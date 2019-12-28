【圖輯】委內瑞拉絕望世代：買藥還是買食物？你只能選一個

委內瑞拉一位失業的單親媽媽李薇洛（Francys Rivero），很擔心孩子的生命健康。即便她定期給兒子餵奶，但出生兩個月的基奈（Kenai de Jesus），體重都沒有增加。今（2019）年已32歲的李薇洛說：「我的心很痛，我不知道兒子到底怎麼了。」

她多次試著找營養師，但不是沒回應，就是要排隊等一個月以上。絕望的李薇洛參加慈善活動，這個活動提供有營養問題的家庭，一些簡單的諮詢和建議服務。

基奈營養不良時的樣子｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在這場天主教慈善組織「明愛」（Caritas）所舉辦的活動中，醫生們幫民眾體檢。由於慈善組織的捐款與海外信眾的資助下，李薇洛開始在母乳中添加嬰兒配方奶。

短短幾週，基奈的身體狀況顯著變好，到12月時體重達到這個年紀該有的水平。不過，像許多正在經歷國家經濟崩盤影響的人委內瑞拉人一樣，李薇洛擔心總有一天會缺乏足夠的金錢來維持兒子的健康。

「我怎麼可能買得起這麼貴的食物？」李薇洛如是說。

明愛機構的醫師諮詢活動｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

委內瑞拉的經濟危機已持續數年，給該國兒童造成嚴重傷害，一般家庭難以獲得基本需求的食物量，面臨營養不足的威脅。不僅如此，公共醫衛體系缺乏最基本的藥品，整個國家的社會福利體系幾乎沒有任何作用。

該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的爭議，被指控為破壞民主與搞垮經濟的元凶，導致委內瑞拉變成國際孤兒，而他也樂於把糧食危機和民生崩潰的責任推給美國等意圖讓他下台的國家，並指控媒體誇大委內瑞拉的問題。

缺乏足夠營養會對孩童造成影響，降低感官認知發育，並對數十萬委國年輕人造成身心健康的傷害。醫生與營養學家認為，委內瑞拉這一代的年輕人，將永遠無法充分發揮他們的身心潛力。

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聯合國兒童基金會（United Nations Children’s Fund）數據統計，2013到2018年之間，委內瑞拉有13％兒童飽受營養不良之苦。「明愛」組織調查委國部分區域發現， 5歲以下孩童有16％患有急性營養不良症，其中更有相當數量的孩童發育程度，明顯低於該年齡的平均狀況。

聯合國人道主義事務協調辦公室原本預計2019年下半年，要替委內瑞拉籌資2.27億美元，但最後僅募得約三分之一的資金。

委內瑞拉城市巴基西梅托（Barquisimeto）的援助組織「馬帕尼」（Mapani）所屬的營養學家門多薩（Raquel Mendoza）說：「營養不良的人口，表示成年人的身體和心智潛力都會下降。我們會看到委國的發展逐漸倒退，因為人力資源下降了。」

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委內瑞拉衛生部門最近一次發布報告是在2016年，該報告讚揚自20世紀80年代以來營養的進步，並聲稱兒童營養不良「已不再是委內瑞拉的公共衛生問題。」

不過，對於那些沒有足夠食物的人來說，營養問題是非常現實的。

32歲的羅哈斯（Rosa Rojas）是6個孩子的母親，靠著大米和其他碳水化合物養活孩子，很少有一天可以吃到三餐，通常只有兩頓飯。

23歲的賀南德茲（Gregoria Hernandez）的兩個兒子最近因為營養不良住院，在出院後不久，她另一位7個月大的女兒索妮亞（Sonia）也需要類似的住院治療。「我覺得自己是個糟糕的母親，沒辦法幫助他們，給不起他們需要的東西。」賀南德茲如是說。

賀南德茲七個月大的女兒｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

有時候，他們必須在兩難的選擇中做出決定。

阿瓦雷絲（Deina Alvarez）是一名6歲的女孩，她的夢想是成為體操選手。但她體重不足，在馬帕尼組織接受營養治療。她的父母都在工作，但是收入不足以買到夠份量的食物，也買不起他們所需治療癲癇症的藥物。

「買藥跟買食物，你只能選一個。」阿瓦雷絲的母親黛安娜（Diana Rodriguez）如是說。

阿瓦雷絲｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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