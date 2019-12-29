郭台銘與柯文哲，終究要分手

文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）

12月2日，前鴻海精密董事長郭台銘在赴美前開了場記者會，會中不改其口，仍堅稱在威州的投資案一切按部就班，他將威州投資建廠案進度落後怪罪到天氣，說威州冬天酷寒零下10至20度，一年常只有6到7個月的時間可以施工，怪天怪地，就是不提鴻海在威州的真實狀況，實在耐人尋味。

緊接著當然就如郭台銘所言，參加了川普的聖誕晚宴，他謹慎的只在個人臉書上放了一張與川普夫妻合拍的照片，參加了威州的會議後，於13日匆匆返台。沒料到郭台銘前腳踏進台灣，後腳美國威州州政府就放火，州政府公開了給鴻海的信件，信件顯示，州長艾佛斯的高層幕僚曾在上個月「警告」鴻海科技集團，在威州設廠規模若縮小，將不符減稅優惠資格，除非鴻海和威州重新磋商。

除了威州政府不滿鴻海縮小設廠規模，美國學者也來助陣。美國喬治梅森大學（George Mason University）梅卡圖斯中心（Mercatus Center）日前公布研究報告指出，鴻海威州廠最終不僅無法促進當地經濟，反倒可能導致威州蒙受12億至60億美元（約366至1830億台幣）損失。州長不滿，加上學者報告背書，郭台銘的威州大夢看起來遙遙無期，恐怕郭台銘參加川普的耶誕晚宴，不是如他所言「了解中美談判進度」，而是談他與川普簽訂的威州投資案，是否會如實進行。

在美中貿易談判的當下，郭台銘的美中雙邊蹺蹺板策略顯得格外引人注目。他一方面用威州投資案卡住美國，一方面又以投身政治發揮的影響力，企圖要讓中國讓步。就在美中大戰期間，華為減少了美商偉創力的訂單，轉而將5G手機訂單5000萬隻全數交由富士康代工，這幾乎可視為華為背後中國政府對郭台銘的示好動作，然美國也不是省油的燈，立刻祭出威州投資案的問題，好讓郭台銘明白，鴻海和中國眉來眼去的互動關係，他們可是看在眼裡的。

就在美中一來一往的動作下，為避免成為美中大戰的夾心餅乾，郭台銘投身政治，成為他未來不得不的談判籌碼。他很清楚唯有掌握台灣的權力，他才能有談判的空間，假使未來能掌握立法院的立委席次，不僅對他2024年有意爭取總統大位有幫助，也能讓這四年的法案與預算，朝著有利鴻海發展的方向走。

檢視郭台銘在政治上的雙邊壓寶，方法就和他壓寶美中的策略如出一轍，他先是在披著淺綠外衣的民眾黨安排自己人，又在親藍的親民黨裡安插郭家軍。若是民眾黨對他示好，另一邊的親民黨為了爭取曝光與資源，也會對他釋出善意，就像他喊著要到美國威州投資，中國就給他大筆訂單，雙邊拉扯，他總能在其中找到利益。

但郭台銘沒料到的是，在他的幕僚鬆口對2024大選有興趣之時，柯文哲竟也跳出來承認有要進軍2024的打算！柯文哲的這招穩穩朝著寄生兩黨的郭家軍頭上打，不僅替自己的民眾黨拉抬聲勢，也藉此告訴郭台銘，民眾黨的黨主席是柯文哲，儘管民眾黨不分區裡有郭家軍，但民眾黨的政黨票是看柯文哲的個人魅力，不是高虹安，更不是郭台銘。

Photo Credit: 中央社

柯文哲要進軍2024，同時也引爆了他與郭台銘的心結，柯文哲很清楚，這次大選如果不以民眾黨的形態參與，兩年後台北市長任期到了，就是他政治生命結束的時刻。郭台銘也一樣，假使這次大選不參與，總得要下海走一遭，向美中證明自己對台灣的影響力，替2024的大選鋪路，這兩個人都有不得不參加這一局的壓力。

在電影《寄生上流》裡，半穴居的貧困一家人終究得回到現實，郭、柯二人，也勢必面對兩人都覬覦2024大位的窘境。寄生在兩黨，寄望郭家軍能挾柯文哲、宋楚瑜二人氣勢搶下國會席次的郭台銘，兩手策略是否能玩的如經濟戰中壓寶美中雙邊得到利益，就看台灣人民對「檳榔柯」以及喊出接受一國兩制的宋楚瑜的接受度有多大。

政治不是經濟，從來沒有一加一大於二，華為沒有自己代工廠，得受制於鴻海，但柯文哲可不是華為，絕對沒有受制於郭台銘的問題！

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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