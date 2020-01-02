英國脫歐為何困難重重？因為多了「中共」這個因素

文：夏小強

自2016年6月23日英國全民公投脫歐之後，脫歐進程一波三折，脫歐和留歐兩個陣營勢均力敵，分歧激化。為什麼英國脫歐進程這樣困難重重？

歐盟成立和歐洲一體化的背景

歐盟的成立，有其歷史背景。除去經濟因素之外，在政治層面，歐盟是一種和平解決國際衝突的模式，它將數百年來互相爭鬥的國家聚在了一起，它們現在決定只通過和平手段解決其衝突和分歧。其座右銘是「絕不重蹈覆轍」，或者如邱吉爾所說「動口不動手」。

但是，歐盟的成立和發展，還有其深層和意識形態的歷史背景。

二戰之後，歐洲各國處在左派和社會主義勢力的不斷攻勢之中。德國、法國都是左派政黨長期執政：德國是共產黨的發源地，社民黨（恩格斯和考茨基的黨）是威瑪時代的執政黨，二戰之後從60年代到80年代連續執政16年；法國的戴高樂具有左派傾向。北歐三國奉行近似的社會主義，社民黨連續執政六、七十年。義大利雖然天主教勢力根深蒂固，但在九十年代以後也逐漸左傾化。

歐洲一體化的第一個推手是美國的民主黨。1947年3月，美國民主黨參議員傅爾布萊特、托馬斯，眾議員博格斯等在國會提出決議案：「國會贊同在聯合國的框架下建立一個歐洲合眾國。」1950年後接棒的就是法國、德國這兩個左派政黨執政的國家。

歐盟的理論推手，當數法蘭克福學派和其它「文化馬克思」主義者，如哈貝馬斯、安東尼・吉登斯等人。他們聲稱，歐盟正在實踐「現代化的社會民主主義」。最近，當歐盟面臨脫歐風暴時，哈貝馬斯公開說，絕不能允許歐洲這個「文明社會的項目」失敗，全球共同體很有必要，「如果歐洲項目失敗，多久能回到現在的水平就是個問題。還記得1848年的德國革命：革命失敗後，我們花了100年時間重新達到與革命時期同樣的民主水平。」撇開「民主」之類的修飾詞，這是將歐盟的性質與馬克思、恩格斯親自參與的「1848年革命」等同起來，其對左派的重要可想而知。

法蘭克福學派對歐美左派最大的貢獻是從理論上開啟了「反文化」運動，用激進的女權主義、LGBT、毒品、暴力犯罪、性革命、迷幻搖滾等形式將文化馬克思主義變成叛逆思潮，讓年輕人站起來反對四五十年代父輩的價值觀，包括反冷戰、反越戰、反基督教、反種族隔離等等。

從根本上來講，歐盟的理念是先將歐洲一體化，再進而將全球推向一體化，逐步實現社會主義到共產主義的超級烏托邦理念。

柴契爾夫人的反擊

左派推動的歐洲一體化進程，在四十年間經歷的一次挫折，來自於英國保守派領袖柴契爾夫人。她堅決反對歐洲統一貨幣，認為歐盟是「社會福利政策的試驗品」，建立歐元區「可能是當代最愚蠢的舉動」。

柴契爾夫人當初一直無法容忍英鎊要用歐元結算。在以首相身分接受的最後一次採訪中，柴契爾夫人指出放棄財政主權的危險，「我們將要擁有一種我們根本無法控制、連利率都不能由自己來決定的統一貨幣嗎？」下台後，柴契爾夫人仍孜孜不倦地告誡英國民眾：「英鎊加入歐元體系是出賣英國的主權」、「英國放棄自己的貨幣永遠都是個錯誤」，「我認為，不管是從經濟、政治還是社會發展方面來看，單一貨幣政策是註定要失敗的，儘管什麼時候失敗、失敗會帶來什麼樣的後果現在還不清楚。」

1979年柴契爾出任首相時，接手了一個爛攤子，一個「無法管理的國家」。英國在工黨長期實行的福利制度下已接近癱瘓。產業的國營程度接近東德，缺乏活力。英國經濟陷入嚴重滯脹，收入稅高達83％，GDP增長率不足2％，通貨膨脹率則有22％，失業率居高不下。而受縱容的工會還在罷工，要求制定保護條款、要求加薪，使通脹愈演愈烈。

柴契爾夫人推出全新的預算案：大規模減稅、大規模減少公共開支、大規模出售國企、大規模出售公租房，同時將「國企」全盤「民營化」。反對改革的內閣成員被她無情撤換。在保守黨大會上，她訓斥黨內的溫和派（建制派）是「爬不動的螃蟹」。不甘心失敗的工會發起了1980年和1984年大罷工，左派組織也在城市裡發動騷亂，悉數被其鐵腕鎮壓。

柴契爾夫人大刀闊斧的改革，使戰後英國再次崛起。產業私有化，自由市場經濟，激活了經濟；削弱工會，降低了解雇成本；削減福利和政府開支，降低稅收（個人所得稅的基本稅率從33％減到25％，最高稅率從83％減少到40％），重建了英國的中產階層；採取穩健的金融政策，讓倫敦成為全球金融中心。整個80年代，英國GDP增速達5％，通脹率則下降到4％，普通居民持有大企業股票的比例從7％上升到20％。一部紀錄片如此形容柴契爾時代的英國：「人民富有了：買房子，消費，跳舞唱歌喝酒。」BBC則用一句話讚揚鐵娘子的功績：「柴契爾夫人挽救了英國經濟。」（以上部分內容選自沈默克《川普的生死之戰：詳解貿易戰謎局》一文）

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英國和歐盟

孤懸海外的英國，也沒有避免左派當道的命運。早在1924年，蘇共政治局成員、共產國際主席季諾維也夫曾致信英國共產黨，要求不惜一切支持工黨贏得大選上台執政。二戰期間，保守黨與工黨合組戰時聯合政府，首相邱吉爾的注意力集中於海外和軍事，國內事務由工黨副首相艾德禮主持。工黨趁此機會大肆宣揚福利主義、社會保障體系、企業國有化，並聲稱社會主義在英國不是烏托邦，很快就能實現。

1945年，工黨靠著這套模仿蘇聯計劃經濟的政綱贏得大選，邱吉爾和保守黨黯然下台。1947年，工黨宣布英國正式成為全球第一個福利國家。從此，高福利+高稅收+國有化一直是工黨的利器。其它國家亦步亦趨，福利主義和用高福利買選票的左派政黨便在歐洲大行其道。

1970年代中期，石油危機爆發，歐洲原油供應緊縮，經濟發展裹足不前，於是各國進入了「福利國家危機」。瑞典的社民黨試圖壓低福利、削減赤字預算，卻導致大選失利，結束了連續44年的執政黨地位。勝選的中央黨政府迫於財政困難，不得不提出了緊縮開支、削減福利，在遭到民眾強烈抗議後也無奈下台。於是各派政黨為討好選民，只能不斷提高福利水平，造成「福利超載」，國家靠借錢度日。

英國當初加入歐盟的主要原因，在經濟層面上，是因為「英國已經失勢」。其實就是對經濟衰退所作出的反應，最初歐洲經濟共同體的六個成員國的經濟表現超過了英國，歐洲工業化國家的貿易增長要比英國快得多。

在政治層面上，在冷戰的背景下，穩定、團結的西歐是英國一項重要的國家利益。國家安全成為重要問題，盟友美國不斷地敦促英國加入歐洲經濟共同體。英國1971年的《白皮書》稱：「如果英國不加入歐共體，僅僅一代人時間，英國將放棄帝國的過去，拒絕歐洲的未來。」

為何脫歐困難重重？

如果按照上文的邏輯推演，英國脫歐是在起到阻擋左派勢力發展的事情，為什麼這件事情會如此困難重重？

其中一個主要的原因，就是現在這件事情，已經加入了「中共」這個因素。

這十幾年來，中共加速了向全世界滲透和擴張的速度與規模，其中，歐洲是中共正在攻陷的一個重要的陣地。

中共利用經濟利益誘惑、訂單外交、收買歐洲政客、派遣大量間諜特務、紅色媒體滲透等全方位的超限戰，其中包括利用一帶一路戰略和華為的5G網絡等，正在全面滲透和控制歐洲，最終要用中共的共產主義意識形態和政權統治模式，占領全歐洲。

但是，由於現在歐盟的28個成員國，已經結成一個相對統一的政治和經濟聯盟，歐盟成員國與其它國家達成的政治和經濟協議，都不能違背歐盟的法律，都受到歐盟的法律和各項條框的約束。因此，中共在向歐盟成員國滲透和擴張的時候，就困難重重。 因此，中共正在採取分化歐盟成員國，採取各個擊破的戰略。以此觀止，英國如果在此時刻脫歐，正中中共下懷，在客觀上起到幫助中共攻占歐洲的作用。

英國保守黨政府和脫歐派政客，將未來的希望寄託在所謂「全球化的英國」的口號之上。

他們夢想，英國擺脫歐盟法規的羈絆，就能與中國等經濟體簽訂貿易協議，發展經貿關係，打造一個「全球化的英國」，重塑大英帝國時代的輝煌。

但是，倫敦《金融時報》評論員托尼・巴伯（Tony Barber）此前發表文章指出，英國要依賴中共來重振經濟，恐怕並沒有那麼簡單。

文章說，中國商界人士喜歡到英國投資，是因為英國是進入歐盟共同市場的跳板。但是，一旦英國「硬脫歐」，即離開共同市場和關稅同盟，英國的吸引力就將大大降低，英國在中英貿易關係中的地位也將降低。

牛津大學中國中心主任拉納・米特（Rana Mitter）教授對《金融時報》說，「硬脫歐」會使英國在中英貿易談判中處於劣勢，英國將不再是一個與中國平等的談判方，而將降到一個乞求者的地位。

愛爾蘭科克大學講師安德魯・科蒂（Andrew Cottey）也認為，英國脫離歐盟，就失去了與中共談判的一張王牌，在貿易談判中處於不利地位。

西方學者的這些預測並不新鮮。自從脫歐公投之後，中國學界和媒體一直有類似的論斷。

2018年11月，在海南三亞舉行的第四屆中國企業全球化論壇上，香港大學教授陳志武表示，英國脫歐「對英國不是特別有利，但是總體上會對中國非常有利，因為英國要脫歐的話，就更需要中國方方面面的幫助和合作，這就使得中國談判的地位會大大地改進。」

早就有歐洲評論家指出，中共對歐洲的經貿戰略是「分而治之，各個擊破」。英國脫歐，無疑為中共分裂歐洲以致整個西方世界提供了機會。

官媒《中國日報》去年曾發表文章說，要「積極看待英國脫歐對華影響」，因為在貿易保護主義抬頭的今天，「脫歐後的英國會全面支持自由貿易」，對中國出口有利。

因此，在如今美國川普政府與中共展開貿易戰，全面遏制和反擊中共全球擴張的大背景下，在全球抵制共產主義和社會主義滲透的背景下，中共全面遭到圍剿並最終滅亡，是大勢所趨，也是天意使然。英國在現階段留在歐盟，有利於遏制中共入侵歐洲，脫歐有違天意，因此，脫歐進程必然困難重重。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航