韓國瑜爭議一抱，讓人發現台灣是個當貓比當小孩幸福的地方

「你有看韓國瑜抱小孩親小孩的新聞嗎？」A女問。

B女點頭。「有啊。你看他那個抱嬰兒的動作，都沒有用手去托住小孩的屁股讓他『坐』著，根本就是把小孩子『夾』在手臂。就是很典型的不會抱。

我真不敢相信一個生過三個小孩的爸竟然完全不知道應該怎麼抱嬰兒。」

「不過仔細想想那個年紀的『爸爸』恐怕很多都這樣，因為根本都是媽媽在照顧的......」A女聳聳肩。

「而且整個新聞看下來我很受不了幾件事情，很多人在討論是誰抱去給韓國瑜抱的。搞的都是把嬰兒抱過去的人的錯。但不管是誰抱去的，韓國瑜那樣抱嬰兒的方式本來就不對吧。」B女翻了翻白眼。

「我有去看相關新聞影片還有留言，很多人討論把重點都放在把嬰兒抱去的人是不是媽媽。但事後受訪跟發聲明的都是爸爸。而且爸爸還說小孩內向，被媽媽以外的人抱都會哭。」A女說。

「你看，之前姚文智競選的時候錯誤的抱貓方式被一堆人炮的要命。結果韓國瑜抱小孩方式錯誤，大家在檢討是誰把小孩抱給韓國瑜抱。意思是又不是韓國瑜自己要去抱的。但問題是他抱的方式確實就是有問題啊。

Photo Credit: 中央社

我後來有看電視台的新聞影片，發現黑衣人應該不是媽媽，因為韓國瑜抱完小孩子後被另外一個穿一般衣服的女生抱走。比較合理推測是黑衣人是工作人員，後來把小孩抱走的是媽媽。

但不管怎樣，這件事情有幾個層面讓我看了很難過。

第一個，小孩爸爸受訪的時候，新聞台問說有沒有經過他們同意抱小孩，爸爸的回答是那是頒獎典禮。意思是說主辦單位的頒獎典禮就是要把小孩抱上去給韓國瑜抱。那站在父母立場當然是同意的意思。

那代表主辦單位對於這個年紀的小嬰兒，會對父母有強烈依存感這件事情，從頭到尾都不在乎。所以在設計活動的時候，根本沒有考慮這件事情。

比較好的作法其實是請父母抱小孩，然後去跟韓國瑜合照。而不是把一個一個小孩抱過去，要韓國瑜抱小孩合照。但顯然主辦單位重視的是韓國瑜抱小孩合照，而不是怎樣對小孩比較適合。

第二個，很多人說『親一下抱一下有什麼了不起』。我同意這不是一件大事，他其實沒有大到多值得被電視媒體報導。但問題這樣的評論，這背後的思維就是覺得小孩子可以隨意被長輩抱被長輩摸沒什麼大不了，也就是很多人，其中也很多是父母，並不在乎小孩的身體自主權。覺得這不重要。

第三個，爸爸說要告拿這個作為例子宣傳公共衛生的醫生，說又不是給流浪漢親。我覺得這爸爸的年紀不會比我老到哪裡去，大概就是30~45歲左右。我覺得那個醫生趁這個機會進行公共衛生教育是很正確的，不然你平常說這個有多少人要聽？結果這個爸爸面對醫生的宣導，態度不是說『喔，原來這件事情要注意』，而是『這有什麼大不了又不是給流浪漢親』還要告人家。而覺得『這有什麼大不了』的人，也不是只有這個爸爸，你看相關留言討論就知道。所以你說為什麼公共衛生教育很難做？因為成人根本不受教。」B女說完喝了一口咖啡。

「你說這些，會讓我想到，他們很喜歡說生育率低是國安問題，說沒結婚的人怎麼懂得父母的心。但你看他們實際的作為，根本沒有把小孩的需要放在心上。」A女說。

「我最難過的是，政治人物這樣，我們還可以說他要出來選舉本來就要經選民檢視。但實際上是一堆成人也是這樣，趁機做公衛教育來提醒，還覺得醫生小題大作大驚小怪要告醫生。其實生小孩是很需要社會網絡去支撐的，整個社會也必須從以前父母認為小孩是父母的附屬物的心態，慢慢調整認知道小孩也是獨立的個體。

看到這個新聞，我只覺得在台灣當貓比當小孩來的幸福。因為大家會在乎貓被抱的不舒服，卻沒有很在乎小孩被抱的不舒服。我只能說台灣在這件事情上，還有很長的路要走。」

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航