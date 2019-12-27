現實中愛情真如韓劇般美好？從韓越跨國婚姻，看越南女性面對的歧視與暴力

心動於螢幕中韓國男人的浪漫體貼，迷上韓國文化，最後遠赴韓國尋覓自己的Mr.Right——白馬王子與白紗，是許多越南女子追夢的目標。

Lien Dinh就是其中之一，不過她的夢幻泡泡很快就被尖銳的現實戳破。《南華早報》報導， Lien Dinh說，「現實和我的預期差距很遠」，她指出韓國對外籍配偶的歧視相當嚴重，尤其針對越南人，自己就常被別人指責想從丈夫身上牟利。

Lien Dinh說，「許多韓國人會輕忽我們，因為覺得我們來自貧窮國家。還有一個相當盛行的誤解——外籍配偶藉由婚姻關係或孩子取得公民身分之後，就會逃跑。 」

歧視與誤解，致使她們嚮往的浪漫愛，總是與現實生活錯開。「韓劇和韓國流行文化輸出一種比現實更體貼、溫柔的景象，尤其在性別關係上。」加州大學柏克萊分校社會學教授John Lie說，「不如在韓國的白人，越南、東南亞女子會面對更多歧視，總是被假定為次等的。」此外，根據大韓民國女性家族部2017的報告，韓國男人與越南女人喜結連理之時，平均已經43.6歲了，而越南女人平均是25.2歲。

韓國正陷於社會人口老化的困擾，國際婚姻作為其中一種解方應運而生。新娘們來自中國、菲律賓、蒙古、烏茲別克，越南更在其中佔了3/4，每年大約有6000名越南新娘與韓國男人結婚。據《VietNamNet》報導，2018年韓國結婚的新人當中，國際婚姻佔了9.2%，其中越南新娘佔了30%，數量最多，次多的中國新娘則佔21.9%。

摘下白紗之後，越南女子除了面對社會排斥的困境，甚至還遭受家庭中身心暴力的威脅。《衛報》報導，7月韓國社群媒體瘋傳一則影片，36歲的韓國男人在幼兒面前毆打.、辱罵他的越南妻子，韓國政府因而著手修法禁止有家暴前科的男人與外國女性結婚。此項修法將在明年10月生效。

一份國際人權委員會（National Human Rights Commission）2018年的報告指出，在韓國920位外籍配偶中，有42%的人曾遭受家暴，68%的人被強迫進行非自願的性行為。韓國法務部說明，本次《出入境管理法》的修法，主要是為了保護外籍配偶的權利以及防止家暴。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2010年7月，南韓發生一起命案：一名47歲的丈夫殺害20歲越南配偶。女性移民團體因而在南韓人權委員會前發起追思。

金錢與家庭的婚生子：韓越婚姻

近年來，韓國鄉村人口不斷遷移到都市，因而政府設法增加鄉村人口。其中，有一個方法廣受鄉村男人的歡迎——付給掮客142萬韓元，娶一名越南新娘。「越南女人有多少能動性和自由值得探究，不過我相當肯定韓國男人不會把此視為『買婚』。」韓國研究教授、史丹佛大學亞太研究中心主任Shin Gi-wook說，「韓國人傾向將這些組織視為「半安排婚姻」（semi-arranged marriages）的機構。」

推動跨國婚姻的力量，除了韓流在亞洲風行，更有經濟因素驅動。致力於韓國國內新住民研究、韓國國家人權委員會外國人人權專門諮詢委員金賢美在新作《我們都離開了家：全球多元文化趨勢下韓國新移民的離院、追尋與認同》中提及，國際婚姻作為一種家庭策略，「（越南）農村和城市的貧困家庭脫離貧困的方法之一，是將女兒嫁到韓國、台灣或新加坡，除此之外沒有其他辦法能讓生活轉眼變富裕。」

韓越婚姻愈發盛行，金賢美分析，越來越多韓國女人試圖擺脫社會對妻子角色的期待，韓國男人轉而尋求他們以為活在過去時代的越南女人，追求「地球上最後一位天使」。也有韓國男人還懷抱越戰時韓國軍隊「救世主和征服者」的想像，認為和越南女人結婚較容易。此外，也有婚齡男性是被父母逼迫而進入婚姻市場的。

然而，越南女人在社會主義的體制下，習慣於不分性別都要工作，具有性別平等意識，並且，她們其實也能透過新聞、朋友故事能得知韓國現況並不如想像般美好。不過，她們仍會因為部份成功案例的流傳，期望自己是幸運的，並且相信盡力扮演韓國家庭中妻子的角色，丈夫就會匯錢回越南。

「丈夫的權力來自韓國家庭、地方社會和國家所主導的強烈父權中心主義的優越意識。」金賢美也點出，權力差異和經濟貧困導致在國際婚姻中，越南女人經常居於不平等地位。「被邊緣化的越南女性，與韓國低收入的男性組成一個超過邊界的家庭」如此金錢、權力、婚姻與家庭的交織，使得韓越婚姻同時具有創造性與不穩定性。

韓國民間與國際間開始注重外國居民的人權議題。據聯合國消除種族歧視委員會 （CERD）提出的報告，截至2016年，韓國有超過200萬的外國居民，其中越南人第二多，佔了7.3%。針對外國配偶遭受家暴威脅，成立了在全國成立28處庇護所，提供女性和孩童居所，以及醫療、法律服務。

韓國《反歧視法》議題最早始於2007年盧武鉉政府時期，近年也時常掀起討論。人權觀察（Human Right Wach）指出，即使韓國已經具有開放民主的政府體制，針對女人、性少數、少數族群、外國人和HIV患者的歧視仍是嚴重的問題。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒