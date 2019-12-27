2019令人失望和驚喜的電影

絕對主觀，口味人人不同，恭喜發財！

失望與驚喜主要在於觀影前的期望與觀後現實的落差，不代表影片本身質素。令人失望的電影可能仍比令人驚喜的電影處於更高的製作水平。

令人失望的電影：

1）《Joker》（小丑）

這是招罵的選擇。男主角華堅馮力士表演的確出色，更勝《黑暗騎士》（The Dark Knight）中的Heath Ledger 。選《小丑》排第一是因為它得到威尼斯金獅奬，票房更破紀錄，坊間一遍叫好。左中右紅藍綠都感到這齣戲為他們說話，有豐富的解讀空間。

這不是很好嗎？有甚麼好失望呢？

就是導演這樣聰明的左右逢源操作，讓我感到其創作上缺乏真誠。表面上電影採取和其他超級英雄電影大相逕庭的社會寫實風格，但內容其實全是抽空的、象徵性的，當中最真實的只是情緒。但用民粹操作裝扮成對社會現實的回應，這正是今日世界的一個重大危機。

2）《瘋狂的外星人》

肯定是寧浩《瘋狂》系列最差的一齣。前作的小格局把多線敘事的密度和張力壓縮再爆發，但《瘋狂的外星人》卻要趕著大國崛起挑戰美國的主旋律操作，但這樣的醜化操作真的有趣嗎？把「米」國的精英描繪成給中國的魯蛇吃屎的傻瓜，就很爽了嗎？情節的犯駁卻顧不上了。《瘋狂》系列的成功不是在於劇本的細密勝過其他國產片嗎？

最大的問題是把虐待動物視為敗部復活逆轉勝的國粹，投射出來的是殖民世界觀：外來者欺壓我，我有能力時便欺壓別人。世界是不會有和平的。外交只是戰爭的準備。這樣好笑嗎？

對《西遊記》的執迷，也反映出寧浩創作力枯竭了吧。

圖片來源：電影《瘋狂的外星人》海報

沈騰和韓寒的《飛馳人生》好看多了。

3）《九龍不敗》

陳果說這是他首齣主流商業片，但你當它是cult片可能沒那麼失望。但作為cult來說《九龍不敗》也是差的cult片，失控但不過癮。

其實《謀殺似水年華》才是陳果的首部主流商業片罷？

圖片來源：電影《九龍不敗》劇照

《九龍不敗》有魔幻設定，那條龍的CG差勁就算了，動作片決戰到最後由神龍出現收拾殘局，設定崩壞。武打設計不好看，角色設計離奇，缺乏魅力。張晉是不夠運，即使有機會當主角，也遇上《九龍不敗》這些爛片，給陳果害慘了。

4）《殺神3》（John Wick，台譯「捍衛任務3：全面開戰」）

又討罵了。本來這個系列的黑暗地下世界觀設定是很有趣的，每一集逐步開展，到這一集導演卻玩太大了，設計變得混亂。幾乎每個主要出場人物都表現過「改變主意」這行徑，但編劇寫出來沒有說服力，從John在「為愛妻活下去」與「跟Winston的情義」之間的取捨、長老及委員會的想法、Winston 的盤算、日本頂尖殺手讓賽被反殺……粗粗的混過去就算，反正影迷只想看動作場面。

所以為何John從幾層樓掉下去都不死就不要深究了。

5）《我們．異》（Us）

圖片來源：電影《我們．異》劇照

你不能用一堆有政治喻意的符號去代替一個完整的劇本；一個有 Twist 和伏筆的故事也不等如是好故事。《我們．異》（Us） 的編導 Jordan Peele 效法最愛玩伏筆和扭轉劇情的 M. Night Shyamalan，但更不足。Shyamalan不少作品觀眾會感到中伏，只是對其扭轉的劇情不爽，但劇本結構相當完整，佈局尚算嚴僅。

《我們．異》的複製人陰謀設定卻是不完整的。當中最關鍵的是本尊和複製人之間的覊絆的原理、運作原則、變化設定……等等能缺的都缺了。

令人驚喜的電影：

1） 《G殺》

2019年香港的情況印證了《G殺》準確捕捉了香港年輕一代的集體悲憤。這是香港的絕望寓言。杜汶澤飾演的黑警形象——就如今年幾乎每齣港產警匪片都會出現的黑警角色一樣，在2019年瞬即就過時了。他們不再是大樹中的枯枝了。

圖片來源：電影《G殺》劇照

《G殺》是《香港製造》20年後的加辣版，「你們青年人……好像早晨八、九點鐘的太陽，世界……歸根結柢是你們的」這個歷史反諷一脈相承，而當日的紅衛兵活到今日仍有很多身壯力健亢奮如虹。

電影最大的缺點是楊卓娜戲份太少；劇本最大的缺漏是她竟會嫁給杜汶澤。

2）《大象席地而坐》

相對於《G殺》，《大象席地而坐》捕捉了中國大陸年青一代的灰暗絕望 （不包括那些在西方國家開法拉利的）。胡波真是天才，王小帥真是可惡。《地久天長》中主角的孩子若能活下來，面對的就是《大象》主角的困境。王小帥繼續領奬，而胡波沒有活下來。

《大象席地而坐》電影截圖｜Photo Credit: 繁盛映畫 / SNAPPP

《大象》四小時，但看的時候感覺沒有那麼長；《地久天長》三小時，感覺卻像四小時。

《大象》濃重稠密得如令人窒息的霧霾。貫通全片的淺焦距鏡頭使每一個人物的世界都被壓逼在一個平面裡，如斷腿的大象一般動彈不得。胡波拍出了和他的前輩截然不同的電影，是為中國電影史揭開新一頁的創作，可惜這已經是他最後一部作品了。

3）《新喜劇之王》

又是逆民意之選。因為看的時候已聽到不少劣評，抱著影迷心態去看，已不期望電影有多好笑。如果預期它是悲劇來看，感覺會很不一樣。21世紀周星馳自己完全控制之下的創作，和他在1990年代集體創作的「無厘頭」比較，他是很想拍悲劇的。《喜劇之王》在1999年上映時遭受挫敗，是因為人們沒有預期他拍得這麼悲情。他這個喜劇之王成功之背後，是一個嘗試演正劇但失敗的痛苦經歷，卻料不到他的才華在另一方面。

圖片來源：電影《新喜劇之王》劇照

《新喜劇之王》延續了這份悲情，所以不好笑。最精彩的一幕是如夢的父親在片場，為女兒的尊嚴和健碩的場務口角，竟爆樽在自己頭上——因為他是弱者，不能爆在對方頭上。這一幕悲喜混為一體，捕足了底層弱者的悲哀。真是神來之筆。悲喜交集的傳統來自差利卓別靈。

4）《睡王子的快樂傳說》（Happy as Lazzaro，台譯「幸福的拉札洛」）

這是一則魔幻現實寓言，以一個「聖愚」角色對照人間層層剝削的結構性罪惡。不論在過去的農村還是現代的都市、不論在社會哪個階層，都是層層相吃，向更弱者抽刃。主角體現謙卑、忍耐、順服、慷慨的美德，會否成為權勢壓榨與欺哄別人的工具？若美德助長不公義，是否仍是美德？

圖片來源：電影《幸福的拉札洛》海報

5） 《搶錢大屍殺》（기묘한 가족，台譯「奇妙的家族」）

觀眾反應甚佳，爆笑連場。在「後屍殺列車」時代，直指人的貪婪、愚昧與慾望才是喪屍之源，主角一家在偏遠鄉村，只能隨手翻轉湯鍋當頭盔，與當年烏克蘭的抗爭者不謀而合（政府2014年立法禁止示威戴頭盔）。 加上《炸雞特攻隊》（雞不可失）及熱血沸騰的《極限逃生EXIT》 一樣，韓國主流商業片已汲取了香港電影黃金時期的癲狂活力，加上他們本身的社會批判性，在亞洲已走在前頭了。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Kayue