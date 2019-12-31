2019/12/31, 政治
分析韓國瑜在總統辯論會上的溝通術
Photo Credit：AP / 達志影像
我們想讓你知道的是
如果先撇開辯論內容，就情緒煽動力和反覆聚焦等層面，韓國瑜表現得最好。而這場辯論，他使用了幾個技巧。
唸給你聽
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文：水鏡政經學院
關於12月29日的2020總統辯論會，以下僅分析韓國瑜市長的表現。
先不論內容，就專業溝通角度，在情緒煽動力和反覆聚焦等層面上，他做得最好。
這場辯論，韓有幾個技巧：
- 反覆畫重點：蔡政府被新潮流架空、民進黨貪汙、民進黨也跟中共交流、要成立特偵組治貪汙、民進黨四個對不起台灣人。不管你信不信，也不管蔡澄清幾次，幾場辯論會下來聽久了也會質疑他講得會不會有部分是真的。
- 用情緒與語調取代直接回答問題：當記者跟對手詢問對中國關係，韓便大聲強調自己愛中華民國，反質疑詢問他問題的人。
- 對私德與承諾執行的反扣問題：讓人印象最深的就是蘋果日報問其個人私德問題與對高雄市民承諾，韓處理的方式如上，把錯誤框架在提出問題者的居心不良，媒體偏頗。
身為一個高雄人，追蹤並分析他溝通術一年半，其實覺得挺失望的。絕大多數話語去年（2018）高雄選舉都用過：
- 比喻對比失望：比如高雄很美是珍珠，現在又老又窮，近期再變成台灣又苦又窮。
- 口號：選高雄市時，貨出去、人進來、高雄發大財。選總統時：台灣安全、人民有錢。
- 重用青年：選高雄時提及青年局（承諾100億的青年基金，結果預算只有四億）。選總統後強調：人才適得其所。
- 有創意的政見：選高雄時，迪士尼、賽車、愛情摩天輪。選總統：風力發電車、百岳升旗台、花東腳踏車不限速車道⋯⋯
- 如果貪汙就把我關到死：選高雄這樣說，選總統也這樣說。
- 強調自己愛國：選高雄跟總統都有說，生在這裡、長在這裡、會死在這裡、埋在這裡，然後接我愛台灣我愛中華民國。典型「yes set」套句。但誰不是生長死埋都在這裡呢？
- 人民受夠了，給我四年：選高雄時強調民進黨執政20年，該換個人。先給他四年，做不好下台。選總統，之前20年的總統都是台大法律，都做不好（「no set」），該換個人，先給韓四年，做不好下台。（那高雄呢？）
然而，沒有高雄經驗的人，還是很容易被這些話語帶起情緒。
這是因為他講的部分是對的。比如確實很多台灣人因為2001年加入WTO全球化，廠商外移，工作機會變少，近五年電商大量取代實體店面，衝擊到就業跟薪水。
加上少子化、老年化、高房價，會讓很多人對未來感到悲觀。所以當韓說又苦又窮的時候，會打動到社會上的辛苦人，而把希望投注在他身上。
但看到問題，不代表真有能力解決問題。
韓說的問題因果並不相連：他先設定原因出在政府不好，跳過造成上述狀況的真正因素，接著放個創意大夢想，要大家冥想，相信只要有他，貨會出去錢就進來。
比對他在高雄的承諾跟實際作為，就知道他很會說、真的很會說，但他適合的舞台是博恩秀跟吳宗憲等人的節目，而不是當政治人物。
高雄市民去年帶著期待，投票給一個風趣、充滿創意的韓國瑜。一年下來了，迪士尼沒出現、F1賽車沒出現、賽馬沒出現，愛情摩天輪⋯⋯？
高雄過去一年活生生演出，一個說好作滿四年的政治人物在半年內出走高雄、還有各種政見做不到。讓人好奇的是，其他縣市的人們看見高雄經驗，又是如何看待韓市長參選總統的承諾呢？
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航