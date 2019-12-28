中國外交部Twitter推文一個月，BBC：「筆風像特朗普」

（中央社）英國廣播公司（BBC）中文網昨日報導，中國外交部12月初開始在Twitter上發布英文推文，由於會使用大寫字母以示強調，報導表示，這種行文風格與美國總統特朗普相似。

中國雖禁止境內用戶使用Twitter、Facebook，對外卻視它們為「輿論戰」的重要陣地。今年10月，中國外交部註冊Twitter帳號，自我簡介欄用英文說明「關注我們來認識中國外交」；帳號於12月初開始發布推文，目前已有約1.7萬人關注。

報導指出，中國外交部的英文推文某些詞語會使用大寫字母，以示強調語氣，這樣的用法能讓讀者感受到「咆哮效果」，行文風格類似特朗普（Donald Trump）。

Mr. David Stilwell mentioned US good faith toward China many times. But when? When oppressing China in field of sci&tech? Smearing China on Hong Kong, Taiwan and Xinjiang? Discrediting Chinese social system? SORRY, WE DON'T FEEL GOOD FAITH AT ALL. US outlook on China gone astray. pic.twitter.com/bxNMSKtOz9 — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) December 13, 2019

隨著各國政要在Twitter發表看法的風氣興起，研究中國對外宣傳的紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）教授Anne-Marie Brady指出，「Twitter是一個直接管道，來塑造外國政治菁英對中國的看法」。

然而，中國外交官們在海外社群平台的交流效果似乎不理想。據12日的推文，中國外交部將中國比擬為貓熊，稱「功夫熊貓大家都喜歡」，並指出嚴重恐中症的「治療方式」只有包容跟開放；其中「治療方式」以英文大寫字母表示。

推文發出後，引發網友揶揄「到底在說什麼」；還有疑似來自中國的網友留言表示「同志，咱推文的風格能不走特朗普（特朗普）風嗎」、「您現在的推文看著是在搞笑」。

香港浸會大學傳播學院助理教授閭丘露薇表示，中國外交官難以西方世界民眾習慣的方式溝通，是因為「中共的體制決定了發言的內容必須是符合黨的政策的，在這樣的大前提下，要用西方聽得懂的語言和邏輯，並不是一個選項」。

儘管負評如潮，中國外交官並未停止當「戰狼」。

閭丘露薇認為，中國外交辭令趨於強硬，除政策外，也體現外交部越來越沒有話語權，因此必須在外交領域「占領輿論高地」，緊跟黨的宣傳政策，確保不在公眾或其他部門面前顯得軟弱。但這也表示，中國外交官們發出的推文，瞄準的對象不只有海外用戶，還有體制內的同僚及領導。

她指出，「中共外交是由最高領導人決定，因此具有不可預測性。在這樣的情況下，外交部作為前線，寧左勿右的表態是最政治正確和安全的方式」。

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責任編輯：Alvin