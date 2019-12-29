「諾曼第模式」難解烏克蘭東部衝突死結

文︰王家豪（香港教育大學社會科學系研究助理）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）

聖誕節平安夜的前夕，俄羅斯總統普京出席克里米亞大橋開通儀式，並乘坐首班列車穿過這座連接克里米亞和俄羅斯南部的鐵路橋。烏克蘭總統澤連斯基發表聲明批評這條鐵路和普京訪問克里米亞是「俄方對烏克蘭主權和領土完整的嚴重侵犯」，是「克里姆林宮無視公認的國際法原則和準則」。

此前半個月他們才於巴黎首次舉行雙邊會談，雖然克里米亞不在議題之列，但跟法國和德國領袖一起發表的聯合公報同意重啟「諾曼第模式」去嘗試止息烏克蘭東部的戰火烽煙，可惜前景不明。俄烏之結，為何始終解困無期？本文集中討論對烏東問題的觀察。

澤連斯基的讓與失利

自2014年初起，親俄羅斯武裝分子佔據烏東頓巴斯地區的頓涅茨克和盧甘斯克，與烏軍持續爆發激烈衝突，至今已經導致超過14,000人喪生。烏克蘭政治素人澤連斯基曾經承諾要和平解決烏東頓巴斯戰爭，使他在今年春（2019年）的總統大選取得73%選票，壓倒性擊敗競逐連任的波羅申科。當選後他向俄國釋出善意，先後促成兩國互相交換囚犯和簽署「施泰因邁爾模式」文本，為重啟本月中的「諾曼第模式」四方會談鋪路。

俄烏雙方曾簽署多項停火協議，但始終未能完全平息烏東衝突。德國前外長施泰因邁爾提出的停火倡議對俄國較為有利，故俄方視之為重啟四方會談的前設條件，而澤連斯基則因簽署協議而觸發國內大規模示威。在四方會談中，烏克蘭深感孤立無援，欠缺西方國家的實質支持，突顯了國際關係的現實一面。究竟普京和澤連斯基在巴黎破冰會面，能否為緩和頓巴斯局勢帶來突破？

在過去數年，俄國和烏克蘭曾經多次就頓巴斯戰爭進行和談，當中法國和德國協助調解。俄、烏、法、德舉行「諾曼第模式」四方會談，曾於2014年9月在白羅斯首都明斯克簽署停火協議。《明斯克協議》列明烏克蘭將會重新掌控東部邊界、提早在烏東地區舉行地方選舉、賦予頓巴斯臨時的特殊法律地位等。然而，《明斯克協議》用詞模糊，結果雙方均違反停火協議、互相指責，使協議成效大打折扣。

此與同時，俄軍隨即展開地面攻勢，向頓巴斯步步進逼，使烏克蘭重返談判桌。由於在戰場失利，烏克蘭被迫接受條件更為嚴苛的停火協議。2015年2月，俄、烏、法、德四國簽署《新明斯克協議》，仔細地列明13項停火條款，包括將頓巴斯選舉變成烏克蘭重掌東部控制權的前設、頓巴斯的特殊法律地位永久生效而且寫進憲法內、烏克蘭東部將會取得更多自治權等。

隨着雙方再次破壞停火協議，時任德國外長施泰因邁爾於2016年底嘗試打破困局，提出將《新明斯克協議》簡化。他建議由歐洲安全與合作組織（OSCE）監督頓巴斯舉行地方選舉，當選舉確認為公平、公正後，烏克蘭政府將特殊法律地位賦予頓巴斯，以換取烏東地區的管治權和邊界控制權。目前，接壤烏東地區和俄國的邊界仍然處於開放狀態，意味俄國可以自由調配軍隊和軍火至頓巴斯。

「施泰因邁爾模式」惹爭議

「施泰因邁爾模式」的爭議核心在於頓巴斯的特殊法律地位到底包含多大程度的自治權？這牽涉到烏克蘭的主權問題。莫斯科要求頓巴斯獲取全面自治權，對重大政策擁有否決權，例如在外交上阻撓烏克蘭加入歐盟和北約。頓巴斯全面自治為烏克蘭的主權埋下計時炸彈，間接容許莫斯科無止境地干預烏克蘭內政。烏克蘭民眾因而批評澤連斯基向俄國投降，觸發數千人於基輔示威。基於民情反彈，澤連斯基最終表示頓巴斯只能享有語言和跨境連接等特權，絕對不會抵觸有關自身主權的紅線。

另外，是雙方對頓巴斯特殊地位的有效期各執一詞。俄方要求烏克蘭修改憲法，確保特殊地位永久生效；烏克蘭則提出訂立臨時法例，將特殊地位的有效期設為三年，此後雙方再作談判。烏克蘭擔憂頓巴斯全面自治的先例一開，會觸發其他地區模仿，變相將烏克蘭聯邦化，長遠削弱基輔政府的管治權。

「施泰因邁爾模式」要求頓巴斯舉行地方選舉，但選舉中各種執行細節仍有待商榷。頓巴斯舉行選舉前，澤連斯基要求烏東地區全面停火，先將俄軍及重型武器撤離當地，否則選舉無異於克里米亞公投——在槍桿子下進行投票，讓俄國操縱投票結果，難言公平選舉。其次，俄烏雙方對頓巴斯選民資格的安排爭持不下——自烏東爆發戰爭後，逾150萬烏克蘭人逃離戰火，流亡其他地方，如何安全地把他們送回頓巴斯投票將成疑問；再者，莫斯科曾經宣佈簡化頓巴斯居民獲取俄國護照的手續，使數萬當地居民擁有雙重國籍，他們的投票資格會否受到影響，同樣成為疑問。

目前，烏克蘭人對頓巴斯的自治地位意見分歧，認為頓巴斯應被賦予自治權的只有23%，跟支持奮戰到底的受訪者相約。根據德國民調機構的調查，烏東居民對頓巴斯的前景取向劃分為四大陣營：享有自治地位的烏克蘭領土（31%）、不享有自治地位的烏克蘭領土（23.5%）、享有自治地位的俄國領土（18.3%）、不享有自治地位的俄國領土（27.2%）。由此可見，當地居民較多看待頓巴斯為烏克蘭領土，與俄國的主旋律大相徑庭。

孤立無援的烏克蘭

縱使西方制裁使俄國面臨甚大的國際壓力，但是烏克蘭對解決頓巴斯戰爭同樣顯得孤立無援。美國對烏克蘭危機採取愛莫能助的態度，充其量對俄國實施經濟制裁，但無意進行軍事干預以協助烏克蘭重奪克里米亞。「通烏門」事件揭示特朗普政府不會無條件支持烏克蘭，兩國關係更像一筆枱底交易。澤連斯基曾經提出希望美國和英國能參與和談，從而增加烏克蘭的談判籌碼，「通烏門」事件自然對烏方造成沉重打擊。值得留意的是，舉行巴黎四方會談翌日，特朗普毫不避諱地在白宮接見俄國外長拉夫羅夫。過往特朗普也曾經對普京示好，提出與俄國修補關係，遭到各方抨擊，予人出賣烏克蘭利益的感覺。

法國方面，馬克龍總統顯得急於求成，隨時會忽略烏克蘭的利益。也許受到黃背心運動的困擾，馬克龍積極尋求外交突破，要突顯法國在歐盟的領導角色，亦嘗試與俄國和解。除了建議改革歐盟和成立歐盟軍隊外，馬克龍希望能夠化解頓巴斯戰爭，使他在歷史留名。早前馬克龍曾建議邀請俄國重組八大工業國組織（G8）集團，亦指西方國家孤立俄國是一個戰略錯誤，誤使俄國與中國結盟。

德國在和談扮演被動角色，對俄國解決頓巴斯戰爭的決心抱有懷疑態度。德國體諒烏克蘭的顧慮，故此默克爾總理亦支持澤連斯基的呼籲，提倡對《明斯克協議》作出修改，但不獲俄國理睬。近日德國與俄國的外交風波升溫，源於俄國特工被指月前於柏林刺殺前車臣分離分子。

「凍結衝突」綁死烏克蘭

四國在會談後同意全面停火、互換囚犯、四個月內再召開和談。然而今次和談可謂雙方各自表述立場，對解決頓巴斯戰爭其實無甚明顯突破。

澤連斯基的支持度在半年內急跌至52%，正耗費其政治資本。在四方會談中，他表明沒有出賣群眾，期望能回應國內反對聲音，為他的民望止蝕。烏克蘭反對派一味批評澤連斯基不惜代價解決頓巴斯戰爭，出賣國家利益，但他們始終未能提出切實可行的替代方案。

基於軍事優勢和談判形勢，俄國主導四方會談，對頓巴斯維持現狀感到滿意。俄國目前將頓巴斯戰爭變成「凍結衝突」（frozen conflicts），以阻礙烏克蘭加入北約等西方組織，跟全面落實「施泰因邁爾模式」的結果不謀而合。更甚者，馬克龍和澤連斯基顯得急於求成，普京在談判桌上自然佔盡上風。

在可見的未來，俄國和烏克蘭對主權的理解難以取得共識，頓巴斯戰爭難免僵持不下。儘管烏克蘭早已脫離蘇聯獨立，但俄國仍然視之為其附庸國。既然基輔選擇投入西方陣營，俄國索性利用克里米亞和頓巴斯戰爭破壞烏克蘭的主權力量。於是，四方會談之後釋出善意和解除人道危機的安排，恐怕已經成為雙方的最大讓步。

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責任編輯：Alvin

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