中國10年24名醫師死於醫病衝突，台灣醫療人員亦受暴力陰影籠罩

12月24日，中國大陸發生急診科醫師遭病患家屬持刀攻擊，造成一名醫師不幸身亡的事件。事實上這並非罕見的特例，中國大陸近10年已有24名醫師死於醫病衝突。反觀台灣的醫療環境，患者、家屬對於醫療人員言語或肢體暴力相向的事件，亦是層出不窮。

北京女醫師平安夜看診，遭病人家屬刺頸

《東森新聞》報導，本（12）月24日，中國大陸北京民航總醫院急診科一名女醫生，在看診期間遭病患家屬持刀割喉。雖然嫌犯已經束手就擒，但遭砍的楊姓女醫師，仍在隔天凌晨因頸部傷勢過重不幸身亡。

50歲的受害楊姓醫師在值班期間，被孫姓病人的家屬持刀攻擊，頸部氣管、食管都遭砍斷，下手相當兇殘。重傷的楊姓醫生當場倒在血泊中，雖然已馬上進行急救與縫合，但傷勢實在太重，仍在25日凌晨不幸過世。

《中央社》報導，一名參與搶救的醫師發文指出，孫姓嫌犯的95歲母親腦中風，長期臥床。12月4日送醫，由受害醫師首診，家屬簽字拒絕一切檢查，僅要求輸液，拒絕接受治療，每天都會因為一點點的病情變化和懷疑用藥，不停的吵鬧、辱罵、威脅。

這名醫師表示，醫護人員為受害醫師急救的同時，還必須盡力照護嫌犯的母親。嫌犯家屬案發後更在旁冷眼旁觀，若無其事地玩手機，還去騷擾受害醫師70多歲的老母親，且依舊動輒拒絕配合治療，不斷叫囂。一名醫師形容，「這件事讓我動搖了當醫師的心」。

《風傳媒》報導，案發後警方迅速趕到現場，將55歲的孫姓嫌犯當場控制，依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

為了遏止層出不窮的醫暴事件，中國大陸有關部門近年接連推出多項預防與嚴懲措施，殺死醫生的嫌犯，幾乎都被判死刑。但醫暴事件依然頻發，輿論甚至有醫院應設安檢門的呼聲。就在兩個月前的10月22日，甘肅省人民醫院一名42歲女醫生，在看門診時遭一名病患闖入連砍20餘刀後，亦是不治身亡。

政策欠成熟？中國大陸近10年24醫生死於醫病衝突

（中央社）據統計，最近10年來，陸媒共披露近300起「傷醫」事件，共24名醫生因醫患衝突而身亡。分析說，中國大陸醫患矛盾源於不成熟的醫藥政策，以及在過度宣傳下民眾對醫生期望過高。

北京民航總醫院急診科副主任醫師楊文24日遭病患家屬持刀刺頸，經搶救無效，於25日去世。此事引發輿論沸騰，群情激憤的中國大陸網友要求將凶嫌判死。

中國大陸近年經常傳出醫患衝突憾事，據陸媒健康時報，以「傷醫」為關鍵詞在中國裁判文書網搜索，其中涉及傷醫的刑事案有9件、民事案25件，共計34件。

另據在澎湃新聞所蒐集10年來295起傷醫報導中，共有362名醫護人員受傷、99名醫護人員遭患者或家屬持刀襲擊，24名醫生因此身亡。報導說，患者或家屬訴諸暴力的常見理由包括「醫生態度不好」、「病沒給我治好」、「醫生的專業水準不行」等。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

在相關傷醫事件新聞中，近4成未提及後續處理結果，最常見的是10至15天的行政拘留或人民幣數千元不等罰款等行政懲戒，涉及刑事處罰結果的報導占總數不到5％。

中國國家衛生健康委員會公布，自2013年以來，全國醫療糾紛和涉醫違法案件連續5年雙下降；但是中國醫師協會2018年發表的白皮書則顯示，62％的醫師認為執業環境沒有改善，這個數字與2013年相比，幾乎沒有變化。

香港明報今天（29日）在報導中引述多名醫務人員說，中國大陸醫患矛盾主要問題在於不成熟的國家醫藥政策，以及大眾因為接受過度的宣傳而對醫生期望過高。據表示，傷醫事件中，7成發生在三級醫院，其中屬於頂級的三甲醫院占一半以上。

一名本地人士告訴中央社記者，中國大陸醫患對立情況越來越嚴重，原因確實與政策有關，例如藥費報銷比例問題就經常導致病患對醫生的不滿，但是政策卻不是醫生制定的，「醫生太忙，通常也對病人說不清楚」。

這名北京居民並認為，許多人現在不願從事醫生這個行業，「醫生變少、病人越來越多」也是導致醫患關係不佳的因素之一。」

北京協和醫學院教授張宏冰去（2018）年接受陸媒半月談雜誌訪問時就表示，「儘管我國每年培養60萬醫學生，但真正穿上白大褂的只有約10萬人。」不過，也有陸媒指上述解讀不夠精準，因為一些醫科生畢業時尚未參加臨床執業醫師考試，因此不能將醫學生和潛在的執業醫師畫上等號。

對於「學醫卻不從醫」的理由，中共人民網曾經引述畢業後進入會計事務所的醫科生說，年少時的醫生夢是在最後一年醫院實習時破滅的，他當時被安排到急診室，「每天的工作環境都很沉悶、壓抑，感覺自己被戾氣包圍」，並且第一次感受到醫生的無力，「很多東西不是醫生能夠決定的」。

中國衛健委主任馬曉偉今年稍早時指出，截至2018年底，中國大陸醫師數量達360.7萬，年診療人次數為83.1億，分別較1998年成長80.4％、290.1％，支撐起世界最大醫療衛生服務體系，近年並呈持續成長狀態。

馬曉偉還說，中國醫師隊伍建設雖取得明顯進展，但仍有多項問題亟待加強和改進，其中首要問題是「醫師總量不足、布局不均衡」。

台灣的醫療人員，亦受暴力事件的陰影籠罩

在台灣，醫療暴力相關案件亦是層出不窮。《中時電子報》報導，2013年底，時任桃園蘆竹鄉代表的王貴芬，因不滿林口長庚李姓護理師以擔心洩漏病患個資為由，拒絕在電話中透露王父病情，前往林口長庚將李姓護理師叫進護理長室，拉下窗簾後以右手掌摑護理師雙頰，造成李姓護理師臉頰和左耳挫傷。《良醫健康網》報導，隨後2014年有立委提案修法《醫療法》，希望確保醫療人員能免於人身威脅環境中執行醫療業務，外界戲稱為「王貴芬條款」。

當時三讀通過的《醫療法》修正案，對於以暴行妨礙醫事人員執行業務者，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。若導致醫事人員重傷，可處3年以上、10年以下有期徒刑。若醫事人員死亡，則處無期徒刑或7年以上有期徒刑。若毀損醫療機構維生設備，危及他人生命、身體、健康，可處3年以下有期徒刑。

時至2016年，台中市沙鹿光田醫院再度發生重大的急診室暴力事件。《華視新聞網》報導，一名林姓婦人帶著手被冷氣機割傷3公分傷口的小兒子楊姓男子（25歲）到急診室，醫師縫了3、5針後，由陳姓男護理師敷藥。楊男覺得陳男動作太大，讓他「感覺疼痛」。

林女護子心切，痛斥光田醫院服務態度不好，帶著小兒子離開後再次前往醫院，同時帶著她的大兒子（29歲）、女兒（28歲）、陳姓女婿（28歲）及受傷的小兒子再度返回急診室，並毆打在場共4名醫療人員。

就算到了近年，社會上仍不時傳出重大醫療暴力事件。《自由時報》報導，金門縣衛生局長王漢志於今年9月，涉嫌酒後在金門醫院急診室以髒話辱罵並推擠醫師。金門縣政府並召開考績委員會，決定將王漢志記2支小過，並暫調縣府協助縣政運作。

在台灣，醫療人員的工作即是暴露在暴力事件的陰影之中。《中央社》報導，根據衛福部統計，2012年通報醫療暴力事件有243件，2013年有231件，2014年為207件，2015年計有214件。每年平均220件醫療暴力事件，等於平均不到兩天就發生一次暴力事件。

《康健》報導，目前台灣的急診室幾乎全是開放式設計，雖有門禁管制，但任何人還是可以自由進出，長驅直入診療區和醫療工作站，這是社會沒有教育民眾「急診是重要公共場所」的結果。隨意出入急診不但影響病人隱私、增加感染風險，醫護人員也暴露在受干擾甚至暴力攻擊的危險中。要預防急診暴力，立即可做的便是改善空間規劃，朝向封閉或半封閉式設計。

至於其他醫院暴力部分，我國近年針對醫療暴力議題的政策討論，主要以加重處罰為主要手段。在2011年，衛福部便提出急診安全防暴措施，以強化門禁管制、裝設警民連線、配置24小時保全人員、張貼反暴力海報，以及區隔診療與候診區空間作為主要內容。近年亦制訂相關指引，主要聚焦於事件本身之應變流程與後續處置。期待相關措施能讓醫療人員擁有安全工作的環境，才能為民眾帶來更安心的醫療體驗。

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核稿編輯：楊之瑜