分析韓國瑜在總統辯論會上的溝通術

文：水鏡政經學院

關於12月29日的2020總統辯論會，以下僅分析韓國瑜市長的表現。

先不論內容，就專業溝通角度，在情緒煽動力和反覆聚焦等層面上，他做得最好。

這場辯論，韓有幾個技巧：

反覆畫重點：蔡政府被新潮流架空、民進黨貪汙、民進黨也跟中共交流、要成立特偵組治貪汙、民進黨四個對不起台灣人。不管你信不信，也不管蔡澄清幾次，幾場辯論會下來聽久了也會質疑他講得會不會有部分是真的。 用情緒與語調取代直接回答問題：當記者跟對手詢問對中國關係，韓便大聲強調自己愛中華民國，反質疑詢問他問題的人。 對私德與承諾執行的反扣問題：讓人印象最深的就是蘋果日報問其個人私德問題與對高雄市民承諾，韓處理的方式如上，把錯誤框架在提出問題者的居心不良，媒體偏頗。

身為一個高雄人，追蹤並分析他溝通術一年半，其實覺得挺失望的。絕大多數話語去年（2018）高雄選舉都用過：

然而，沒有高雄經驗的人，還是很容易被這些話語帶起情緒。

這是因為他講的部分是對的。比如確實很多台灣人因為2001年加入WTO全球化，廠商外移，工作機會變少，近五年電商大量取代實體店面，衝擊到就業跟薪水。

加上少子化、老年化、高房價，會讓很多人對未來感到悲觀。所以當韓說又苦又窮的時候，會打動到社會上的辛苦人，而把希望投注在他身上。

但看到問題，不代表真有能力解決問題。

韓說的問題因果並不相連：他先設定原因出在政府不好，跳過造成上述狀況的真正因素，接著放個創意大夢想，要大家冥想，相信只要有他，貨會出去錢就進來。

比對他在高雄的承諾跟實際作為，就知道他很會說、真的很會說，但他適合的舞台是博恩秀跟吳宗憲等人的節目，而不是當政治人物。

高雄市民去年帶著期待，投票給一個風趣、充滿創意的韓國瑜。一年下來了，迪士尼沒出現、F1賽車沒出現、賽馬沒出現，愛情摩天輪⋯⋯？

高雄過去一年活生生演出，一個說好作滿四年的政治人物在半年內出走高雄、還有各種政見做不到。讓人好奇的是，其他縣市的人們看見高雄經驗，又是如何看待韓市長參選總統的承諾呢？

延伸閱讀

本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航