「鋼琴王子」陳雋騫的父子情

文：錢安男｜圖：香港電台

陳雋騫（Phoebus）出身於音樂世家，父親陳鈞潤（Rupert）曾在大學擔任行政工作，業餘為中英劇團翻譯及改篇多齣戲劇及音樂劇，並兼任填詞工作，一生醉心音樂藝術，在本地文藝界享負盛名。Phoebus排行第二，家中三姊弟自幼習琴，喜愛音樂，但唯獨他堅持彈琴，最後以音樂闖出名堂，成為香港的「鋼琴王子」。

回想1997年，Phoebus只有十七歲，仍在加拿大求學，得悉父親確診患上血癌，頓感徬徨，後決定回港修讀音樂，以方便照顧父親。幸運地，父親病情受到控制，Phoebus完成學業後晉身鋼琴演奏家行列，更成為本地商場演奏先鋒之一。

父親擅唱，有一年父親節，Phoebus嘗試邀請他一起在商場表演，父親竟然答應，從此每年父親節就成為父子倆的商場舞台：「在商場彈琴，人們覺得很低級。......拋頭露面，他也願意。我聽着他唱，他聽着我彈，慢慢找到我們兩父子的溝通方法。」父親Rupert曾說：「我是靠『合作』來支持他，以此表達我對他的欣賞、讚賞和鼓勵。」

Phoebus承認父親影響了他的人生道路：「爸爸想有一個子女從事藝術，所以我這麼落力做。」憑藉自己努力，Phoebus被冠上「鋼琴王子」的雅號，不再只是「陳鈞潤的兒子」，他仍經常反思：「我是不是想做藝術？我做的事是否為了討好他而做？」猶疑之際，適逢今年夏天Phoebus參與演出的劇作題材以至媒體訪問都探討父子關係：「為何我的世界所有事突然都與爸爸有關？我從來不去想父子情，這齣戲強迫我去思考。」

這個夏天，Phoebus因參與演出開始思考「父子情」。

當Phoebus開始思考父子情的時候，父親Rupert卻因肺炎入院，抗癌多年的他病情急轉直下，延至中秋節黑色星期五這天退隠天堂，與醫生宣布他患癌的日子相距22年。父親離世後，一切被加諸他身上的期望頓時卸了下來，Phoebus考慮是否應該停止藝術工作，然而透過參與音樂劇得到啟發，他豁然開朗：「明白了，不用思考太多，把眼淚擦乾！」以前別人說他像爸爸，Phoebus很抗拒：「今時今日（有人）說我愈來愈像爸爸，我欣然接受，表示我有改進，可以變得像他那麼厲害。」

Phoebus參與今年中英劇團演出，已能欣然接受別人說他像爸爸。

這組父子檔以Phoebus作曲，父親填詞的形式合作，最後一次作品交流是為了母親的母校150週年校慶演出，期間Rupert到瑪麗醫院接受輸血，Phoebus與他在醫院討論作品：「很有趣，反而解決了他接受輸血的沉悶... 而那次討論是我和他最契合的一次，所以我很捨不得。」與父親最合拍的一次交流竟成絕唱，Phoebus有一段日子不敢彈奏父子一起創作的最後作品《神貧之歌》，深怕踫觸心中最難忍的傷痛：「我怕我會哭。」

今年七月，Phoebus與父母出席母親的母校150週年校慶。

Phoebus與父親陳鈞潤在醫院討論作品，是兩父子最契合的一次交流。

直至某天，Phoebus與同事前往一間餐廳用膳，那裏正好有座鋼琴，他趨前把作品一口氣彈奏完畢，頓時感覺舒暢：「終於把我想說的，說不出口的，都彈出來了，也表達了我們之間的連繫。」在父親的追思會上，Phoebus為父親最後彈奏的就是這首樂曲，他已能從另一個角度面對父親離世的事實：「懷緬他的那階段已過去，反而是思考我可以如何宏揚他的東西。」

Phoebus在父親追思會上演奏父子倆最後作品《神貧之歌》。

香港電台電視節目《生日快樂》逢星期六晚上8時在港台電視31及31A播映。