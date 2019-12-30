擺盪猜不透、焦慮說不出的民進黨膠著選區

文：郭瓊俐

2020選舉投票日進入倒數階段，無論在各地的大街小巷或全國性電視、廣播中，都可聽到民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德，為立委候選人錄音催票的放送聲。因為民進黨目前全黨上下，目標都是拉抬立委選情，力求國會席次過半。

民進黨評估，此次立委選舉結果，不可能像4年前拿到68席的空前佳績，只力求國會席次過半。但目前選情不是太樂觀，保守評估是57席「加減3」，也就是最好60席，最差可能掉到54席。主因是「小綠」政黨太多，不僅嚴重瓜分民進黨的政黨票，許多區域立委選區也因小綠推出人馬參選，讓民進黨候選人陷入苦戰。

現在民進黨助選力道集中在55波選區，希望將處於拉鋸狀態的候選人推進安全區。黨內人士說，只要觀察蔡英文、賴清德一去再去的選區，就是選情五五波的地方。

蔡、賴較少去的地方有兩種可能，一是選情很穩；一是選情落後太多。

民進黨12月中旬的民調結果出現劇烈變化，區域立委支持度幾乎全面躍升10個百分點，高雄市左楠選區的劉世芳，支持度甚至躍升近20個百分點。「在短時間內出現這麼大的變化，前所未有，」蔡英文競選總部和黨中央高層不約而同指出。他們分析，國民黨總統候選人韓國瑜呼籲韓粉拒答民調電話或表達「支持蔡英文」，的確造成一些影響，但這個變數可經由統計排除，扣除此變數，立委民調還是大幅提升，讓他們質疑國民黨是否已進入全面崩盤狀態？

集中火力搶救膠著選區：蔡賴愈常去，選情愈緊繃

但黨內人士強調，網路時代選舉變化快速劇烈，以前在選前1個月，選情大致底定，現在可能3天內，就因為某個事件讓選情翻盤，所以大家不敢掉以輕心，「一直用最高規格打仗」。

此外，民調顯示國民黨潰敗，對民進黨的政黨票加分效果卻不大，反而助長了「小綠」的聲勢，中間選民轉向小綠政黨。根據民調，1個月前還處在5%政黨票門檻邊緣的時代力量，聲勢上漲，已經和台灣民眾黨一起進入安全區，民進黨評估，兩個黨最多可能拿走10席不分區立委，剩下的24席，民進黨最好也只能拿到14席，可能比上次選舉結果少4席。

除了時力和台民黨，綠黨、台灣基進等「小綠」雖可能過不了門檻，卻拉走不少民進黨的選票。內政部次長陳宗彥助選時脫口而出「投給小黨是浪費選票」，引發各界撻伐，但他說出的是民進黨內部真實的焦慮。

Photo Credit: 財訊 民進黨立委候選人以「下架吳斯懷」口號拉抬選情

在區域立委方面，不少尋求連任的綠營立委，都體會上沖下洗的滋味。例如台北市中正萬華選區林昶佐，一度落後捲土重來的國民黨前立委林郁方，但在「下架吳斯懷」的競選口號發酵下，林昶佐選情上升。基隆市蔡適應、桃園市鄭運鵬、台中市張廖萬堅，選情也一度在拉鋸邊緣，但在全黨拉抬後趨於穩定。

現任彰化縣立委洪宗褶目前仍陷入苦戰；尋求連任的蘇治芬，在雲林縣前縣長張榮味胞妹張麗善入主雲林縣政府後，面臨「張家班」嚴峻挑戰，目前仍和張榮味的女兒、前立委張嘉郡廝殺糾結。民進黨行動中常會連續開拔到彰化、雲林舉行，就是為了鞏固雲彰地區選情。

新人搶眼力求翻盤機會，周伯倫復出為賴品妤站台

但也有新人表現亮眼，議員轉戰立委的台北市港湖區高嘉瑜、信義南松山區許淑華，表現亮眼，都有機會擊敗國民黨對手，為民進黨在艱困的台北市選區新增席次。8月底才被徵召參選的素人吳怡農，原本被期許只要輸得少就算成功，但原本空戰遠優於陸戰的吳怡農，在「下架吳斯懷」的口號奏效下，支持度節節上升，和國民黨對手蔣萬安差距急速縮小，逼得蔣萬安也開始站路口拜票。

唯一由不分區立委轉戰南投區域立委的蔡培慧，也在不被看好的情況下一路追趕，讓3連霸立委馬文君連任之路出現警訊。而在新北市汐止區的賴品妤有年輕、太陽花學運的光環，加上前立委父親賴勁麟操刀組織戰，成功整合市議員周雅玲和前立委陳朝龍等系統，連退出政壇10多年的前立委周伯倫都公開站台，聲勢逼近國民黨對手李永萍，也被視為有機會再下一城。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

更多《財訊》文章

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航