【2020總統大選事實查核】這些日子，總統候選人說過的謊

撰文：李修慧｜圖表設計：游承穎

經濟下滑？觀光客不來？台商回流？新南向有成？這些總統候選人曾說過的話，哪些真？哪些假？

8月以來，媒體READr邀請關鍵評論網、沃草、華視、鏡週刊、公視P#新聞實驗室、環境資訊中心、中央社新聞學院、IThome、未來城市＠天下、Right Plus多多益善研究站等團隊，結合11個媒體及網友的力量，逐一查核候選人在公開場合的發言（所有查核內容總整理）。現在一起來看看，總統候選人說過哪些謊。

韓國瑜：民進黨把轉機人次也算進觀光客人次［含有錯誤訊息］

今年12月18日，2020總統大選第一場總統候選人政見發表會中，韓國瑜對蔡英文表示：「妳動不動講觀光業創下歷史最高，公佈的1100萬觀光客到台灣。親愛的台灣同胞，現在民進黨怎麼統計數字？是只要轉機，兩隻腳踏進桃園中正機場，不進台灣、轉飛出去的外國人，也算一個觀光客。」

然而，根據華視查核後發現，這段話含有錯誤訊息。根據2018年11月20日《自由時報》，交通部表示，我國來台旅客人次計算原則，是依內政部移民署提供的入境統計數據，「持外籍護照入境通關者」、「大陸港澳入境許可證」、「長期旅居境外之華僑」為列入統計範疇；外籍配偶已取得中華民國護照者及轉機旅客未入境通關者，均不會納入統計。觀光局也回應轉機過境旅客不納入觀光客人次。

韓國瑜：風力發電要花兩兆台幣［含有錯誤訊息］

同樣是在今年12月18日，第一場總統候選人政見發表會上，韓國瑜表示：「我們沒有一個清廉的政府，我們沒有一個有效率地政府，我們納稅人納那麼多的稅，我們再怎麼衝刺經濟，再怎麼發展，最後都是空的。貪官污吏充斥了整個政府，另外還有肥貓，我若當選總統，一定立刻成立特偵組，展開調查，⋯⋯為什麼風力發電要花兩兆台幣？⋯⋯為什麼？錢到哪裡去？」

而根據華視查核的結果，「風力發電花兩兆新台幣」為有錯誤資訊。2018年5月2日《三立新聞》刊出經濟部的澄清消息指出，「2025年要成為非核家園，風力發電是政府積極推動的項目之一，第一波離岸風電遴選⋯⋯；包含台廠、中鋼、台電還有4家外商瓜分風電大餅，第一波2020年併網以彰化地區占比62.6%最高，其次是雲林18.4%、苗栗9.9%跟桃園9.1%，主要集中西岸、中北部一帶，規畫初估會有兩兆商機。」華視查核團隊指出，離岸風電設備係由開發業者自行投資，並無政府投入兩兆元要全民買單之事實。

蔡英文：新南向經貿有初步成果［片面事實］

今年12月18日，第一場總統候選人政見發表會上，蔡英文則說：「同時我們致力加強和全球經濟的連結，新南向政策的開展，國際重要經貿合作夥伴的關係提升，我們都看到初步成果。」

但經過沃草的查證，這番話只提供片面資訊。沃草查核團隊根據經濟部國貿局進出口貿易統計，比較2018年與2015年的貿易總額及比例。我國對中國的貿易依存持續小幅上升。從2015年佔總額30.4%（約1550億美元）提升到31.2%（約1932億美元）。相較之下，新南向政策18國的貿易總額雖然有增加，但整體佔比並沒有增加。

韓國瑜：核四花了5000億［含有錯誤訊息］

今年12月5日，韓國瑜出席2020總統大選青年論壇時提到：「各位只要能夠發展得好，台灣未來一定會好，下一代的青年朋友只要能夠有出息，台灣一定會有出息。所以與其政府花了這麼多錢做了一些不當的投資，隨便舉例：一個核四、一個核四，5000億新台幣就沒有了，5000億沒有了。假設我們把這5000拿來培養我們青年學生，未來10年，每年500億，10年之後，我們一定脫胎換骨。」

但根據沃草的查核，「核四花了5000億台幣」含有錯誤訊息。根據《蘋果日報》2018年7月4日的新聞，核四建廠費及相關基礎建設2828億元，封存期間的費用12.79億，燃料棒送往海外處理費7.46億元，粗估共近2850億元，並非5000億。

對此，韓國瑜在論壇中回應：「關於核四2000多億，林林總總，我認為只高不低，整整25、26年，有形無形的投資，我覺得核四已經是一個巨大的數字，所以我用5000億把這些包起來，我認為絕對不只2000多億。」

韓國瑜：亞洲四小龍國民所得［含有錯誤訊息］

同樣是今年12月5日的2020總統大選青年論壇，韓國瑜出席時提到：「就以亞洲四小龍來說，當然蔡英文總統很驕傲的說，這是亞洲四小龍現在的台灣跳升老大。我們就舉個最簡單例子：國民所得。新加坡今年預計可能要到6萬4000美金，香港——當然有反送中——約估在4萬9000美金左右，南韓3萬5000塊美金，台灣2萬5000美金左右。各位亞洲四小龍，我們已經最後一名了。」

不過，沃草查詢世界銀行後發現，這段話含有錯誤訊息。韓國瑜所提的亞洲四小龍國民所得數字並不符合實際。根據世界銀行資料，2018年國民所得新加坡5萬8770元、香港5萬310元、韓國3萬600元、台灣2萬5360元（以上單位皆為美金），與韓國瑜所說有所出入。

論壇中，韓國瑜則反駁：「2019年亞洲四小龍會有新的國民所得數據，我在兩天之前看到，等各國政府公佈。」

韓國瑜：蔡英文執政期間沒有簽署自由貿易協定［片面事實］

今年9月12日，韓國瑜與國政顧問團第三次直播中說道：「蔡英文執政的3年半⋯⋯對外自由貿易協定簽署0。」

但經過READr的查核，這段話為「片面事實」。根據經濟部國貿局「國際資訊網」的資料，以狹義的自由貿易協定（Free Trade Agreement，簡稱FTA）來看，蔡英文任內確實沒有與其他國家簽訂FTA。

不過，蔡英文任內有與巴拉圭、史瓦帝尼簽訂ECA（Economic Cooperation Agreement），而ECA涵蓋的範圍比FTA大，簽約內容也包括關稅優惠。



另外，根據外交部官方資訊，我國目前有9個已生效的國際經濟合作協議，有2個是在蔡英文任內簽訂。簽署國家及簽訂日期：

巴拿馬，FTA（2003-08-22）

瓜地馬拉，FTA（2005-09-22）

尼加拉瓜，FTA（2006-06-16）

薩爾瓦多暨宏都拉斯，FTA（2007-05-07）

海峽兩岸經濟合作架構協議 ，ECA，2010-06-29）

紐西蘭，ECA（2013-07-10）

新加坡，ECA（2013-11-07）

巴拉圭，ECA（2017-07-12）

史瓦帝尼，ECA（2018-06-08）

蔡英文：香港解放軍部隊公布演習畫面，恫嚇香港居民［片面事實］

今年8月1日，蔡英文在總統府接見「中華民國第59屆全國中小學科學展覽會各組（科）第一名師生」時說道：「今天早上，在香港的情勢最緊張的時刻，駐香港的解放軍部隊更公布了演習的畫面哦，來恫嚇香港的居民。」

經過READr的查核，這段話可能為「片面事實」，蔡英文發表談話時間為8月1日。解放軍駐港部隊「中國人民解放軍駐香港部隊官方微博」在7月31日晚間8時許發布官方宣傳片《不忘初心 守護香江》，介紹駐港部隊的工作內容。

影片全長3分03秒，反恐、維穩、防衛等軍事演練內容佔約2分鐘。在「維穩」的部分，出現標有「防暴演練畫面」的影片，當中解放軍以粵語廣播「後果自負」，舉著香港抗爭現場會出現的警示語高度相似的繁體中文與英語對照的「停止衝擊、 否則使用武力」紅旗，被外媒認為是對香港反送中示威發出的鎮壓警告訊號。但不知道防暴演練的畫面攝於何時，官方也沒有直接證實防暴演練與香港反送中示威有關。

解放軍駐港部隊微博發文的文字內容表示：「驻香港部队是香港繁荣稳定的定海神针，我们将坚决贯彻党中央、中央军委和习主席决策指示，坚决支持特区政府、行政长官和爱国爱港力量，我们有决心、有信心、有能力坚决维护国家主权、安全、发展利益，有决心、有信心、有能力坚决维护香港长期繁荣稳定。」

該影片還介紹了其他駐港部隊工作內容，與民眾互動、軍營開放參觀日、有民眾受訪稱讚駐港部隊等畫面，並非只有演習畫面。演習畫面是宣傳片的其中一環。而且8月1日是建軍節，中國官方歷年都會舉行軍事慶祝活動與軍力展示。

韓國瑜：台灣經濟下滑［含有錯誤訊息］

今年7月28日，韓國瑜出席國民黨第20屆第三次全國代表大會提到：「民進黨執政台灣民主在蔡英文三年的執政之下倒退三十年，我們的經濟在退步，我們台灣的前途與未來越來越黯淡。」

然而，經過READr查證，經濟部在2019年7月3日發布新聞稿指出，台灣的經濟成長在2015年是0.81%，2017年是3.08%，2018年受中美貿易戰影響降至2.63%，2019年第一季經濟成長率，台灣排名亞洲四小龍（韓國、台灣、香港、新加坡）第二。

以薪資成長率來看，2018年的經常性薪資年增2.57％，創18年最大增幅。另外，根據行政院主計總處資料，經濟成長率，2016年第一季經濟成長率-0.14%, 2017年第一季經濟成長率2.94%, 2018年第一季3.15%，2019年第一季1.83%，以經濟成長率來說，台灣在過去3年並沒有退步。

這次事實查核圖輯，從158則經查證資訊的候選人發言中，編輯精選出8討論度高、爭議較大的議題，無法平均涵蓋3位總統候選人，也歡迎讀者留言提出希望查證的內容，我們會在有限資源下持續補充。

這次由READr主辦的「2020總統候選人事實查核計畫」，也需要網友協助打逐字稿、驗證逐字稿，如果有興趣為釐清消息真偽盡一份心力，歡迎加入協作。

核稿編輯：羊正鈺