選前兩週協商《反滲透法》各黨立場一次看，世界各國又是如何「防諜」的？

為使《反滲透法》在12月31日的本屆立院最後一個院會通過，院長蘇嘉全於27日召集朝野進行《反滲透法》草案的協商，雖然時間歷經超過3小時，卻只討論到草案第2條，各黨團提出的修正動議也皆無共識，留待下周一（30日）再繼續協商。

國民黨：民進黨在急什麼？

《中央社》報導，國民黨團總召曾銘宗說，假設能防止中國大陸滲透，保護國家安全、社會安定，國民黨團都支持，甚至刑度要提高也贊成。民進黨之前提《中共代理人法》，過去將近4年來，「民進黨想過的法，哪一個沒有三讀？」就是因為民進黨團內部對《中共代理人法》還有意見，現在離總統大選剩下沒幾天，民進黨在急什麼？

在國民黨團的修正動議中，除了將「主張採取」非和平手段危害主權，改為「以強暴或脅迫著手實行」非和平手段危害主權外，也在立法目的的部分提出修正動議，要將確保國家安全的「國家」兩字，改為「中華民國」。

親民黨：選後交給新民意決定

親民黨團總召李鴻鈞表示，在這麼接近選舉的時間點，推一個《反滲透法》，「要如何理性探討？沒有辦法」，應在選後交給新民意、新國會決定，此外今天來參與協商的就有13個部會，表示牽涉範圍廣，但竟是由黨團提出草案，沒有經過跨部會協商，行政院應負責任提出行政院版本。

李鴻鈞也說，境外敵對勢力難道只有中國一個國家而已嗎？「ISIS跑進來不會影響國安嗎？漁船在菲律賓被用機關槍掃射時，沒有危險嗎？」他也提出「境外敵對勢力」定義方式的疑慮，質疑在武力敵對之外，貿易敵對要怎麼解釋？

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時代力量：支持通過，但各黨團的版本都要能發言表決

時代力量黨團總召黃國昌表示，時力上會期就配合國安相關法令修正，提出反併吞滲透法的專法草案，這跟選舉炒作無關；民進黨版草案單獨抽出逕付二讀，希望其他版本也能併案協商，並依循往例在處理重大法案時，讓各黨團都提出版本，能在院會發言、被表決。根據《上報》報導引述，黃國昌表示他甚至曾經跑到國安局作專題報告，希望國安局能補足現行法規不足之處，因此時力支持通過《反滲透法》來強化台灣防衛體系。

民進黨：國會最大黨本當主導議事進行

《中央社》報導，民進黨團總召柯建銘表示，黨團5月先提出《兩岸人民條例》修法，之後7月臨時會「國安五法」都三讀通過後，大家疑慮中共代理人部分如何處理，民進黨團就與行政部門溝通；至於為什麼沒有行政院版本，因為立委本來就可以提案，執政黨是國會多數，當然要主導議事進行。

柯建銘也說，各黨團都可以提出修正動議，到院會中表決，這沒有問題，不用提前去議場排隊。

Photo Credit: 中央社

防範「外國干預」，國際上是怎麼做的？

反滲透法立法在台灣引發朝野論戰，《中央社》報導，目前多個西方民主國家都有推出或進行類似立法，以因應境外勢力滲透、干預。

澳洲

澳洲的反滲透法案分別為2018年6月28日通過的《間諜與外國干預法》（Espionage and Foreign Interference Act 2018），以及2018年12月10日通過的《外國影響力透明法》（Foreign Influence Transparency Scheme）。

《衛報》當時報導，澳洲司法部長波特（Christian Porter）2018年在法案通過後表示，這些法案是供澳洲國安部門用以對付前所未有、日漸頻繁境外威脅的重要工具，還強調目前正身處一個「特務更多、更多強權介入、使用更精緻手段對澳洲從事諜報破壞的空前時刻」。

美國

美國情報圈一致認為，俄羅斯確實以各種手段干預2016年美國總統大選。

美國為防範各種境外滲透與干擾，陸續通過《反外國宣傳與造謠法案》（Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act）、《外國代理人登記法案》（Foreign Agents Registration Act），並正推動相關法案，防止中國政府與共產黨的政治影響操作。

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英國

《雪梨晨驅報》報導，英國可能會學澳洲的立法，以因應日益咄咄逼人的俄國與中國。一名定居英國的前俄國間諜去年3月在英國險遭毒殺，英國認定是俄國派人所為，兩國關係為此緊張。

英國首相強生12月20日在國會開議時宣布，有鑑亟需重新評估冷戰結束以來的世界格局變動，他會帶頭著手英國對外政策的全面檢討，還預告要全力打擊外國特務與干預。

強生內閣已委請有關部門檢修《政府機密法》（Official Secrets Act），並修正制裁叛國的相關法條，能將「外國發動、或代表他國從事嚴重有害行為」論刑。

Photo Credit: Reuters/達志影像

加拿大

加拿大的自由黨政府2018年12月通過《選舉現代化法案》（Elections Modernization Act，又名C-76法案），全面修正加國選舉法令，包括對競選支出設定新限制，以及制定防止外國干預的措施。

加國這項修法作為，時值俄國干預美國2016大選、英國脫歐公投期間數百萬個資遭臉書不當使用等議題鬧得沸沸揚揚之際。

紐西蘭

英國《電訊報》指出，紐西蘭今年12月3日通過緊急立法，禁止外國政治捐款，以免2020年國會大選時給予外部勢力可乘之機。

紐西蘭司法部長李特（Andrew Little）當時發表聲明說：「外國干預選舉的風險，已是國際日漸頻繁的現象......紐西蘭也不能豁免於外。」法案禁止外國人士捐款給紐國各政黨與候選人超過50元紐幣（約新台幣980元），較目前規定的1500元紐幣嚴格許多。

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核稿編輯：羊正鈺