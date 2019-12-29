蔡英文：我不會跪著走路，但會挺直腰桿捍衛尊嚴

（中央社）總統蔡英文今（29日）天說，她不是一個很有趣的人，不會慷慨激昂，也沒有辦法隨時哽咽，更不會跪著走路製造娛樂效果，但她知道在做中華民國台灣總統時，必須挺直腰桿，在國家被威脅時，捍衛尊嚴。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

蔡總統在結論提出，1994年台北市長選舉，大家印象最深刻的一句話就是「中華民國要滅亡了」，後來台灣每次大選，這句話也常被特定陣營拿來做競選主軸；25年過去，當年的小嬰兒現已大學畢業，中華民國依然是中華民國。

她說，25歲的年輕人在這次選舉可以投國民黨，可以投民進黨，也可以投第三勢力，但沒有人可以否認他們對主權、土地、民主、自由的熱愛；若下一個25年，當人民回頭看這場選舉會如何評價三位候選人的表現，誰在討論國家大政，誰只有信口開河。

蔡總統說，她有自信這場選舉中，她是花最多時間講政見的候選人，也是最努力實現2016年政見的總統；她努力告訴大家這4年她做了什麼，未來4年還要努力什麼，宋韓與她三人年紀加起來超過200歲，但不要忘記，競選總統目的是為了年輕人未來而戰。

她說，台灣有很多挑戰，年輕人需要知道下一任總統是否有能力因應國內外局勢劇烈變化，改革各種累積已久的問題，捍衛國家主權守護民主，「不要小看年輕人，他們要的不是只是一場表演而已」。

「蔡英文不是一個很有趣的人，我不會慷慨激昂，也沒有辦法隨時哽咽，更不會跪著走路，製造娛樂效果」，蔡總統說，但她知道，在做中華民國台灣總統時，必須挺直腰桿，在國家被威脅時捍衛尊嚴；這3年多來，她做了很多工作都是千頭萬緒、工程浩大，但也都有了重要進展，因為她不怕挑戰，也沒有私心。

她認為，人民最討厭領導人信口開河、沒有誠信，領導人就是要重視承諾，拿出執行力，扛住壓力，達成目標，「畫大餅的政治，不是我的政治。我的政治，是扎扎實實的，把餅揉出來、烤出來、端上桌。」

蔡總統表示，這70年來，中華民國台灣面臨許多挑戰，但台灣不只是挺過來，而且化危機為轉機；從八二三砲戰，到九六年台海危機；從八七水災，到九二一地震；從SARS風暴、到非洲豬瘟來襲；從中國磁吸效應，到美中貿易戰，到台商的回流

她說，每當台灣遇到困難，台灣人走出困境方法就是「團結」，這兩個字就是中華民國不會滅亡的關鍵，就是台灣走向世界的動力，只有團結才能抵擋一國兩制的壓力，才能保有幸福尊嚴、自由民主的國家。

她強調，面對中國的挑戰，她會挺住，不會讓台灣成為下一個香港，面對瞬息萬變國際情勢，她有足夠專業、智慧，為台灣找到出路，此時此刻需要的就是這樣的總統，下一個4年，請讓她帶領台灣，把這個充滿希望的國家，留給未來的台灣子孫。

蔡總統說，擔任總統3年多來，「我知道我並不完美，施政也還很多需要精進的地方」，但她相信大家也看到，民進黨、蔡英文會不斷進步，去年九合一選不好，民進黨當做人民的提醒，反省、檢討、改變，因為，「民進黨上上下下都知道，台灣人民沒有欠民進黨，但是民進黨絕對不能辜負台灣」。

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責任編輯：Alvin