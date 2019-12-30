【插畫】投票，給約嗎？

Nagee

雖然人家常說，談感情不要聊政治，但是我覺得一段關係開始之前，談政治是絕佳的掃雷開頭話題呢。

有些人為了吸引對方的注意，會在很多細節偽裝，但是判斷一個人的價值觀是否契合、是否能走得長遠，看他是不是什麼粉，支持什麼政治理念，應該比起他喜歡什麼音樂、電影，喜歡吃什麼，穿著品味，都來的準確多了吧。

甚至交友軟體自介直接寫出來自己支持誰，討厭誰，支持什麼政治理念，我覺得都很讚。直接讓磁場相同的人來找你，喜歡音樂喜歡電影什麼的，都太隴統了。

我們的基因預設了趨吉避凶的本能，選擇伴侶，也是一樣。動物的本能就是會選擇優秀的對象，強壯的、健康的、俊美漂亮的、聰明的、有能力的。也會選擇一個安全的棲息地生活，有點判斷力的人，都知道2020的大選，是非常關鍵重要的，要好好選擇好的領導人和民意代表，才能給自己一個好的生活環境和安全有希望的未來。

本文經nagee授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航