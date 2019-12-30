香港警察暴露「陀地真面目」，市民支持政府一樣無運行

路過大角咀，跟一間食店的店員聊起該區治安問題。他慨嘆近月接連有爆竊案發生。匪徒覷準機會，向那些鑲玻璃幕門的店舖落手，用一枝小鐵枝一敲，便可輕易擊碎幕門的強化玻璃。他的舖頭亦差些失竊，幸而竊匪闖入時，撞正被吵醒的老細，作賊心虛下，立即遁去。

店員又表示，深宵時分，附近還試過劏死牛，他不明白為何警方對治安日漸惡化採取闊佬懶理的態度。

事實上，2019年1月至11月本港行劫案及 爆竊 案比去年同期分別激增逾27%及44%。[1]報章近月便經常報道珠寶金行劫案，經過大街小巷，都可能聽到人談論治安問題。警方高層卻把問題歸咎於抗爭，指賊人趁警隊忙於對付示威者而分身不暇時四出犯案。這樣的狡辯，跟警隊聲稱不夠人手制止721恐襲一樣無賴和可恥。

須知道香港警隊足足有三萬警察，不單配備精良的大殺傷力武器，而且擁有最先進、無孔不入的偵查網絡和技術，OT補水更無極限，試問各項資源如此充足的「龐大團伙」，怎會如此無能，無法因時制宜，善用人手，同時兼顧一個以上的任務？

合理解釋是警方放軟手腳，理由可能是，警隊想讓市民重新確認它在日常生活中的重要，知道無咗佢哋唔得，身家性命財產隨時不保；同時亦趁機打輿論戰，誘導市民的不滿轉向示威者身上。但不少人也知道，除了有深層次矛盾的結構性因素，這場抗爭更源自近幾年西環治港的粗暴無理和林鄭政府的施政失敗。警方把治安變壞歸咎於忍無可忍而奮起反抗的人，等於再一次責難和傷害苦主，稍明事理的人都無法認同。

更核突的是，警方充分暴露了它的真面目，不會放市民的安危——不論黃定藍——在最高位置，就算你支持政府、撐警，在警方縱容賊匪的方針下，一樣無運行，因為警隊的終極任務是保護當權者，即係佢哋的大老細。小市民只好自求多福和自己小心了。假若有多幾個穿黑衣的市民出現，防暴轉眼就到。被人打劫？附近都無警察行咇，等下先啦！

當維護正義和治安的面具被撕破，警隊其實和「陀地」便沒有太大分別。就似「竊鈎者誅，竊國者侯」的原理，同樣為大佬效勞，定期向人保護費，你個堂口一千幾百友、管幾個地頭，就叫黑社會，當你疊馬到有三萬友，食全個社會的大茶飯，但事事唯當權者馬首是瞻，這時候，便叫做香港警察。

參考資料︰警方指年初至上月行劫案宗數比去年同期升28%

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責任編輯︰Kayue

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