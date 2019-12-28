黃大仙冬菇亭的日與夜

文：梁晞文

圖：香港電台

很多人都應該不會對黃大仙冬菇亭感到陌生，這個位於黃大仙下邨的大排檔已經有超過三十年歷史。通宵營業，年終無休，在這裡坐幾天，會遇到不同的人，聽到不同的故事。

老闆強哥經營家族大排檔生意，每天工作十多小時。

早上九時，冬菇亭旁邊的半露天位置，聚著一群退了休的雀友，他們喝喝茶，聊聊天，玩玩雀，自成一角，成為每天生活日常。其中一位雀友搬來黃大仙已經二十年，他說最初和雀友們都是在黃大仙下邨的榕樹頭聚會，日曬雨淋，後來冬菇亭裝修好，他們便改到這裡來。冬菇亭大排檔的老闆很親和，不但歡迎他們每天來，還為他們搭建了帳篷，購置了大風扇，讓他們和雀鳥有更舒適的環境。雀友說相比起家裡，雀鳥的叫聲在冬菇亭更有共鳴。

退休後，茶客每天都來冬菇亭喝早茶，跟一班志同道合的朋友談談「養雀經」。

下午一時半，經常會看見一位老伯獨個兒吃點心、喝茶，五年來，他每天都光顧冬菇亭，因為這裡不用輪候，而且食物適合他的口味。不會覺得厭倦嗎？他說他以前在油麻地工作的時候，曾經連續七年每天光顧同一家食店，直至那店結束營業，他形容自己比較傳統，沒太多要求，口味合適便可。現在他只希望每天來冬菇亭喝喝茶，清清腸胃，享受片刻屬於自己的時間。

冬菇亭大排檔二十四小時經營，不同時段提供不同款式的食物。

晚上八時，冬菇亭熱鬧多了，外邊的露天茶座，早就坐滿。三位女士一邊抽煙一邊喝酒，無拘無束，好不愉快。她們每星期都會來這裡聚會，每次一下班便立即來「霸位」，她們笑說，在這裡停留的時間甚至比上班更長。她們說，年青時都是在酒吧流連，後來年紀漸長，才轉到大排檔來。在這裡她們盡情提高聲量談話，大快朵頤，直至盡興才回家。

晚上十一時，四位年輕男士才剛坐下點菜，上一次四子聚頭已經是兩年前，他們笑說，這晚他們都各自得到由另一半發出的「不反對通知書」才能出來碰面，亦因為近月社會的動盪，他們更期待和珍惜這餐飯。來冬菇亭大排檔吃飯，對「麻甩佬」來說最適合不過，無論食物、環境都充滿香港地道和懷舊風味，四子這晚談的正是男生兒時的專屬玩意──砌模型。難得一聚，他們說會在收到「反對通知書」才回家。

大排檔也是情侶「撐枱腳」的好地方。

凌晨三時半，仍然高朋滿座，冬菇亭裡坐著的是一群夜更或已下班的小巴和的士司機。一位的士司機坐在角落裡吃飯，來冬菇亭是他難得安靜和放鬆的時間，他說即使在港島工作，到時候也會自動回來冬菇亭。他希望這個地方能一直保留下去，讓他和同業們有一個消費便宜、舒適自在的聚腳點。

老闆強哥經營冬菇亭多年，已跟街市的檔主成為老朋友。

大排檔將要與領展續租，有可能要重新裝修。

六十年代，老闆強哥一家已開始在黃大仙經營白粥油器檔，服務街坊。一九八四年，他們成功投得冬菇亭部份位置，以大排檔形式繼續經營。後來房屋署把冬菇亭賣給當時的領匯，強哥要跟其他檔主合併才能留下來。裝修期間，領匯定下多項要求，連選擇地板的防滑磚，強哥也要跟足指示，導致開支龐大，開張後幾年才足以回本。近年，租金和續約裝修的費用，都令強哥很頭痛。

不過，強哥說每天回冬菇亭都很開心，一想起跟街坊建立的感情，再多的煩惱都一掃而空。三十多年來，食客一個又一個的故事，令這個冬菇亭變得獨一無二。

節目簡介：

在香港的日與夜，素未謀面的人們在同一空間相遇，會交集出怎樣的故事？取材一個地點，以紀錄片形式捕捉日常，也在捕捉人生的無常與美麗。香港電台節目《香港故事：此時此地》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A 播映，本集12月28日播放；港台網站www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/hkstories45及流動應用程式RTHK Screen 同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue