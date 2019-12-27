規模最大、纏訟最久「RCA案」第二波賠償出爐，判賠超過23億創工殤賠償紀錄

台灣史上規模最大、訴訟時間最長的工殤案「RCA」，去（民國107）年8月最高法院宣判應賠償262名受害勞工及家屬（一軍）5億元確定，跟進提告的1120名勞工（二軍）官司， 台北地院今（27）日判決也出爐，判RCA等4公司須連帶賠償1115名原告、總計新台幣23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，全案仍可上訴。

（中央社）全案源於台灣美國無線電公司（RCA）於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

被害員工先後於民國93年、105年提起求償訴訟，前者529人為一軍（第一波員工），後者1100多人為二軍（第二波員工），因部分員工訴訟中過世改由繼承人承受訴訟，人數迭有變動。

今日台北地方法院審結，根據判決書，第二波原告總計1120人，包括死者員工家屬、患有外顯疾病員工及尚無明顯外顯疾病但健康權受損的員工，分別求償400萬元至1000萬元不等金額，總計73億元。判決認定，RCA公司於廠區不法使用含致病因子的化學物質，造成廠區勞工死亡或罹患疾病，或尚未罹病但健康權受損，應負損害賠償責任。

RCA公司在審理時主張時效抗辯，但北院認為違反公共利益及公平正義，本案相關化學物質及暴露證據都在RCA及其母公司掌握，難以期待受害員工能夠及時行使權利。

法院判決，RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，應連帶賠償1115名員工及家屬23億300萬元。

1120名原告中，法院認定有2人無法證明疾病與污染有關，1人無法提出任職證明，另外1人只任職11天，1人任職6天，因此駁回這5人的求償。另外，由於其中10名原告是78年1月1日以後才任職RCA公司，而GE公司則自78年1月1日起已非RCA公司的控制公司，無須對這10人負賠償責任，賠償金額範圍為22億8500萬元。

二軍官司傳捷報，將影響明年一軍C組宣判

二軍官司出爐，也為3月將進行的一軍C組更審的判決，帶來希望。

《環境資訊中心》報導，去年一軍三審定讞，被發回更審的246人中多是屬於C組。長期協助本案的工傷協會專員劉念雲表示，「過去會認為職業安全是需要罹癌死亡、斷手斷腳這種很明確的病傷才能認定，但是現在對於雇主應負擔的『保護健康權』已經有愈來愈高的共識。」劉念雲說，職場安全與公害污染一樣，都是長期會對健康不利，「其實從戴奧辛、輻射屋等國賠案，就會知道不是一定非得罹患癌症才算受害者。」

「舉例來說，其中有上百人曾經流產，但是流產並不算是一種疾病，因此法官認為事證不夠明確，仍有需要釐清。」

而一軍中262名獲得勝訴的受害者，奇異公司也於今年10月將賠償金與利息共計7.4億交付法院。不過長期協助本案的工傷協會專員劉念雲表示，一軍已有33位受害者不幸罹世，其中甚至有連繼承人也離世的狀況。

RCA訴訟大事記

民國93年4月 ━━ ━┥ RCA受害者組成關懷協會委任律師向台北地方法院提出民事訴訟，529人（一軍）求償27億元 民國104年4月 ━━ ━┥ 一軍一審宣判，RCA等公司應賠償445名員工及家屬5.6億元 民國105年5月 ━━ ━┥ 二軍加入，1120人求償73億元 民國106年10月 ━━ ━┥ 一軍二審宣判，RCA等公司應賠償486名員工及家屬7.1億元 民國107年8月 ━━ ━┥ 一軍三審定讞，RCA等公司應賠償死傷的262名員工5億多元（A、B組）5.1億元（加上利息為7.4億元），但其他246人（C組）發回高院更審 民國108年12月 ━━ ━┥ 二軍一審宣判，RCA等公司須連帶賠償1115名原告、總計新台幣23億300萬元 民國109年3月 ━━ ━┥ 高院更一審，一軍C組宣判日

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核稿編輯：羊正鈺