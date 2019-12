原力將我們齊聚一堂：看《STAR WARS：天行者的崛起》預告片學英文

文:Ingrid Wang

最新的星際大戰上映啦!不妨先看個預告片,一邊看一邊學英文。

跟著筆者小V一起帶著光劍,飛向宇宙!本篇沒有任何劇透,請放心閱讀。

It’s an instinct, a feeling. 這是一種直覺、一種感覺。

名詞instinct的意思是「(生物的)本能」,就像當你的手不小心碰到烤箱裡的熱鐵盤時,手會馬上縮回一樣,這就是生物的本能,單字intuition與其相似,翻作「直覺,直覺力」。但兩者差別在於,instinct是天生的「本能」,例如:maternal instinct(母性)、on instinct(本能地);而intuition則強調單靠感覺評判事情,而非理性思考的「直覺反應」。所以當芬恩這個角色說出It’s an instinct, a feeling.時,意指芬恩靠他的本能反應有了一種感覺。

If I hadn’t ducked on instinct, that fist would have broken my nose.

如果我沒有直覺性蹲下的話,那一拳會打斷我的鼻子。 My intuition tells me to quit my job and become a full-time juggler.

我的直覺告訴我,我應該辭職去當全職的雜耍專家。

The Force brought us together. 原力將我們齊聚一堂。

bring sb./ sth. together為片語,意思是「使…和解,使…齊聚一堂」,在此部預告片中,芬恩說 The Force brought us together.,意指原力使我們齊聚,使我們跟彼此互助合作。

以下補充幾個與bring相關的常用片語,如:bring sb./ sth. along(帶…來,攜帶…)、bring sth. up(開始談論…,提出某話題)以及bring sb. back to life(使某人起死回生)。

Music brought us together.

音樂使我們在此相聚。 Your sister is quite lovely. Why don’t you bring her along to my party tomorrow?

你的姊姊很漂亮,你為何不帶她來我明天的派對呢? In this game, eating a giant flower will bring you back to life.

在這個遊戲裡,吃巨大的花朵可以使你重新復活。

補充:

The Force 「原力」是貫穿所有星際大戰系列作品最重要的神秘力量。它給予絕地武士力量,使他們擁有預知、身體能力強化、治癒等特殊力量。原力是由所有生物共同創造的一個能量場,然而並不是所有人都能感受到原力,儘管他們身上具有原力,能夠感受並使用它的人被稱為是Force sensitive(對原力敏感)。原力在絕地可以分成兩類:光明原力與黑暗原力,前者是友好和仁愛之積極元素的體現;而後者則代表恐懼和憎恨的消極元素,但黑暗原力通常比光明原力更具有攻擊性和侵略性。

We’re not alone. Good people will fight if we lead them. 我們並不孤獨。只要我們領導他們,好人會與我們一同戰鬥。

這句話最適合鬥志滿滿的熱血好漢在大家喪志的時候說了,預告片中,說這句話的人是戰機駕駛員,波・戴姆倫,他告訴大家:We’re not alone. Good people will fight if we lead them.,指大家不是獨自面對戰鬥,只要有人願意領導,好人就會一同作戰。

People keep telling me they know me. No one does. 大家一直告訴我他們了解我。沒有人能了解我。

每個人身邊總有那種以為知道什麼是對我們最好的的那種人,這時候很適合說這句:People keep telling me they know me. No one does.:大家一直告訴我他們了解我,但事實上沒有人能了解我。

在預告片中,說這句話的人是拾荒者芮,而下一個接話的人是凱羅,他說:But I do.,意指他了解芮。究竟他對芮的了解多少呢?還是要去看電影才會知道了。

Your coming together is your undoing. 合力使你們落敗。

這句最適合拿來當壞人對好人的嗆聲詞了!在預告片中,說這句話的白卜庭就是說來嚇唬大家的。Your coming together is your undoing.(合力使你們落敗),也就是說,你們以為合力就能夠贏嗎?這樣想就錯了,就算你們合力也打不過我啦!undoing是名詞,意思是「失敗(或垮臺、破産)的原因」。

Fear of failure was her ultimate undoing. She was too scared to take risks. 對於失敗的恐懼是她最終失敗的原因,她太害怕冒險了。

Taking one last look, sir, at my friends. 先生,我再看我的朋友們最後一眼。

片語take a look at sb./ sth. 指「看看某樣東西或某人」,在預告片中的C-3PO帶著惆悵感說對波說:Taking one last look, sir, at my friends.,意思是他再看朋友們最後一眼。調整一下語序,也可以說Taking a look at my friends one last time.。

My final paper is done. Do you mind taking a look at it before I send it to the professor? 我的期末報告做好了,你可以在我寄給教授前幫我看看嗎?

Confronting fear is the destiny of a Jedi. 面對恐懼是絕地武士的使命。

動詞confront意思是「面對,直面,正視」,這個句子中的confronting fear指的就是面對恐懼這件事,而名詞destiny的意思為「前途,命運」,因此Confronting fear is the destiny of a Jedi.這句話就是指「面對恐懼是絕地武士的使命」。身為和平及秩序維持者的絕地武士,想必就是要面對黑暗,打擊惡徒!

He burst through the door, finally confronting his girlfriend, whom he had been avoiding for two days.

他衝進門來,終於面對他已經躲了兩天的女朋友。 I believe people have the ability to choose and to change their own destinies.

我相信人可以選擇跟改變自己的命運。

補充:

Jedi(絕地武士)在星際大戰系列裡是維持和平與秩序的光明武士團體,他們代表著光明與正義;絕地武士會使用前面所介紹到的「原力」,並擁有武器「光劍」,英文為lightsaber,Jedi使用的光劍是正派的藍色和綠色。而他們的宿敵是代表黑暗面的Sith(西斯武士),他們拿的光劍則是紅色的。

星際大戰經典補充:

May the Force be with you. 願原力與你同在。

原力是整個星際大戰系列的主軸,最經典的台詞也當然跟它脫不了關係。May the Force be with you.是絕地武士用來祝福對方的話,也會在道別的時候拿用來取代「再見」。

星際大戰鐵粉會把這句話運用在現實生活中,代表祝對方好運的意思,希望在面對困難時,對方能夠像絕地武士一樣有原力的指引,藉著原力的力量解決問題。

就因這句經典台詞的諧音,May the fourth(五月四號)被紛絲們訂立為「星際大戰日」,雖然是非官方的紀念日,但在這社群媒體上一定會看見全世界更相盛舉,慶祝偉大神作星際大戰!

A: My mom called me, saying she wants to talk when I get home today. I think she found out that I cut school yesterday.

B: May the Force be with you, man. A: 我媽媽把給我,跟我說我回家後要跟我談談,我想她發現我昨天翹課了。

B: 祝你好運,兄弟。

看預告學英文,真是一舉兩得!以上的英文句子都學起來了嗎?筆記做完了,就可以去電影院看《STAR WARS:天行者的崛起》囉!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航