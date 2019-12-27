有真相才有和解：面對1965年屠殺事件，印尼擬重啟真相與和解委員會

印尼官員透露，政府有意重啟真相與和解委員會（truth and reconciliation commission），為過去人權侵害事件尋求寬解，包括印尼歷史上至關敏感、1965年成千上萬人遭到殺害的「九三〇事件」。

《路透社》報導，曾經有相似的委員會在於2004年開始運作，調查過去三十年強人蘇哈托（Suharto）治下的暴力事件。作為全球人口第四多的國家，印尼在1998年轉型為民主國家，蘇哈托也應聲倒台。不過，該委員會後來停止運作，因為憲法法院判定其違反規定，因為並非所有案件都有進入法院審理。

印尼新任首席保安部長Mohammad Mahfud MD在12月26日接受路透社訪問時表示，目前正在研擬法律，讓議會決定哪些案件需要經過受審的情況下，重啟真相與和解委員會。「原則上維持人權侵害事件需要經過法院審理。」他說，「關於1965年反共事件中的12個案件，會被重新處理。」

1965年事件的受難者與家屬團體的一員Hadi Sutjipto表示，他很樂見看到和解進程走向下一步，「很多老年受害者都已經死亡或凋零，他們從未心懷報復， 只是想要姓名得以回復。」

1965年的反共屠殺是印尼歷史上敏感的一頁，也是如今政府推動轉型正義的癥結。據《BBC》報導，50年前印尼軍方和宗教組織針對共產黨、左翼人士和華人的攻擊中，估計有50萬-100萬人被殺。其中因為華人被視為與中共同路，該屠殺最主要的部份就是迫害華人，這段歷史長期塵封為禁忌。蘇哈托時期，印尼的大部分歷史教科書中都沒有提到該次屠殺。

Photo Credit：AP／達志影像 1965年10月，蘇哈托（左）與蘇卡諾總統衛隊司令薩布爾。

印尼總統顧問委員會以及國家人權委員會在2014年，首次舉行關於1965到66年反共大屠殺的研討會。當時參與組織此會的退休軍官阿古斯·維多約約（Agus Widjojo），表示印度尼西亞的社會被當年的屠殺所撕裂，呼籲政府成立真相與和解委員會。

關於真相與和解委員會，以及其司法程序仍舊充滿爭議，Mahfud MD該會曾有不同的意見。據《雅加達郵報》報導，Mahfud MD 曾表示，政府如果採行專制手段，當然會讓決策比較容易，不過會傷害授權改革的正當性。他說明，國家有體制去解決人權侵害，目前遵循民主的方式，當然會導致進程較慢。他提及，如果有真相與和解委員會的話，解決1965事件就會比較容易。

《阿納多盧通訊社》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）順利連任並在10月就職後，就沒有任何相關案件進入法院審理，相反的，政府正在籌畫設立真相與和解委員會，以非司法程序解決人權侵害事件。

以上為講述1965年九三〇事件的紀錄片《沉默一瞬》

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責任編輯：徐卉馨

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