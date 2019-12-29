【東南亞週報】印尼電商新規將對值3美元以上進口商品課稅｜大馬擬發放5張數位銀行執照｜柬越續簽5年期防禦合作協議

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第46期，為讀者挑選2019年12月21日至27日期間，有關印尼、馬來西亞、柬埔寨、越南、緬甸、菲律賓、新加坡的六則東協區域大事。

印尼 | 電商進口商品3美元以上課稅 商家需申請執照

印尼在本週宣布將對價格在3美元以上的國外電商商品徵收進口關稅，以減少進口商品、保護當地產業。另外也在11月底起對電商市場實施新規範，包含國內外電商及賣家都需取得營業執照許可。

在新規範下，電商商品課稅門檻將從原本的75美元大幅調降成3美元，於2020年1月起生效。此外也會對進口包課徵15-20%、鞋類25-30%、紡織品15-25%的關稅，若賣家沒有納稅識別碼則需課徵20%所得稅。海關總署長赫魯（Heru Pambudi）表示，措施的實施是因應國內企業的需求，將有利於本國產業與國外商品競爭。根據統計，在2019年透過電商跨境銷入印尼的包裹達5,000萬個，比起2017年610萬、2018年的1,960萬有相當大幅成長，而主要商品來自中國。

除此之外，印尼也於11月對於電商市場實施新規範，如賣家必須取得營業執照許可、線上商城必須將資料儲存在印尼網域的資料中心等。據路透社報導，許多電商業者對此政策表示不滿，認為將大幅增加業者成本，對正在蓬勃發展的電商市場相當不利。

印尼線上經濟增長快速，電商市場規模有望在2025年突破1,300億美元，目前網路商店業者粗估約有1,000萬家，若皆取得營業執照許可將大幅增加成本，一些業者也擔心申請許可後續會有課稅要求，此舉將降低中小企業將業務擴展到網上的誘因。印尼最大的電商Tokopedia表示，政策沒有鼓勵之效，反而不利於中小企業進入市場。電商Bukalapak也指出，旗下約有500萬賣家受到影響，小型業者可能會轉移到不受規範的社群媒體平台，如Facebook、Instagram等。貿易部長蘇帕曼托（Agus Suparmanto）對此表示，措施旨在維護消費者與賣家權益，行政流程可以在線上申辦，而且完全免費。

Photo Credit：Reuters/達志影像 印尼電商平台Tokopedia創辦人塔努維賈亞（William Tanuwijaya）

馬來西亞｜大馬央行發布數位銀行草案 規劃發放最多5張執照

馬來西亞國家銀行（BNM，大馬央行）12月27日公布數位銀行執照框架意見徵詢草案（Exposure Draft on Licensing Framework for Digital Banks），規劃發放至多5張數位銀行執照。明年相關規定如順利上路，將使取得執照的金融單位在馬來西亞以數位方式營運傳統或伊斯蘭銀行。

大馬央行表示推行數位銀行架構，將允許以網路平台為主的金融產品與服務接觸尚未被充分服務到的民眾，以填補國內金融市場的缺口。新的數位銀行也預計將享有現有的ATM提款機網絡，擴大服務範圍。

根據該草案框架，大馬央行要求數位銀行在營運初期3至5年內，資產水平不可超過馬幣20億令吉（約美元4 .8億），目的是要讓數位銀行證明其實際運作能力，使央行能觀察其績效與風險。央行公布框架後，預計蒐集各方意見至明年2月28日，並計劃於明年上半年完成定稿。如過程順利，大馬將在2020年下半年開放金融單位申請數位銀行執照。

大馬央行此次展開數位銀行相關規劃，因應全亞洲的趨勢潮流。目前多個亞洲國家正加速開放數位銀行市場，並積極研擬與執行相關法規，希望在新一波的銀行數位轉型浪潮中擴大金融服務市場大餅。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為馬來西亞的最大商業銀行-馬來亞銀行（Maybank）的其中一分行。

柬埔寨&越南｜柬埔寨與越南續簽5年期防禦合作協議

柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）12月19日至22日率高階軍事將領訪問越南河內，並與越南國防部長吳春歷（Ngo Xuan Lich）續簽五年期防禦合作協議，包括確保邊境區域的防衛及安全。

吳春歷肯定狄班的到訪十分重要，雙方不僅共同檢視2015年至2019年防禦合作成果，更進一步擘劃2020年至2024年的合作藍圖。為維護兩國人民及軍隊之間的睦鄰友好、確保邊境區域的防衛及安全、打擊損害兩國情誼的敵對活動、並健全合作機制，兩位國防部長特別強調教育所扮演的關鍵角色，擬強化青年對兩國團結的意識。

雙方除將在軍事物流、科技、及國防產業持續深化夥伴關係，也計畫致力於軍事人員訓練，例如狄班便提及盼越南軍方協助訓練柬埔寨王家軍隊、修護基礎建設、並提供相關設備，以因應2023年將由柬埔寨主辦的東南亞運動會。此外，雙方同意在協議期間內，透過副部長級國防政策對話、各層級代表團交流互動、擬訂2020年合作計畫內容等方式提升合作效率。

狄班此行亦參加第30屆全民國防活動及越南人民軍成立75周年紀念活動，並獲越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）頒發一級獨立勳章，肯定其對於促進雙方國防合作關係的貢獻。

Photo Credit：Reuters/達志影像 越南國防部長吳春歷（Ngo Xuan Lich）

緬甸｜若開邦遭斷網達半年 再度引發抗議

約有50名多為羅興亞（Rohingya）裔的社會運動者於12月24日在仰光市中心集結，抗議緬甸當局持續封鎖北部若開邦（Rakhine）部分地區的網路服務，如今已長達半年的斷網管制更成為世界之最。

若開民族黨（Arakan National Party）籍下議院議員U Oo Hla Saw強調網路近用（internet access）屬普世人權的一環，而且無論從任何角度視之，均可發現斷網將導致巨大的社會及經濟損失，影響該地居民的生計、支付、醫療相關服務等，故呼籲國際社會協助結束斷網管制。

當地20個公民團體也發布聯合聲明，譴責政府封鎖網路一舉與所稱維護國家安全並不相稱，只會加劇該地衝突，要求盡速恢復網路服務。緬甸表述自由（Free Expression Myanmar）主任Ma Yin Yadanar Thein即認為，網路帶來「獨立不受干預的聲音」，能有效協助人民向政府問責。

緬甸政府係於6月21日下令要求四家電信通訊商中止若開邦及欽邦（Chin）共九座城鎮的網路服務，雖然其中五座城鎮已於9月1日恢復，現仍有邦納均（Ponnagyun）、謬航（Mrauk-U）、覺多（Kyauk Daw）、敏比亞（Minbya）等四座城鎮處於斷網狀態，惟當局尚未對抗議民眾的訴求作出任何回應。

Photo Credit： DYKT Mohigan CC BY 2.0 位於北若開邦的羅興亞村落，以及駐紮在當地的緬甸軍人。

菲律賓 | 菲官員若涉「非法監禁」參議員德利馬案 美國將禁止其入境

美國總統川普12月20日簽署2020年度國務院及對外業務預算案，此法案中在禁止入境條款增修一項，若國務卿有可靠資訊指出外國政府官員涉及菲國參議員德利馬（Leila de Lima）的「非法監禁」，該官員不得入境美國。

德利馬長期反對杜特蒂的反毒戰爭，被視為是杜特蒂的頭號政敵，她在2017年時被控任司法部長期間，涉嫌收賂、包庇販毒集團、干擾國會調查等罪名而遭逮捕，從當年2月被監禁至今。對於美國通過此法案，德利馬聲明表示非常感謝美國國會的聲援，希望這是最後一次在獄中過聖誕節，並列出涉及此案的人物，包含總統杜特蒂、府方發言人帕內洛（Salvador Panelo）、前法務部長等人。

總統府發言人帕內洛則表示，對於這項法案並不擔心，因為美國國務卿必須提出可信資訊佐證官員涉及非法監禁才能生效；並重申德利馬案不是非法監禁，而是經過偵查、依法定程序而將他逮捕，後續會請外交部門與美方進行溝通。司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）則認為美方的條款已經涉及國家主權及不干涉他國內政的爭議，駐美大使也已對此提出聲明抗議。

德利馬入獄一事獲得許多人權團體的聲援，她曾登上2017年時代雜誌（TIME）年度百大最具影響力的人物、獲頒國際自由聯盟（Liberal International）的自由獎項，今年亦被金融時報（Financial Times）選為全球16大改革女性之一。美國則是依據2016年通過的《全球馬格尼茨基人權問責法》這項旨在制裁各國侵犯人權的官員的法案，來增修本次預算案的條款。

Photo Credit：AP/達志影像 菲國參議員德利馬曾在2016年召開記者會，為在杜特蒂發動的毒品戰爭遭到波及的受難者家屬發聲。

新加坡｜星國11月製造業產值大跌9.3% 四年來最糟

新加坡經濟發展局12月26日公布11月製造業產值，比去年同期大幅下滑9.3%，為四年來最大跌幅，跌破不少專家眼鏡，也顯示新加坡經濟復甦力道不如外界樂觀。

在今年10月製造業產值創下4%成長率的基礎下，不少專家原認為獅城經濟已在僵持一年多的美中貿易戰環境中，逐漸找出復甦之道，包括路透社經濟學家也預估11月製造業產值成長率應能達到0.8%，但最終事與願違。

不如外界預期的數字主要受到電子業與生技製藥業的衰退影響，前者產值大跌20.9%，後者則下滑12.7%。由於獅城經濟依賴出口，電子業首當其衝，面對美中貿易戰遲遲無法落幕，以及全球電子產業循環性的下滑，新加坡電子業普遍陷入愁雲慘霧。不過電子業中也有少數逆勢成長的產業，例如資訊與消費電子成長29.8%，數位儲存業成長23.1%。

至於其他製造業表現，精密工程與交通工程分別成長9.7%與2.1%，化學製造業下滑10%，一般製造業萎縮1.5%。新加坡政府將於1月2日公布今年第四季的GDP成長預測，屆時將能總結2019年獅城經濟成長的疲弱程度，並初步分析2020大選年新加坡經濟是否能強力復甦。

Photo Credit: Reuters/達志影像 圖為印有新加坡開埠者萊佛士肖像的新加坡錢幣。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜