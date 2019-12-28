平安夜警民對壘，百步梯上3個守望年輕人的退休老差骨

由平安夜到聖誕節，新城市廣場迭起衝突，警民連番對壘，警察驅趕並拘捕多人。夜深稍為平靜，幾個中老年坐在百步梯上話當年。筆者無意聽到幾句，忍不住上前請益。

他們表面看似坊間所謂的「佬」，不明就裡還可能誤會其年紀必屬藍絲。但細看下去，歲月無法抹去他們臉龐有股嶙峋的懾人氣勢。他們活脫就像《五億探長雷洛傳》中走出來的角色，每談到過去仍離不開「探長」、「幫辦」等稱呼——他們都是已退休的老差骨。

張先生在七十年代加入警隊。「我想睇住啲小朋友，驚啲小朋友俾人打。」

筆者很奇怪張先生作為老一輩，卻批評當下警察「好過分」。張先生答年輕人早已準備好為抗爭坐監，「你拉佢絕對冇問題，咪拉佢囉，佢地預左。但制服左仲係咁打人、用私刑就好過分。」

旁邊另一位「張先生」接口：「過去一拎出支槍，個 report 咁撚柒厚，寫都有排寫。而家亂鳩咁嚟。」他隨即用姆指和食指，比劃出報告大約有半寸厚。

其實另一位「張先生」應該不姓張，他較少說話，更加謹慎。筆者請教如何稱呼他，「佢姓張呀嘛，我都姓張。」後來筆者才清楚他的身份。當張先生披露跟隨過的上司姓李，另一位「張先生」忍不住接腔，當年他跟隨過的上司姓曾。

李曾二氏人所皆知，「昔日香港」等網頁會不時重播李氏受訪的片段。張先生諄諄提醒別詳明哪所警署等細節，「人地會知我係邊一年邊一班。」

「點解消防、懲教、海關都可以恪守職責，偏偏差佬唔可以？」兩人繼而懷愐李君夏，「八十年代李君夏教出一批好嘅華人督察。」

兩位張先生都批評警察多次開真槍，「就算對方用西瓜刀，你用布袋彈、用長槍槍柄都頂得到，何況唔係？（開槍）擺明想攞佢命，好明顯，所以我地睇唔過眼。」

至於 7.21 事件則是警方故意為之。張先生解釋從前有段日子，元朗不時有重案發生，警隊早已習慣立即封路，由荃灣和上水南北兩路派衝鋒車到元朗，很快就到，更別說元朗自身的警力和交通警。「講大話唔貶眼，警民關係十年都修復唔到。」

張先生形容如今警察「無法無天」，不受《警隊條例》制約。另一位「張先生」附和：「你睇番李修賢時代啲警匪片，郁左人俾人投訴幾撚緊張，因為 commander 一定要孭鑊。」他一臉黯然，昔日警匪片的香港警察已經一去不回。

今不如昔的關鍵，在於警察犯法不用負責。張先生回溯感受最深的往事，數十年前三名警察到黑社會經營的酒吧查牌，黑社會故意前恭後倨，請三警到後巷再講，去到後巷轉用粗口問候，惹得三警動手。那時候剛出現閉路電視——黑社會是故意設局讓三警入彀。

結果三警都要入獄，「其中一個時沙（警署警長）就退休，聽到坐監，喊。」

「嗰時我好同情伙記，啫係俾人裝彈弓⋯⋯但而家警察打人係抵死，唯有等天收。」

張先生如數家珍憶述他的時代，同僚對付古惑仔時按捺不住怒火，用上非法武力，最終都要坐監收場。

他批評平安夜當晚仍見有防暴警拿著 AR 15，「當年我喺 PTU 好難用到 AR 15，支越戰槍係打仗嘅級數。」

警廉衝突最惡劣的時候，張先生正在 PTU。外籍警司為防事態惡化，「全部人唔准攞槍，三日都唔准出去，調去跑山。」他認為這樣才是化解衝突之途，但現在警隊反其道之行，致令惡性循環。

張先生強調很多高明已經表態，其實毋庸他補充。「監警會做唔到嘢，最好要成立獨立調查委員會。」

說到後來張先生雙眼泛光，「有時聽到《榮光》會流眼淚，啲後生有血有淚。話啲後生收錢？攞條命出嚟，坐十年八年，收錢？」

原來退休警察定期都有聚會，張先生多已推辭不去，自嘲為「割席」。「佢地始終話打得啱，廢事喇盞鬧交。」

因筆者身份特殊，雖已再三澄清，兩位張先生始終有點擔心筆者來歷。臨走前另一位「張先生」再三叮囑：「你記住做記者要有良心。」

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