韓國瑜「走險棋」？政見辯論會連罵3家媒體引發熱議

2020總統大選電視辯論會昨（29）日下午舉行，「媒體提問」時間，韓國瑜分別謾罵蘋果日報、三立新聞、中央社3家媒體沒水準、沒良心、可憐，引起討論。蘋果日報、三立新聞，昨天傍晚都發布聲明，認為韓國瑜攻擊媒體，為民主選舉做了最壞示範。而台灣新聞記者協會也發聲明，呼籲候選人理智接受媒體監督。

2020總統大選唯一一場電視辯論會昨日下午舉行，民進黨總統候選人蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3人同台辯論；辯論會除了「申論」、「結論」和候選人「交互詰問」外，也規劃了「媒體提問」時間，而這屆電視辯論會的媒體提問更因韓國瑜謾罵媒體，成為焦點。

罵蘋果日報「沒水準」、三立新聞「沒良心」、說中央社「可憐」

根據公視總統大選電視辯論會直播影片，媒體提問第2題，由蘋果日報副總編輯蔡日雲提問，她分別詰問三位候選人。問到韓國瑜時，蔡日雲表示，韓國瑜就任8個月就違背了對高雄市民的承諾、請假帶職參選，「您個人與新莊王小姐的金錢往來，參與的友人也說您的家中事前並不知情。」蔡日雲問韓國瑜，要如何說服選民，當選之後不會欺瞞選民、不會違背對台灣人民的承諾？

但韓國瑜在回答時，直接批評蘋果日報問他的私生活是「沒有水準的媒體」。並質疑蘋果日報，只報他的八卦、沒報蔡英文的八卦，是因為「害怕得罪當權派」。韓國瑜最後呼籲民眾「唾棄」蘋果日報，並批評：「知識分子，這些記者，良心被狗吃掉了。」

而在第3輪媒體提問時，宋楚瑜發言到最後，對於韓國瑜和蘋果日報的爭論發表意見，他認為，未來國家領導人要對新聞界尊重，言論自由要尊重。韓國瑜在第5輪回答媒體提問時，回應宋楚瑜指出，批評媒體是因為自己被黑了「一年半」，他說：「媒體自由我們絕對尊重，惡劣的媒體全民譴責。」韓國瑜更點名三立新聞「沒有良心」，呼籲三立電視台改名成「兩立」：「剩下兩立是哪兩立？第一個造謠，第二個抹黑。」

而在第4輪媒體提問時，中央社總編輯陳正杰問到兩岸外交相關問題，質問韓國瑜及宋楚瑜，如何說服選民相信，面對習近平強權，能夠跟對岸建立一個良好的關係，而不必在台灣的主權、尊嚴、民主以及自由等方面做出任何的讓步。

韓國瑜回應此問題時，指名中央社總編輯說道：「自己的問題都已經把台灣自己狹窄化了，可憐啊！意識形態自己把自己綁起來了。」

台灣記者協會發聲明，呼籲候選人「理智面對媒體監督」

對於韓國瑜的批評，蘋果日報在昨日下午約5點半時，發布5點聲明指出：

總統候選人的誠信，是選民投票的重要依據之一，蘋果日報做為媒體提問人之一，檢視候選人的誠信，是恪盡媒體責任，沒想到韓國瑜先生竟避而不談，更進一步無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範。 韓國瑜背棄對高雄市的承諾，帶職參選總統，這種誠信可否擔任總統？有關和新莊王小姐等合資投資等，都是秘而不宣，內外誠信不一，這種誠信可否擔任總統？蘋果日報在辯論會提出問題，正是給韓國瑜最好的解釋機會，讓選民檢視候選人的說法是否可信？是否足堪總統大任？ 韓國瑜先生不正面回答問題，已違候選人應有的擔當，他攻擊蘋果日報，並挑撥選民對媒體的敵意，更是對言論自由的攻擊，完全反映了韓國瑜個人的政治素養，適足給選民在投票時可做參考依據。 蘋果日報對韓國瑜家族的農舍違建報導有憑有據，且地方政府也據此向韓家開罰。韓國瑜家族對蘋果日報的提告是濫行訴訟，必然會在法院加以強力回擊。 蘋果日報對總統候選人一向公平處理，也持同樣原則監督及踢爆，並沒有獨厚某位候選人，也不會獨苛某位候選人，包括今天辯論會的提問，也是公平向三位候選人提問。對韓國瑜創辯論會的惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，已為民主政治埋下陰影，我們對韓國瑜先生提出嚴重抗議，也為台灣未來選舉風氣感到憂心。

而被韓國瑜批評「沒有良心」的三立新聞，也在昨日晚間約7點半，發布3點聲明指出：

總統選舉辯論會之舉行，在於讓候選人向選民充分說明未來施政願景及政見，詎料總統候選人韓國瑜先生無視辯論會之目的，於媒體提問時，竟以「造謠、抹黑」之言論無端謾罵攻訐本公司，此舉不僅嚴重損害本公司聲譽，更深深踐踏民主選舉價值，在我國民主政治歷程中作了最壞的示範。 韓國瑜先生公然宣稱「三立電視改成兩立就接受採訪」，就韓國瑜先生以攻訐媒體聲譽之方式，來遂行其逃避媒體第四權監督之目的一事，本公司嚴正抗議，並對其惡劣言行深表遺憾。 本公司針對韓國瑜先生之報導，向秉公平公正原則進行查證及平衡報導，不容韓國瑜先生屢屢以惡劣不實言詞進行謾罵挑釁，基此，本公司除正式以本聲明嚴正駁斥韓國瑜先生之行為外，並將逕行法律程序以維本公司權益。

昨日晚間約9:45，台灣新聞記者協會也透過臉書發出聲明，呼籲候選人理智面對媒體監督。

聲明指出，「參與公職人員選舉者，由於將來要擔任政府決策的角色，所以必須接受公眾的監督，媒體擔任社會的第四權，有責任與義務幫助社會大眾監督候選人，協助民眾更加了解候選人。」

聲明寫道，總統候選人辯論會上，蘋果日報和中央社代表對3位總統候選人同樣犀利提問，所問也都是可受公評之事，「但是韓國瑜候選人未回答問題，還當場指責媒體沒有水準、造謠中傷、很可憐、缺乏良心、只剩抹黑跟造謠等。」

台灣新聞記者協會呼籲：公職候選人要尊重新聞媒體採訪權，理性接受媒體監督，不能歧視媒體工作者，但也呼籲，媒體也應秉持新聞工作的基本倫理，以公正、公平處理新聞，不得為無正當理由的差別待遇。

《中央社》報導，韓辦指出，蘋果日報引領台灣媒體走向腥膻色是事實，不斷以新聞攻擊抹黑韓國瑜也正在司法訴訟中。韓陣營期盼新聞自由仍有基本倫理。「我們與惡的距離，韓國瑜只是發出受害者的不平之鳴」。

對此，不少政治人物也在臉書發表意見。民進黨不分區立委候選人范雲就表示，「民主政治的一個關鍵因素是新聞自由，只要不要製造假新聞 ，媒體的報導是被尊重的。」並為蘋果日報說話，認為蘋果日報關於韓國瑜買豪宅的報導都是認真調查出來的。時代力量立委黃國昌也在個人臉書揶揄：「韓國瑜罵三立，應該改名為兩立。嗯，那旺旺中時呢？最有溫度的媒體嗎？」

《自由時報》報導，而國民黨前新北市長朱立倫受訪時則指出，現在全球的領袖包括美國川普總統、英國的強生以及菲律賓的杜特蒂總統，「如果用典型、傳統的思維的話，他們都不可能當選」，所以「韓市長的確是一位非典型的候選人」。朱立倫更表示，平心而論，媒體也到該檢討的時候，在台灣，看到哪一個媒體，就知道這個是代表哪個政黨、代表哪個顏色。

《中央社》報導，世新大學口語傳播系主任胡全威接受中央社記者訪問時表示，韓國瑜在未來願景或情感訴說上的表現不錯，但韓國瑜直接攻擊媒體，就顯得「失禮」和「不智」，除了失去對媒體提問的禮貌與尊重，未來也更難期待媒體對他有中立的報導或評論，可說是走了一步險棋。

胡全威表示，韓國瑜也許認為與其永遠解釋都不完整，不如釜底抽薪，直接訴諸民眾，讓他的支持者認為這些媒體都有問題，同時也藉此鞏固支持者，但韓國瑜對媒體這樣的嚴詞批評，後續可能引發媒體反撲，或是遭外界質疑韓國瑜是否尊重媒體。

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核稿編輯：楊之瑜