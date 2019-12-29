【2020總統辯論即時查核】蔡英文、韓國瑜和宋楚瑜，誰講的是事實？

2020總統唯一一場總統辯論會今（29）日下午在公視登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人將首度同台辯論，針對各重要議題進行攻防。關鍵評論網和公視新聞網、Readr、天下、多多益善、環境資訊中心數家媒體，將在辯論會上對宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文三位候選人所講的內容進行即時事實查核。

辯論會流程分為4個階段：

申論：3名總統候選人各有8分鐘時間 媒體提問：由蘋果日報、自由時報、聯合報、中國時報及中央社提問5個題目，總統候選人回答時間為2分30秒 交互詰問：提問人時間為1分鐘，而答題人各有2分鐘時間回答 結論

候選人事前準備如何？

《中央社》報導，韓幕僚表示，辯論會與政見會最大的差別就是有三組候選人的交叉詰問以及5題的媒體提問，這部分因為韓國瑜不像對手蔡總統、親民黨總統候選人宋楚瑜有豐富的總統辯論經驗，辯論小組很重要的工作，就是幫助韓國瑜熟悉辯論會的形式。

在辯論會正式開始前，他們會安排一個模擬辯論，找人扮演蔡總統，提出比蔡總統更強的攻擊和質疑，讓韓國瑜適應場上的狀況，另由於回答的時間都很短、題目也多，如何在短時間內講到重點且予以反擊，就是要準備的功夫。

《中央社》報導，總統辯論會協商代表也是民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，幕僚團隊幫蔡英文總統準備的題庫包括韓陣營拋出成立特偵組、慶富案、被派系架空等問題，李俊俋說，這些都在原先擬定題庫內，並沒有意外。他認為，與對手的攻防問題不大，但辯論會不同於政見發表會部分，多了媒體提問與交叉詰問；媒體提問部分，無法事先預知且交叉詰問的攻防多有變數，花費較多時間準備。

李俊俋形容總統是「政策控」，對於政策掌握與論述都要求非常嚴格，他說，總統利用三場政見會把政績與未來政見分門別類向人民論述清楚，從國家領導人的特質、國家的認同；經濟發展、綠能政策、司法改革；內政等不同面向訴諸選民，辯論會就定位三場電視政見會的綜合整理。

《中央社》報導，親民黨發言人張碩文表示，親民黨總統候選人宋楚瑜選舉經驗豐富，將就國防、兩岸、外交、國安等4大面向闡述總統格局。親民黨幕僚表示，宋楚瑜雖然年過七旬，但記憶力驚人，常常不用看稿也能長篇大論；準備政見或辯論時，宋楚瑜多半會將親身經驗融會貫通後，並用自己的邏輯闡述內容，不會特別死背政見內容。

蔡英文、韓國瑜和宋楚瑜，誰講的是事實？

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核稿編輯：楊之瑜