，在2008年7月2日，石虎被從「珍貴稀有野生動物」調整至「瀕臨絕種野生動物」，也就是從二級保育類，變成一級保育類。根據《聯合新聞網》報導，2011年到2019年1月20日，全台共有75筆石虎路殺紀錄，其中苗栗縣有54筆。路殺熱區包含苗29線、苗128縣道、苗52線，以及苗140縣道。

被視為石虎保育指標的苗栗縣《石虎保育自治條例》草案，於2018年遭縣議會退回。苗栗縣府修正部分條文後在今年再度送交縣議會審查，但6月時又遭到否決，被視為石虎保育法制化的一大挫敗，亦引起注重保育民眾及相關學界的重視。當時台灣石虎保育協會便曾表示：「保護我們的美好環境，居然是那麼困難的事情。」

至今年12月，苗栗縣有議員再度送交《石虎保育自治條例》提案，在跨黨派議員支持且達成共識下，條例順利通過三讀，終於讓苗栗縣成為全國第一個通過「保育單一物種自治條例」的縣市。

除了條例通過之外，苗栗縣政府亦在今年獲農委會核定補助辦理「友善石虎生態服務給付」計畫，透過獎金鼓勵民眾一起參與石虎保育。從2019年7月1日至2020年12月31日，分為友善石虎農地獎勵金、自主巡護棲地獎勵金、棲地出現石虎獎勵金；使配合調查及保育的養禽戶、農民及社區都可以申請獎金。透過公私協力，共同守護台灣的環境及生活於其上的各種生物。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜