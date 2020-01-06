連結中西二戰史觀的橋樑：香港保衛戰悼念儀式上的飛虎老兵

每年12月8日，駐香港的加拿大領事館都會在西灣國殤墓園（Sai Wan War Cemetery）舉辦盛大的悼念儀式，並邀請英國、澳洲、紐西蘭、印度、法國與美國的駐港外交官共襄盛舉。

讀者們可能會好奇詢問，這裡提到的國殤，是指哪一個「國」的殤？悼念儀式憑弔的，又是哪一個「國」的陣亡將士？為什麼在中國領土上舉行如此盛大的憑弔活動，卻不是以中國人為主角？

西灣國殤墓園並不是任何單一國家的國殤墓園，這裡紀念的是1941年12月8日到12月25日之香港保衛戰中陣亡的盟軍將士。香港在二戰時為英國殖民地，可是在香港保衛戰中抵禦日軍入侵的卻不是只有英軍，還有來自加拿大、印度、澳洲與紐西蘭的大英國協軍人。以華籍英軍身份投入香港保衛戰的香港本地人，當然也被涵蓋在紀念範圍之內。

墓園裡埋葬了1,013名英國人、283名加拿大人、104名印度人、53名香港人、33名澳洲人、一名紐西蘭、一名緬甸人、72名荷蘭人和18名其他國籍的人士。悼念儀式之所以由加拿大領事館主持，在於由1,975名加拿大軍人組成的溫尼伯榴彈兵團（Winnipec Grenadiers）和加拿大皇家來福鎗團 （Royal Rifle of Canada）是香港保衛戰的主力。

香港保衛戰悼念儀式一如每年11月11日，在台灣新北市金瓜石戰俘營舉辦的追悼儀式一樣，是歐美國家為了紀念二戰期間在中國土地上遭日軍殺害或者虐待的盟軍軍人所舉辦。

Photo Credit: 志願者 加拿大駐港總領事南杰瑞向中英美三方老兵發表演說，宣揚自由陣營戰勝法西斯的歷史

兩岸政府都自視為二戰中國的繼承者，與美國還有大英國協都是共同抵抗軸心國的盟友，無論是在西灣還是金瓜石舉辦的悼念儀式都天經地義，唯一可惜之處是台灣跟大陸政府對這類活動的參與度都不高。

主要原因，還是在於兩岸中國人都沒有足夠的自信以二戰戰勝國身份出席這類同盟國舉辦的紀念活動。

相比起每年還會帶著一些抗戰老兵出席金瓜石紀念活動的行政院退輔會，香港的中聯辦與特區政府在西灣國殤墓園的活動上態度更顯低調，顯見中共不自信的態度還要超過台灣。也因此長期以來，香港保衛戰的紀念活動上沒有來自兩岸的任何聲音，直到2019年12月8日才有所改變。

第23戰鬥機大隊的中國飛行員

今年在西灣舉辦的香港保衛戰悼念儀式，因為碰上了諾曼第登陸與突出部戰役的75周年，規模格外盛大。

不只一如既往請來華籍英軍代表蔡彼得先生與隨英國皇家海軍接收香港的伊里亞德（Tony Edward Elliott）等英國老兵外，還邀請到二戰期間在薩特利號（USS Satterlee）驅逐艦上服務，參加過諾曼第登陸的美國海軍老兵西瓦特（John T. Siewert）來港共襄盛舉。

Photo Credit: 志願者 陳炳靖中校與諾曼第登陸參與者，美國海軍老兵西瓦特（John T. Siewert）聊天，他們其實算是半個同袍

此舉將二戰的歐洲與亞洲戰場連成一線，讓因為並非大英國協會員國而較少列席的美國參戰老兵入列接受表揚，相當值得肯定。但是更讓人矚目的，是中華民國空軍軍官學校第12期畢業，現居香港的百歲老人陳炳靖教官也出現在了會場，讓多年缺席的國軍抗戰老兵群體總算是有了代表自己出席香港保衛戰悼念儀式的人物。

畢竟發生在1941年12月的香港保衛戰中，中華民國的軍事力量雖然參與有限，但卻並非完全缺席。比如海軍出身的國民政府駐港全權聯絡代表兼中國國民黨港澳總支部主任委員陳策將軍，就率領五艘英國皇家海軍魚雷艇載著72名英軍官兵突破層層包圍，逃離了即將淪陷於日軍之手的香港。所以在紀念香港保衛戰的活動中請來中華民國的代表，本來就應該是天經地義的。

不過陳炳靖並非單純的中華民國空軍中校，而是在太平洋戰爭爆發前，美國批准將中華民國納入《租借法案》之後，第一批由國民政府派往亞利桑那州路克基地（Luke Field）受訓的國軍戰鬥機飛行員。更重要的，則是在陳炳靖完訓訓練回國後，並沒有被編入中華民國空軍的飛行單位，而是調到美國陸軍第14航空軍第23戰鬥機大隊第75中隊服務。

第23戰鬥機大隊是由中華民國空軍美籍志願大隊（American Volunteer Group）改編而成，稱得上是第14航空軍司令陳納德（Claire Lee Chennault）手下的嫡系部隊。在陳納德的建議下，中華民國空軍從第一批派往美國受訓的空軍官校第12期畢業生中挑出12名飛行員進入第23戰鬥機大隊服務，累積與美軍飛行員並肩作戰的經驗。

原來受到英美盟國「歐洲第一」的影響，陳納德知道美國陸軍航空軍不會派遣更多美軍飛行員到中國戰場上為第14航空軍效力。由美國受訓回來的國軍飛行員，就成為陳納德手中彌補此一人力缺失的重要王牌。而這12名進入第23戰鬥機大隊的中國飛行員，就是為了陳納德在第14航空軍編制下組織中美空軍混合團（Chinese American Composite Wing）的種子教官。

Photo Credit: 陳炳靖 有陳炳靖親筆簽名的血幅，上面有青天白日滿地紅旗幟，向世人宣布是哪一個中國參加了二戰

換言之陳炳靖不只具備國軍飛行員的身份，而且還是被納入第23戰鬥機大隊編制的美軍飛官。雖然進入美軍單位服役只是暫時性的安排，但是陳炳靖直到1943年10月1日在出擊越南並遭到日軍擊落以前，都還是具有美軍少尉飛行員的身份。被擊落又為日軍所俘的陳炳靖，因為飽受酷刑凌虐的關係，也在抗戰勝利重獲自由後永遠無法駕機翱翔天際。

所以排除在官校駕駛教練機的訓練階段之外，其實陳炳靖重頭到尾都是駕駛漆著美軍白色五角星的P-40參戰。從更嚴格的意義上來看，陳炳靖是屬於擁有中華民國國籍的美軍飛行員，這也是為什麼他不僅能獲邀出席西灣國殤墓園的紀念活動，而且還得到加拿大駐港領事館隆重接待的原因。畢竟陳炳靖身後所代表的，就是連結中國與西方二戰史觀的一座橋梁。

Photo Credit: 陳炳靖 駐加拿大領事館邀請陳炳靖出席追悼儀式的邀請函

連結中西二戰史觀的橋樑

直到2019年9月以前，中華民國空軍F-16飛行員都在路克空軍基地的第56戰鬥機聯隊管轄下受訓。從這個角度來看，當年在路克基地飛P-40的陳炳靖稱得上是他們的老學長。但陳炳靖不只在路克受訓，而且畢業於航海學校的他還擅長於與美國人打交道。還沒完成在路克訓練的他，就已經認了一位美國女性當自己的乾媽媽。

抗戰勝利後，國民政府曾因遭遇美國軍火禁運的關係，一度從加拿大引進205架的蚊式FB 26型戰鬥轟炸機供空軍第1大隊使用。

時任空軍第1大隊參謀的陳炳靖，也因為強烈的親西方色彩被派往渥太華出任中華民國駐加拿大見習武官，開啟了他的外交生涯。此一經驗，強化了陳炳靖與加拿大的歷史連結，也讓人在現場的加拿大武官羅斯（David Ross）相當訝異。

Photo Credit: 志願者

1949年大陸淪陷，回到台灣後的陳炳靖受到國防部長俞大維提拔，又成為中華民國駐菲律賓的中校空軍武官。陳炳靖表示，加拿大領事館在西灣國殤墓園舉辦的活動他其實並不陌生。因為過去菲律賓承認中華民國的時候，他也曾以二戰中國的代表出席在馬尼拉美軍公墓舉辦的盟軍將士追悼儀式。在陳炳靖中校看來，美軍與英軍都是與他並肩打擊日本侵略者的盟友，是他最親密的弟兄。

然而個性耿直的陳炳靖，卻因為與軍方高層不對盤，決定提早從軍中退役，並且離開台灣。

祖籍廈門的他，本來想到南洋投靠那裡的親人。然而印尼與馬來西亞政府，都是由二戰時與日軍合作的右翼民族主義者掌權。這些右翼民族主義者痛恨與美國結盟的中華民國政府，又崇拜毛澤東領導下堅持「獨立自主」的中國共產黨，對陳炳靖的到來並不歡迎。

尤其台灣還與美國中央情報局合作，支持過印尼當地以推翻蘇卡諾總統為宗旨的革命軍。這更讓具有中華民國退伍軍人身份的陳炳靖，在當地生活陷入寸步難行的狀態。百般無奈下，他只好接受妻子的提議到英國統治下的香港投靠岳父。港英政府則受到雙十暴動的影響，對來自台灣的人也不是那麼歡迎，讓陳炳靖只能選擇低調過日子。

像陳炳靖這樣具有美軍背景的國軍飛行員，在毛澤東時代顯然是被當成「美帝走狗」或「國民黨反動派」看待的，自然也是香港左派的攻擊目標。處境如同夾心餅乾的他，是沒有可能獲得港英政府邀請出席二戰相關紀念活動的。所幸大陸在香港回歸的1997年以前就走上改革開放之路，並肯定了國軍與美軍在二戰中抵禦日軍的貢獻，才讓陳炳靖有了重獲肯定的機會。

Photo Credit: 志願者 陳炳靖準備向大英國協戰俘獻花

香港抗戰英雄的代表

待香港回歸之後，二戰時由中國共產黨領導，在港九地區活動的東江縱隊取代了大英國協的軍隊，成為特區政府歌頌的抗日群體代表。

過去港英時代紀念英軍重返港九的香港重光紀念日被廢除，取而代之的是北京當局制訂的抗戰勝利紀念日。對於推動香港脫離中國獨立的所謂「本土派」而言，要與中共抗戰史觀對抗的唯一方法，就是去重新肯定香港保衛戰的英軍。

提到香港本土派吹捧英軍，其實在筆者看來就跟台灣獨派美化日本殖民統治是一樣滑稽的。因為這些本土派其實過去對英軍保衛香港的歷史漠不關心，現在去肯定的原因純粹是出於一種唱反調的心態。就如同台灣獨派其實對日據時代的歷史大多並不瞭解，只是為了對抗國民黨以抗戰還有光復為主軸的國家主義建構模式才去吹捧日本的。

正如戰後的日本政府一直與蔣家父子領導下的中華民國交好，並沒有支持台灣的黨外勢力一樣，二戰時的英國與中國共產黨也建立了盟友關係。由賴廉士爵士（Sir Lindsay Tasman Ride）指揮的英軍服務團（British Army Aid Group），還是要靠東江縱隊港九獨立大隊的協助，才能對日軍佔領下的香港實施滲透，從事營救戰俘或者情報蒐集業務。

可見紀念駐港英軍與紀念東江縱隊，實際上並沒有任何政治上的衝突。只是為了與本土派的「親英」觀點做對抗，北京中央與特區政府還是必須要從民族主義角度出發，宣揚更多與香港這塊土地有關的「中國」抗日英雄。唯有透過建立屬於「中國香港」的抗日英雄群體，中共當局才能建立起一套將大陸與港九地區緊密連結在一起的二戰國家論述。

在這套論述中，英美盟國勢力雖然不是不能提及，但必須要是從屬於中國的配角。然而以東江縱隊在太平洋戰爭時期的表現來看，雖然在情報蒐集與救助盟軍戰俘、飛行員的表現上還算可圈可點，但要說他們是給駐港日軍帶來多大損失的中流砥柱，恐怕就真的說服不了多少人了。

何況盟軍並沒有對香港發動過真正意義上的軍事反攻，掌控華南與香港的日本陸軍第23軍根本上沒有被擊敗過。

真正對駐港日軍帶來過傷害的，主要還是第14航空軍對港九地區發起的空襲行動。也是因為這樣的原因，東江縱隊才有機會營救被擊落的美軍飛行員。

曾服役於第23戰鬥機大隊，晚年又定居香港的陳炳靖正好符合中共的這項民族主義需求。外加陳炳靖中校的「中國認同」十分強烈．就成為了特區政府對抗「香港獨立」史觀的代表性人物了。

身為一位參加過第23戰鬥機大隊的中華民國空軍中校，陳炳靖象徵的不只是兩岸，同時還有美「中」的和解。所以不只是馬英九與蔡英文兩屆總統執政下的台灣，特區政府所有抗戰相關紀念活動都能看到陳炳靖出席。

儘管由香港特區政府舉辦的活動中，安排與陳炳靖一起出席接受表揚的東江縱隊老兵往往稱不上有什麼戰功，甚至還只是75年前張貼抗日傳單的娃娃兵而已。

Photo Credit: 陳炳靖 1957年，時任駐馬尼拉中華民國武官的陳炳靖，也代表自由中國向美菲聯軍烈士致意

不自信的中國共產黨

對於百歲老人陳炳靖而言，兩岸與美「中」衝突在他眼中都是微不足道的小事。抗戰勝利後就沒有在駕機參戰的陳炳靖，並沒有與中國人民解放軍空軍槍口相向的歷史。

陳炳靖表示自己有一位一起報考空軍官校的航海學校同學，因為遭到淘汰的關係跑去參加中共新4軍，還成為了解放軍的高級將領。為此他坦言自己並不痛恨中國共產黨，認為雙方都是共同抵禦侵略者的夥伴。

然而期待兩岸和解的陳炳靖，卻也不是激進的民族主義者。相反的，他期望中國與美國能維持永遠的友好與合作關係。在陳炳靖眼中，中國最大的威脅來自於俄羅斯而不是美利堅。現階段美國與中共的衝突，包括「貿易戰」看在他眼中都是毫不必要的。陳炳靖曾告訴筆者，如果他還有能力，希望能當緩和雙方溝通的和平大使。

一輩子以中華民國空軍為榮的陳炳靖，也表示自己每次來台訪問的時候，都會告誡年輕的現役飛行員未來不只要保護台灣，還同時要保護整個中國大陸。他深信有天俄羅斯會對中國發起侵略戰爭，而中國人民解放軍空軍並不具備與俄國空軍對抗的實力。到了那個時候，陳炳靖認為還是要靠台灣的中華民國空軍與美國空軍合作保衛整個中國的空域。

或許陳炳靖的想法，看在許多人眼中有些不切實際，但卻充分反應了一位二戰世代中華民國空軍飛行員的自信心。即便今天在台灣的中華民國空軍規模與實力都已大不如前，他仍認定在台灣的這支中華民國空軍才是保衛未來整個中國領空的關鍵力量。相比起陳炳靖而言，真正沒有自信又小家子氣的反而是自稱已經崛起了的中國共產黨。

自1949年建政以來，中共聲稱自己是抗戰「中流砥柱」也非一天兩天了。怎麼到現在為止，都不敢派出東江縱隊的老兵代表參加年年在西灣國殤墓園舉辦的紀念活動呢？既然東江縱隊是獲得盟軍承認，並給予充分肯定的香港本土抗日隊伍，為什麼多年來要迴避與英美盟國共同紀念二戰的歷史呢？到底是有多麼的不自信？

更誇張的，是2015年9月3日中共在北京舉辦抗戰勝利70周年大閱兵，本來陳炳靖中校已獲邀出席。結果不知道是什麼原因，在陳炳靖準備飛往北京的前一刻，大陸來電取消了他的行程。

到現在為止，筆者都想不明白究竟是什麼原因中共又不讓陳炳靖去了？難道是因為當時美國與中共關係惡化的緣故？可是到北京看閱兵的美國二戰老兵，筆者知道的其實也不少啊。

到底是什麼原因，讓中共在二戰的相關歷史紀念活動上如此畏首畏尾，只能關起門來自己喊，不敢接受國際社會的考驗？筆者覺得真正的原因，還是因為中華民國這個「二戰中國」仍存在於台澎金馬地區的關係。雖然嘴巴上口口聲聲講中華民國已經成為歷史，可心裡卻比誰都知道自己還沒有完全取代「前朝」的地位。

倒是陳炳靖教官，對他而言歷史就真的只是歷史，而且還是他親身經歷過的歷史。無論是誰舉辦的活動，台灣也好，香港也罷，北京也可以，歐美國家當然更棒。75年前的陳炳靖，本來就是代表自由世界在中國與越南的領空上與法西斯主義做硬碰硬的較量。上面任何一方有心保留他與日軍交戰的歷史，都能得到陳炳靖的歡迎。

Photo Credit: 志願者 站立在紀念碑前，向老戰友們做敬禮，老前輩不確定是否明年自己也將追隨而去

身為一位抗戰老兵，他沒有那麼多複雜的政治算計，海峽兩岸的中國人都是他的同胞，英美盟軍都是他的戰友。相信陳炳靖所最期望的，就是有一天兩岸與英美能夠放下所有成見，共同紀念75年前對日作戰犧牲的同袍。一如今年出席諾曼第登陸75周年活動的北約各會員國一樣，讓歷史回歸歷史，不要受到任何政治干擾。

活動的最後，加拿大駐港領事館職員問陳炳靖明年是否還能繼續參加西灣國殤墓園的活動。陳炳靖以堅定的眼神，搭配流利的英語講出「Ask God」（你問上帝），道出了自己的感嘆。畢竟在空軍官校第12期的老同學只剩下旅居美國的前空軍副總司令陳鴻銓將軍的情況下，每多活一天現在對陳炳靖而言或許都是偷來的。

他當然想要繼續悼念老戰友，但卻也樂觀等著與老戰友們重逢的時機⋯⋯

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航