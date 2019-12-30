破解回收迷思！廢乾電池這樣回收最正確

未來是萬物聯網的時代，「電」是所有設備不可或缺的動能，小至遙控器、助聽器、濾水器面板，大至電動汽機車，生活中處處都是靠電池運作的好幫手。然而當這些產品的「心臟」——電池的電量耗盡，就成了廢棄物。你也許在便利商店看過廢電池的回收筒，但究竟該怎麼做，才能正確又妥善的回收廢電池，讓珍貴的資源永續呢？

廢電池多含有鉛、鎳、鋰等重金屬成分，這些金屬都是可再利用的資源，需要靠大家一起回收讓資源再利用。過去大家可能只知道水銀電池應該回收，但其實包括手錶用的鈕釦電池、鋰電池，以及一般所謂的1號、2號、3號、4號等電池，都是可以回收的電池。

作為「回收王國」，臺灣的廢電池回收管道十分普遍且便利，目前多數連鎖超商、量販店、藥妝店、地方環保機關核可的回收廠商，甚至是3C通訊行、攝影器材行或照相冲印店等，都設有廢電池回收站點。此外，社區、學校、軍隊、監獄及慈善團體等機構也主動收集廢電池，民眾還可以自行蒐集，再交給清潔隊資源回收車。

看清楚再購買、電池不隨物丟棄、降級再利用，三招養成回收好習慣

臺灣家庭電池用量十分龐大，不管是進了焚化爐或掩埋場，都會對環境造成傷害。

環保署提醒，當設備電池電力耗盡，必須丟棄時，記得從設備中拆卸取出後再回收，千萬不要隨著物品一起丟進垃圾袋，降低回收率。

Photo Credit: shutterstock 物品丟棄的時候，記得從設備中取出後回收不使用的廢乾電池。

事實上，電池回收、減量的好習慣，在購買階段就可以有意識地養成。例如在挑選配有電池的設備時，多注意機身上有無標示回收標誌，或者檢查包裝、標籤或說明書上，有無註明「廢電池請回收」等字樣。更進階的環保達人，還可以盡量選擇能夠反覆充電使用的產品，像是夏天人手一支的手持電風扇，市面上就分為電池供電與USB充電兩種機型，選購時不妨多加考慮。

而針對使用後的電池，還有一個生活小智慧是「降階使用」。因為有些電器產品耗電量較高，一旦電量低於一定水平，不等電池耗盡便無法運作。此時不急著將電池拋棄，試著裝到鬧鐘、遙控器、自行車燈等耗電量較低的產品上，說不定還能持續運作，延長電池的使用壽命。

Photo Credit:黃家儀 電池既然發明了就要用好、用滿、用得到完全沒電再回收！所以可以把相對沒那麼有電的電池，留給不需要太多電力就可以使用的電器用品，如鬧鐘、遙控器等。

目前，回收後的廢乾電池可在國內外進行處理，環保署也針對國內處理企業提供補助。 此外，環保署更進一步管制電池產品的重金屬含量，2006年起依《廢棄物清理法》第21條，規範業者必須先行檢驗重金屬含量，並向環保機關申請核可文件後，始可製造或輸入乾電池產品。

資源回收的速度比不上垃圾製造的速度，環保署期望透過源頭管理，減少廢電池未回收而產生的環境負擔；更呼籲全民加強落實廢電池回收，一起愛護我們生活的環境。