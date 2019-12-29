博恩應該想清楚，他做的是只有搞笑的娛樂節目，還是帶著搞笑的政治節目？

文：陳劭旻（諮商心理師）

博恩夜夜秀作為一個談話性節目，以美式脫口秀的方式訪談名人或談論社會議題。不只是韓國瑜，其他的總統參選人包含蔡英文、宋楚瑜，甚至其他像是柯文哲、葉匡時、競選立委的吳怡農也都有上過節目，過程中博恩團隊會以幽默諷刺的方式質問他們的思考與政見，也讓政治人物可以用比較幽默親民的方式讓民眾認識他們。

博恩夜夜秀確實是讓政治這件事本身多了一些不同的面向，但是遇到了一個同樣打著幽默風趣為招牌的政治人物韓國瑜，卻讓這個節目的本質出現了挑戰。到底他是只有搞笑的娛樂節目，還是帶著搞笑的政治節目？

政治娛樂化的風暴，眾人之事卻淪為笑話比賽

任何人都知道，政治做為治理眾人之事，自然會是一件嚴肅的事情。到底面對中國的威脅，台灣應該有哪些對應之道？究竟應該如何修定勞工政策並且提高薪資待遇，同時也讓付出薪水的僱主願意接受？究竟應該如何處理能源政策，讓電費能穩定提供卻又不會牴觸環保議題？

所有的這些議題其實都是嚴肅的，因此認真討論政治自然輕鬆不起來，而談政治的政治人物更容易讓人覺得遙遠與乏味。但一個政策決定可以決定幾千萬人的生活時，嚴肅的討論可以確保政策可以執行而人民可以獲益，因此嚴肅也是不得不為之。

但是至韓國瑜的出現，真正開啟了政治娛樂化的風氣。他們不再談論政策是否可行與真正有效益，也不去討論到底誰才有能力治國，而是將政治當成一場笑話，政策的討論變成誰最浮誇，候選人變成才藝比賽冠軍，不再討論誰真是真正的選賢與能。政治人物喜歡吃什麼、在家做了多少家事，這頂多是大家茶餘飯後的話題，是可以在嚴肅的議題中穿插一點做點綴，但絕對不該成為政治的主體，因此政治娛樂化對台灣的民主一個非常大的威脅。

民眾不是追求「能力」，而是將「親民」擺在前頭並非偶然，政治娛樂化的形成背後有非常深的社會脈絡。問題是，當博恩夜夜秀希望在政治中加入幽默的同時，他是希望讓政治加入一些幽默後更容易讓人民認識與親近，還是他只是一個單純的娛樂節目，只要好笑就好不用負責？在這場政治娛樂化的風暴中，博恩夜夜秀在其中究竟想扮演什麼角色？

論幽默，博恩夜夜秀竟比不上「路邊阿伯」

眾所皆知的事情，是韓國瑜在博恩夜夜秀上表現得相當精彩，將他性格中幽默、善於自嘲的一面表露無疑，但同時也讓人看到韓國瑜讓人詬病的一面，談到政策時不知所云沒有重點，面對中國問題時整段避重就輕，反而是最後一個莫名其妙的彎曲膝蓋讓節目的焦點一下又成為韓國瑜的個人表演。

如果做為一個娛樂性節目，這次博恩實在沒有太多可圈可點的地方。這整段訪談與其說是博恩訪談韓國瑜，不如說根本就是韓國瑜主導博恩陪襯，博恩身為主持人卻沒有讓人感覺掌握節目焦點，他真正有發言權的時候都給人感覺是節目「給他說話的機會」，否則他根本連說話的分量都沒有，所有的娛樂性幾乎都是韓國瑜自己製造出來的。

說到底，韓國瑜能夠參選總統靠的是無數巧合與媒體的追捧，但拿掉這個身分他也幾乎就是一個混跡過酒場的路邊阿伯，而身為一個理應幽默風趣的主持人，博恩製造娛樂效果的能力竟然完全輸給一個連藝人都不是的政治人物。韓國瑜的出現，讓我們突然明白博恩夜夜秀過去幽默的累積，靠的不過是他們「都沒有比博恩會說笑話」，但是當高手齊聚一堂時，博恩的存在只能靠邊站。

美式節目的主持人之所以能在無數名人面前得然自處，靠的不只是反應與幽默，而是他們本身就有豐富獨立的個性，才得以在訪談各行各業的佼佼者中不失其光芒。而回到台灣，在訪談過無數名人的同時，我們也依然記得陶晶瑩、張小燕與蔡康永等人在節目中流露的個人特質。那麼問題來了，做為一名主持人的個性與存在輕易的被來賓吃掉，論幽默與反應也比不過一個喝酒阿伯，博恩夜夜秀做為娛樂節目來論是否有及格？

在嚴肅的議題上，博恩夜夜秀也只有隔靴搔癢

如果說他是一個具有意義的政治性節目，因此我們不那麼要求他的娛樂性，重點是他是否讓社會更理解政治人物的本質，同時用比較平易近人的方式認識政治。但是即使從這個角度談，博恩夜夜秀也不讓人覺得他的表現值得肯定。

首先從彰化的張瀚天的事情其實就可以看到端倪。張瀚天過去有販毒前科，也是他在競選立委時不斷被評擊之處，他在影片中把自己扮成香蕉然後沾著汙泥，表達這是他對農損政策的在乎。但是如果是要談意義，影片中張瀚天其實根本就沒有說清楚自己的農業政策是什麼，更沒有讓人民知道一個過去有販毒前科的人憑什麼值得讓人信任成為立委，反而整段影片只讓人留下他似乎可以接受玩笑與惡搞的形象。但一個販過毒的人想當立委，好好接受人民批評檢視不是理所當然的嗎？

而到了韓國瑜的時候更是如此。博恩團隊是有做功課的，所以詢問了包含摩天輪、小熊維尼、以及備受爭議的兩岸議題，甚至多次逼韓國瑜說出中國二字。可是我們看到的事情是當韓國瑜開始跳針時，身為主持人的博恩當下只有逼問一招，面對跳針根本束手無策，只能順著韓國瑜在不知所云中繞圈圈，完全無法凸顯說法中的荒唐與沒有道理。即使不談幽默，做為一個主持人博恩夜夜秀也做不到在談話中深入與掌控議題：博恩可以暫停製造空白，可以收起笑臉嚴肅的質問，可以抓出韓國瑜的語病，這一切都是在一個脫口秀的節目上談到嚴肅的議題時可以做的事情。

回到更跟本的問題是，博恩的「幽默」真的反諷與凸顯了什麼嗎？韓國瑜本身的爭議點之多罄竹難書，我們都知道他已習慣自嘲與轉移話題，然後遇到不利的狀況時做個如爬樹之類荒謬的舉動轉移焦點。我們不用看節目就知道他會這樣了，而博恩竟然還是給了他一模一樣的舞台。也難怪他會被四兩撥千金，因為面對一個荒謬如小丑的人可以當上總統候選人，一個主打諷刺的節目能問的竟然只有小熊維尼跟被問到爛的愛情摩天輪，根本沒讓人感覺到犀利與面對核心的勇氣啊！

知名美式脫口秀的主持人如同Ellen、Kimmel、Conan、Oprah等人都有他們在幽默以外嚴肅的一面，且也不排斥以認真的態度談論重要議題，也只有巧妙的切換這兩面，才能夠讓政治理應認真看待的部分浮上檯面。對比之下，騷不到癢處的博恩夜夜秀無法處及議題的深處，結果真的只是把政治變得娛樂化，於是成為政治娛樂化最大推手的韓國瑜另一波助力，把民主推向另外一個讓人憂慮的深淵。

博恩夜夜秀，請成為真正刺穿政治荒唐的利劍吧

所以，博恩夜夜秀到底是什麼？談嚴肅，他也做的不好；談幽默，他也必不過人，那麼一個不夠好笑也不夠讓人有收穫的談話性節目，究竟想帶給民眾的是什麼？不管是做為哪一分的方向，顯然他都還有非常大的改進空間。

Photo Credit：Stand up, Brian！ 博恩站起來！臉書

但是當考量到政治娛樂化的風險，企圖將幽默帶進政治的博恩夜夜秀勢必得更明確自己在政治議題上的態度，否則他絕對不能夠以幽默或者節目效果之名置身事外。現況是政治娛樂化是有市場的，過去的全民大悶鍋也是這樣的產物，但那背後的心態其實更多是出於一種階級鬥爭，源自於許多人想要嘲笑與羞辱他們認為高高在上的政治人物；但是當我們可能將一個國家交給一個人時，不去問能力、不去問政策，只問著他好不好笑時，這就不是好不好笑的問題，而是一整個社會的危機。

如果博恩夜夜秀的只想搭著政治娛樂化的列車前進，就請拿掉那塊「我們也是有在談政治喔」的道德面紗，宣告自己就是一個為政治人物塗脂抹粉的娛樂性節目吧。但如果博恩夜夜秀願意承擔起一個讓社會用不同的角度認識政治，這樣一種崇高責任的話，就請拿出你們更認真的態度，用智慧用技巧用反應，不畏波瀾，用鋒利的劍去刺穿那政治中的荒唐與不合理吧。

如此在民主的道路上，博恩夜夜秀也一定會被記上一筆，原來有一群人不是用理論用說理，而是用不同的方式，名為幽默一起在為民主努力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航