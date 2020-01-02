看懂你的「特殊生化檢查報告」：嗜異性抗體主要是看什麼身體狀況？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

圖片設計：Anita 醫院就診的檢查數據單，常常讓你有看沒有懂嗎？KingNet國家網路醫藥聽見你的聲音了，將陸續彙整檢查報告所代表的意義，以及導致異常的可能情況或原因，讓你看懂你的檢查報告寫什麼。

Photo Credit：KingNet國家網路醫藥

特殊生化檢查報告LIST

一、血液氣體分析（BLOOD GAS）

血液中酸鹼度及氣體含量測定，可用於診斷呼吸性或代謝性之酸中毒和鹼中毒。

呼吸性酸中毒：pH↓、pCO 2 ↑、HCO 3 - ↑

↑、HCO ↑ 呼吸性鹼中毒：pH↑、pCO 2 ↓、HCO 3 - ↓

↓、HCO ↓ 代謝性酸中毒：pH↓、pCO 2 ↓、HCO 3 - ↓

↓、HCO ↓ 代謝性鹼中毒：pH↑、pCO 2 ↑、HCO 3 - ↑

二、新生兒膽紅素（MICROBILIRUBIN）

正常數值新生兒6.0～12 mg/dl；早產兒8.0～15 mg/dl。

可用來評估新生兒屬於生理性或病理性黃疸。一般新生兒黃疸可分為生理性與病理性。生理性的黃疸通常在出生後4～5天膽紅素達顛峰值，在1～2星期內逐漸消退，膽紅素最高值約12mg/dl，是正常現象，無需特別處置。病理性黃疸的原因，可能是新生兒體內生成及處理膽紅素出現異常，導致膽紅素製造過多，造成膽紅素製造過多的原因包括：母子ABO、Rh血型不合、蠶豆症（G-6-PD缺乏）。

三、氨（AMMONIA）

正常數值0-70 μg/dL。食物中的蛋白質經過代謝，會產生對人體有毒性的氨，經由肝臟細胞可轉換成無毒性的尿素，隨尿液（主要）、汗水排出體外。

若罹患急性肝炎、肝性腦病變、肝硬化、肝脂肪變性、末期之肝昏迷、肝衰竭、酒精或藥物中毒的肝臟細胞壞死或受損、急慢性肝壞死、雷氏症候群等疾病，將導致氨聚積體內引起腦病變。

四、結石分析（STONE）

分析結石之成份，人體結石種類包括：草酸鈣結石、磷酸鈣結石、尿酸結石、磷酸胺鎂結石、胱氨酸結石。

五、維生素B12（VITAMIN B12）

正常值247 - 911 pg/ml。維生素B12屬於水溶性維他命，可由動物來源的飲食（肉類、雞蛋、牛奶和其他乳製品）中攝取。

充血性心臟衰竭、糖尿病、肝細胞受損、慢性腎衰竭、肥胖、慢性顆粒性白血病等，維生素B12數值升高；萎縮性胃炎、胃切除、酒精性肝炎、惡性貧血、肝癌、營養不良、妊娠、鐮刀型貧血、素食者、服用抗癲癇藥物、服用抗痛風藥物、服用抗結核藥物、化療、服用口服避孕藥等，維生素B12數值降低。

六、酒精（ALCOHOL）

正常數值<10 mg/dL。檢驗血液中的酒精濃度。

七、尿液骨質流失指標（NTx）

正常數值：

男性與未停經婦女：25-49 nM BCE/mM creatinine

停經<3年女性：40-58 nM BCE/mM creatinine

停經>3年與卵巢子宮切除者：40-65 nM BCE/mM creatinine

檢驗尿液中的NTx，作為骨質疏鬆的評估。正常情況下，破骨細胞與造骨細胞達成穩定的平衡，當破骨細胞作用大於造骨細胞，將會導致骨質被分解，NTx即為骨質代謝產物，並由尿液排出體外。當NTx在尿液中濃度愈高時，表示骨質的流失愈快，將導致骨質疏鬆症的發生。

八、嗜異性抗體（HETEROPHILE AB）

正常值為陰性（-），在人類皰疹病毒第四型所引起的傳染性單核白血球增多症情況下，數值會升高。

九、中藥製劑添加物測定

檢查中藥製劑中是否含有西藥成份。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航