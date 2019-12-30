美國空襲伊拉克民兵組織5個據點，造成18人喪命、50人受傷

（中央社）美國官員29日表示，為因應美國民間承包商在伊拉克軍事基地遭火箭攻擊喪命，美軍空襲伊拉克和敘利亞境內「真主黨旅」5處據點，其中在伊拉克造成至少18人喪命、50多人受傷。

《路透社》報導，伊拉克安全部門和民兵消息人士指出，美軍29日在伊拉克境內發動3場空襲後，至少有18名民兵喪命，另有超過50人受傷。

消息人士還說，死者中至少有4名「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的當地指揮官，其中一場空襲鎖定真主黨旅位於伊拉克西部卡恩（Qaim）地區附近的總部。

伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）附近一處軍事基地27日遭遇火箭攻擊，導致一名美國民間承包商喪命，還有4名美軍及2名伊拉克安全部隊成員受傷，美方指控這起攻擊是伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

美國國防部29日指出，美軍空襲「真主黨旅」5處據點，其中3處據點位於伊拉克，2處位於敘利亞，其中包括武器儲藏設施，還有真主黨旅用來計畫和執行攻擊聯軍的指揮及控制基地。

美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）聲明表示：「真主黨旅不斷攻擊駐有『堅定決心行動』（Operation Inherent Resolve）聯軍的伊拉克基地，美軍對此因應而進行了精準的防禦性空襲。」

一位不具名美國政府官員透露，這些空襲行動是由F-15戰機執行的。

Photo Credit: Reuter / 達志影像

《法新社》報導，美軍針對「真主黨旅」發動致命空襲後不久，伊拉克安全部門官員表示，29日晚間有4枚火箭在靠近伊拉克首都巴格達（Bagdad）一處駐有美軍的基地附近爆炸。這位不具名的伊拉克官員指出：「4枚卡幽沙式火箭（Katyusha）晚間在塔吉（Taji）軍事基地附近爆炸⋯⋯這座基地駐有美國官兵，火箭爆炸沒有造成人員傷亡。」

《阿拉伯新聞》、《耶路撒冷郵報》報導， 這次空襲前，伊拉克看守內閣總理阿卜杜勒・馬赫迪（Abdul-Mahdi）和總統薩勒赫（Barham Salih）都表示曾要求美國取消轟炸，但並未成功。這是 美國首次襲擊在伊拉克由伊朗支持的民兵組織。

《聯合報》報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）本月稍早表示，「我懷疑伊朗是這些攻擊的幕後指使不過這很難確定。因此，我們仍保留自我防禦的權利。」這次襲擊代表美國報復伊朗在伊拉克和敘利亞的代理人，美伊緊張關係持續升高。

《阿拉伯新聞》、《耶路撒冷郵報》報導， 伊拉克的「真主黨旅」是黎巴嫩真主黨的一個支派，其民兵組織「人民動員部隊」（Popular Mobilization Forces）受到伊拉克政府的認可，其中許多人也得到了伊朗的支持。

真主黨旅由伊拉克最有權勢的人之一阿布・馬赫迪・穆罕迪斯（ Abu Mahdi Al-Muhandis ）領導，他是人民動員部隊的副團長。2009年，美國國務院將阿布・馬赫迪・穆罕迪斯與伊朗武裝部隊「聖城力量」（Quds Force）掛鉤。今年初，川普（港譯「特朗普」）將聖城力量定為恐怖組織。

為了對抗伊斯蘭國，美國曾經協助「 人民動員部隊」，2017年，美國國務卿雷克斯・蒂勒森（Rex Tillerson）表示，有鑑於對伊斯蘭國的戰爭已經結束， 人民動員部隊應該解散。但是，伊拉克總理當時表示，民兵是伊拉克未來的希望。

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核稿編輯：楊之瑜