執業心理師解析韓國瑜在博恩夜夜秀的七個說話之道

文：水鏡政經學院

筆者身為一個執業多年的心理師，專長在人際溝通，也學了六七年的催眠，對於人們的說話技巧，與語言的力量，一直深感興趣。去年（2018）看到韓市長的造勢大會，他的演講讓我為之驚艷，於是一時技癢分析了韓市長講演的說服之道。

但演講畢竟是單向的，近日看了韓市長上博恩秀，跟主持人與現場來賓的溝通，更想跟大家分享該場錄影中，韓市長在互動中的說話之道。

一、柔軟的身段與自嘲

人際的溝通除了語言內容，還有身體姿態、非口語的語調語速音頻。韓市長從一進場，便哈腰拱手、不斷向觀眾親切問候，這是姿態的柔軟。

當博恩開玩笑說：「椅子上放酸言，站起來可以用屁眼看」。韓市長先是肯定博恩帥，然後語調輕鬆地說，「我完全不介意，只有一個要求，不要開我髮型的玩笑」。讚美博恩，不正面接嘲諷，還順帶自嘲自己的禿頭。這是態度的柔軟。

五大人格特質中，其中一個叫宜人性，韓市長在這個向度很高，很能用柔軟、自嘲來討人歡心。

二、同步的吸引

催眠步驟，第一步就是吸引（absorb），而最常用的吸引技術就是同步，從聲音的同步、呼吸的同步，到心情的同步。只要能做到同步，就能在後續溝通大大提高影響力。

比如在博恩曖昧地問韓市長要怎麼稱呼他時，韓表示就叫我韓導，就直白一點，大家開心。接著爆料，在後台時，韓對博恩說，我知道今天現場有百分之九十是討厭我的，我知道很多人覺得我是草包。

表面上這是自嘲，實際上這是把大家內心的嘲諷檯面化（make implicit explicit），這是一種很高明的同步技巧。而這也跟韓市長五大人格中的高外向、高情緒敏感度有關，他能覺察環境中人對他的觀感以及對方的感受，很自然地做到同步。

三、無傷大雅的缺點

博恩問韓市長有沒有想跟誰道歉。韓的回答是，我從小到大年少輕狂，對因此感到困擾的人感到很抱歉。表面上是缺點，但畢竟是過去，而且對比今天當市長選總統的成就，真是微不足道。

就像面試時，有人問你，你有很多優點，可以講一個缺點嗎？你對說，我的缺點就是做起事來會不顧自己，有一次做報告，等報告做完了才發現已經凌晨兩點。表面講的是缺點，但又是個讓人可以接受、甚至喜歡的優勢。

四、定錨與假設前題

博恩後來問韓，有沒有想跟高雄人說抱歉。這段韓回得非常精采、是厲害的說話之道⋯⋯

他說：「感謝，非常非常抱歉，因為請假選戰，不能時常陪著高雄市民。」

韓先說感謝，用一個遠大的目標──選總統──作為定錨。接下來再說不能「時常」陪著高雄市民。

整段聽起來，就像是為了家庭，在外打拼事業的身不由己老公，不能時常在妻子身邊陪伴，要感謝妻子，請妻子體諒。這是個假設前提的句型，當你同意了他的抱歉，等於同意了他的請假是不得已的，等於體諒他上任不到半年就競選總統，而影響只是不能經常陪著高雄市民。

這段話同時也避開了選前承諾絕對當完市長任期以及各種政見，直接訴諸以情。當人們接受了情，也就放下了理。

Photo Credit: 中央社

五、「是的」套句

催眠中有個很重要的技巧：yes set。就是先講一些人們大腦認為對的事，然後再接自己要說的。由於前面的話已經讓大腦認同，後面真正要表達的東西大腦就會很自然接受。

比如，訪談中提到：愛情摩天輪。韓市長說，迪士尼要一億的人口（yes 1），台灣有兩千三百萬人（yes 2），執行上有困難（yes 3）。韓接著說，目前有七個國家已經進駐高雄，想在愛河上蓋一個愛情摩天輪，包括英國倫敦眼的團隊，市場很巨大。

有些人說韓這段講話沒有重點，但就溝通的角度並不精準。當韓用迪士尼的例子讓大家不自覺在大腦講了三個yes，之後講七個國家團隊要進駐，有龐大市場，大家就會很自然地又被帶起希望。

而這也讓人忘了，如果迪士尼要一億人口，打從一開始高雄就沒有機會，那為何選舉作為口號。後面被帶起愛情摩天輪的希望，便不再計較今年初說八月愛情摩天輪一定會動工。至於會不會建什麼時候建，那也是選舉後的事了。

六、平穩溫暖的語調與重複正向的關鍵字

這段訪談最後留給韓市長一分鐘的時間自由表達。韓用了平穩的語調提到：

台灣人善良、熱情、好客（yes set）。2020之後，希望整個台灣同胞能夠團結再一起⋯⋯讓我們一起為經濟、台灣的下一代打拼，給他們更好的培養機會，讓我們大力來投資下一代，讓我們下一代比我們更強壯、更有競爭力、更有生命力，我們不能在彼此惡鬥下去，讓我們一起團結，讓我們一起開創台灣更美好的未來，台灣加油！

當中，有大量的正向關鍵字：「為了下一代、更強壯、更有競爭力、生命力、團結、美好的未來」。這些字句的堆疊，加上平穩溫暖的語氣，會讓人沉浸在有希望的氛圍中。至於怎麼做到？九二共識會帶來什麼？那就再說。

七、淡化與縮小

最後，訪談當中有段很尖銳的部分。博恩直接問：現在哪個國家危害台灣安全？

韓市長先說，這是很大的題目。安全的定義很多，包括食的安全、交通安全、住的安全、國防的安全。這種繞一圈的方式是淡化問題。

接著，韓提到幾個不要懷疑：不要懷疑太陽會從東邊出來、不要懷疑共產黨收復台灣的決心、不要懷疑台灣追求軍事安全，這是yes set。

然後他說，國軍就是針對人民解放軍。這是重點，他不是就博恩問的「那個國家」，而是說人民解放軍，這是縮小範圍。隨後他說康熙字典，一個字最重要：和平，我們和氣生財跟全世界做朋友。這又淡化了一次中共有幾千枚飛彈對準台灣，共機不斷進入台海領空製造緊張的事實。

就溝通角度，這段是整場訪談，韓市長最真誠表露內心的一段：即便題目定位在國家，韓還是用了溝通技巧，不說出讓台灣人民感到威脅不安的是中國或中共。

看完整段訪談，感覺是輕鬆愉快與正向希望的。這絕對是韓市長深諳說話之道的功力，也是他五大人格特質向度裡，高外向性、高情緒敏感性與高宜人性的優勢。

與此同時，他人格特質中，也有低嚴謹性與高經驗開放。這表現在他想像車子中間開一個洞，就可以引進風力、節省石油，就像過去太平島挖石油、F1賽車、找阿諾來演講的構想一樣。

外向性、高情緒敏感性與高宜人性，讓他能在不同場合都自在地體察周圍人的心情，講出每個場子大家愛聽的話，這是韓市長的一部分，就像訪談後面韓盤腿、走路的逗趣樣；而低嚴謹性與高經驗開放，則會讓他有天馬行空的創意，但卻無法堅持到底，甚至做到一半就放棄，這也是韓市長的一部分。

已故國寶豬哥亮帶給我們歡樂，我們會自然地喜歡他，哪怕他曾經中離演藝圈十多年，回來後主持是收視冠軍，演出的電影大尾鱸鰻是國片史上賣座第三名。

我們總是不自覺會喜歡帶給我們歡樂、希望的人，然而他說的話要怎麼做、能不能做到才是真正的考驗。

前者的喜歡是人性，後者的選擇是智慧，而智慧需要經驗來成熟。

我不知道看完這篇文章，年滿二十的大家，接下來做出怎樣成熟的決定呢？

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本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航