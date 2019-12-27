《V煞》為何會成為象徵——淺談空間臨場感和敘事認同身分

理念仍能改變世界，我曾親眼目睹理念的力量，有人為了堅持理念被殺害，或是為了捍衛理念而犧牲。（An idea can still change the world. I have witnessed firsthand the power of ideas. I've seen people killed in the name of them and die defending them. ）——《V煞》（V for Vendetta）

電影《V煞》（V for Vendetta）講述了1980年代，作家艾倫·摩爾（Alan Moore）和插畫家大衛·勞埃德（David Lloyd）根據1605年11月5日發生的歷史事件創作的奇幻故事。這個事件的主角名叫蓋伊·福克斯（Guy Fawkes），是個企圖轟炸英國國會的起義者。而電影中的男主角「V」富有爭議的一生，以及最重要的，他行動時佩戴的面具，成為了一個象徵民粹主義對政府暴政和壓迫的反抗的標誌。

《V煞》的故事雖然是基於歷史創作，但電影故事中大部分的情節都為虛構，主角V是一個近乎能以一己之力推翻政府的反派式英雄（或者反英雄，antihero）。這樣一個虛構的奇幻故事，是如何啟發現實生活中人們的行為，信念和情感的？對於我們來講，觀看一部電影或者電視劇，只是平淡無奇的人類活動之一罷了，它真的具有意義嗎？如果沒有意義的話，《V煞》為何會成為觀影後部分普通人心目中的象徵？其實就是因為「代入感」（immersion）。

在心理學中，「代入感」又被定義為「臨場感」（presence）。在感知媒介的若干渠道中，研究者發現了若干種「臨場感」，其中一個重點便是「空間臨場感」（spatial presence）。「空間臨場感」就是媒介用戶在接受媒介資訊時，譬如觀看電影時，會覺得自己仿佛置身於媒介中體驗故事。而電影中描繪的故事就因畫面、音樂和特效的作用而使得觀影者產生一種「空間臨場感」。電影《V煞》正是透過出色的融合了以上三點，從而使人們身臨其境感受到《V煞》故事的意義和力量。

引人入勝的故事和人物會促進我們思考，而從一個更為宏觀的角度來說，故事和電影創作者將歷史和故事相結合，模糊了歷史、現實和幻想之間的界線，進一步加強了觀影者對故事的體驗。對於電影故事的體驗也會影響到觀影者自身的敘事認同身分（narrative identity），即個人基於自身的生活經歷，不斷內化（internalize）、演進（evolve），並且統合（integrate）而形成的個人故事。這由我們自身敘述的故事，可以幫助我們從人生意義和價值的層面瞭解自我，也能解釋我們的自我需求（personal needs）和行為動機（motives）。個人故事的自我敘述是能夠跨越文化甚至時代背景，所以，在某種程度上也解釋了《V煞》為何能夠如此深入人心。

筆者觀看了《V煞》數次，每次看完之後都會有不同的震撼和感受。筆者相信，《V煞》故事想表達的是，以絕對的暴力推翻專制制度並不是唯一的選項。就像電影中描繪的一樣，推翻暴政的，不是V的匕首和炸藥，而是最後在廣場上出現的，佇立著的成千上萬名化身為V的人們——那是人民覺醒的力量。

圖片來源：電影《V煞》劇照

我們的尊嚴可能不值錢，但它卻是我們唯一真正擁有的東西。即便它是屬於我們的最後一寸領地，但在那一寸領地里，我們是自由的。（Our integrity sells for so little, but it is all we really have. It is the very last inch of us, but within that inch, we are free.）

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目與內文稍作修改，原文請看此。

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