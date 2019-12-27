零距離科學：曾比「大金字塔」更高，「被消失」的阿布拉瓦什金字塔

文：鄭昭彤（東京大學地球與行星科學系博士生）

圖：香港電台

如果你打算在埃及與金字塔合照「打卡」，拉傑德夫金字塔大概會令你大失所望。拉傑德夫（Djedefre）是古夫（Khufu）的繼任者，他選擇了在距離開羅八公里的阿布拉瓦什高地（Abu Rawash）上興建金字塔。然而現在你若到訪阿布拉瓦什，迎接你的卻是僅十二米高的金字塔遺址，完全看不出金字塔的踪影。

在前幾集的《零距離科學》，我們見識到了古埃及人精湛得令人難以置信的建築技術。古夫金字塔作為世上最大的金字塔，橫跨四千年至今仍屹立不倒。為何在古夫金字塔之後建造的拉傑德夫金字塔，卻經不起時間的考驗？

拉傑德夫金字塔坐落於阿布拉瓦什的高地上，甚為顯眼──如果它至今仍然完好的話。

金字塔解體之謎

有考古學家猜想：也許這是一座未完成的金字塔？畢竟拉傑德夫是位短命的君王，在位僅有短短八年，而興建金字塔是一個漫長的工程。但近期的發掘調查卻顯示金字塔是在法老逝世前竣工。

無論曾經完成與否，過去的拉傑德夫金字塔肯定比現時更高，卻因後人破壞而變成現時的廢墟。尤其在羅馬時期，人們想要興建修道院卻苦無資源，繼而盯上了用料精良的金字塔。就這樣，昔日君王的陵墓在歷史長河中一點點被拆卸，變成了修道院的一磚一石。

雖然只遺下頹垣敗瓦，考古學家卻視拉傑德夫金字塔為解開金字塔之謎的關鍵。畢竟有甚麼比被「解剖」的金字塔更適合用來了解內部結構呢？

從高空俯視拉傑德夫金字塔，可以窺見金字塔裡的墓室。

拉傑德夫的巧思

說到拉傑德夫金字塔最巧妙的地方，大概是它的選址了。相對於開羅的平原，阿布拉瓦什是塊比附近的平原高約146米的高地，故此可以俯瞰開羅。因為地勢較高，即使金字塔只有古夫金字塔的一半大，塔頂高度卻能超越古夫金字塔。

運用高地的天然優勢，拉傑德夫只要建一座小型的金字塔，已經比世上最高的古夫金字塔更高。

除此以外，考古學家在觀察電腦立體模型時發現了另一個秘密：原來金字塔坐落在高原上僅有的山丘上。利用山丘作為金字塔的底座，就可以節省不少建築時間和成本。考古學家形容：「有44%的金字塔早就已經建好了！」

拉傑德夫金字塔運用天然的山丘的優勢，省回不少建築時間和資源。

拉傑德夫與他的工程師的另一個創新想法，就是選擇在地下興建他的墓室。工程師先在地下挖掘好墓室，再往上興建金字塔，這樣不用在金字塔內特意建造墓室，也令工程更有效率。這個想法也啓發了之後的金字塔工程師。

有別於之前的金字塔在塔內建造墓室，拉傑德夫金字塔的墓室卻深入地下。

重構歷史的重要拼圖

在拉傑德夫之前的金字塔，都是用石灰岩建造的。在他之後的孟卡拉金字塔（Pyramid of Menkaure），底部的外層卻使用了較堅硬的花崗岩。古埃及人是甚麼時候開始使用花崗岩呢？考古學家指出拉傑德夫金字塔很可能是那個轉捩點：金字塔附近找到不少大型的花崗岩，顯然是從其他地方搬運過來。雖然金字塔的外層已經被破壞，但考古學家推測，拉傑德夫金字塔的底部用了花崗岩鋪面，而上層和之前的金字塔一樣使用了石灰岩。換言之，拉傑德夫是第一個用花崗岩來建造金字塔的法老！

拉傑德夫金字塔附近堆滿花崗岩，考古學家猜測，金字塔底部的外層是用花岡岩，而不是之前常用的石灰石。

花崗岩比石灰岩堅硬、沉重，難以切割和搬運。工人如何把大量花崗岩搬運到阿布拉瓦什高原上呢？考古學家利用攝影測量法（Photogrammetry）建造的模型研究金字塔附近的地勢，發現了一條連接金字塔與山谷、長達1.7公里的「堤道」（Causeway）。他們推測古埃及人建造了這條傾斜的堤道，用來把岩石運到金字塔的位置。諷刺的是，這條昔日用作建設的道路，卻也方便了後人把從金字塔拆下的花崗岩運走。

考古學家在電腦立體模型中發現一條從山腳延伸到金字塔的「堤道」。

除了金字塔本身，金字塔附近的建築群也有別於其他金字塔。金字塔附近有兩道圍牆，其中一面圍牆沿著高原的邊沿而建。圍牆主要用花崗岩和石灰岩建造，但表面卻鋪上了泥磚。這令考古學家百思不得其解：「明明那是個用石塊建築的時代！」。有考古學家因此質疑這究竟是否真的來自第四王朝，亦有人提出金字塔以外的建築群可能是在拉傑德夫逝世後才陸續建成。

拉傑德夫金字塔在考古學界還有另一個令人爭議的地方：究竟這真的是法老的陵墓，還是一所供大眾參拜的廟宇呢？太陽神信仰在拉傑德夫管治的時代開始流行，那麼這座高地上的金字塔會不會是讓信眾更接近太陽神「拉」的神廟呢？可惜的是現在已經找不到法老的棺木、或是任何相關的書寫紀錄，對於金字塔的用途，至今仍然眾說紛紜。

考古學家從拉傑德夫金字塔的遺址尋找到不少了解金字塔建造的重要線索，但也不得不否認隨之而來的未知的謎團也愈來愈多。隨著近年攝影測量法等技術的出現，考古學家能夠前所未有地仔細尋找更多拆解古埃及文明的蛛絲馬跡。不知道會否有一天，我們能夠真正解構這個五千年前的古文明呢？



《零距離科學》集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於12月27日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。節目網站：www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sciencewithyou

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue