《藏在節日裡的詩詞》：歷朝歷代評價古今元宵詩第一〈正月十五夜〉

文：章雪峰

上元：正月十五

蘇味道〈正月十五夜〉 火樹銀花合，星橋鐵鎖開。

暗塵隨馬去，明月逐人來。

遊伎皆穠李，行歌盡落梅。

金吾不禁夜，玉漏莫相催。

武周大足元年（西元七○一年），正月十五、上元佳節的夜晚，神都洛陽。

時任鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台平章事的蘇味道，便服乘馬，陪著坐在馬車上的夫人等家眷，懷著夜晚難得出趟門的興奮心情，離開位於宣風坊的府邸，準備去看元宵節的花燈。

蘇府出門左拐，向北經過觀德坊，從積善坊和尚善坊之間穿過，在定鼎門大街的最北端，正是直通皇城端門的洛水三橋—星津橋、天津橋、黃道橋。同時，這三橋也將是今晚元宵花燈最為集中的地方。

置身「盛飾燈影之會」的星津橋上，親歷「貴游戚屬，及下隸工賈，無不夜遊，車馬駢闐，人不得顧」的熱鬧景象，目睹燈光、月光、星光交相輝映於水天之際，蘇味道寫下「古今元宵詩第一」的〈正月十五夜〉：

火樹銀花合，星橋鐵鎖開：元宵佳節，洛水河邊，樹上、橋上掛滿了花燈，倒映水中，搖曳生姿，與天上的星月之光交相輝映，平日夜晚不讓通行的星津橋、天津橋、黃道橋三座橋上的鐵鎖也打開了。

唐朝的洛陽城，被洛水自西而東穿城而過，分為兩半。僅就洛陽城的西半部而言，洛水的北岸，就是皇城、宮城，南岸則是百官及百姓居住的里坊區。里坊區的第一排，就是雒濱坊、積善坊、尚善坊、旌善坊，這四坊隔著洛河與皇城端門遙遙相望。連接南北兩岸的，就是洛水之上的星津橋、天津橋、黃道橋。

就在這次蘇味道觀燈的三、四十年前，和蘇味道一樣擔任宰相之職的上官儀，曾經在同一地點，寫過一首被同僚們「望之猶神仙焉」的〈入朝洛堤步月〉。他那首詩中的「脈脈廣川流」，就是指洛河；他那首詩中的「驅馬歷長洲」，就是指洛水河堤；而他入朝要經過的路線，正是此時蘇味道的目的地——洛水三橋和皇城端門。

換句話說，上官儀的〈入朝洛堤步月〉和蘇味道的〈正月十五夜〉是在同一個地點創作的；不同的是，上官儀創作於工作日上班的清晨，蘇味道則創作於元宵節觀燈的夜晚。

暗塵隨馬去，明月逐人來：街上人潮湧動，馬蹄掀起的塵土飛揚；元宵之夜的月光灑遍了燈市的每一個角落，好像在追逐著人們一樣。

蘇味道此時的官職，是帝國宰相。一般覺得，這麼大個官兒出來看燈，不鳴鑼開道、肅靜回避也就罷了，至少也要前呼後擁吧？怎麼一開始就被我寫成了「便服乘馬」了呢？這有依據嗎？有的。

首先，唐朝宰相在都城之中的日常出行，就是騎馬而行，當然，不會騎馬可以乘車，身邊呢，往往只有三、五隨從。輕車簡從，不搞前呼後擁，那是常態。宰相們要搞前呼後擁，享用公派衛隊的排場，得等到元和十年（西元八一五年）六月初三，宰相武元衡遇刺身亡之後。

其次，蘇味道這次便服觀燈，也有依據。這是因為，隋唐時期，不僅宰相們元宵觀燈穿便服，就是皇帝在這天觀燈，也穿便服。隋煬帝楊廣在大業六年正月元宵節，「角抵大戲於端門街，天下奇伎異藝畢集，終月而罷。帝數微服往觀之」。身穿便服的楊廣，去了一次還不夠，還去過數次。這個悶騷的楊廣啊。

唐中宗和韋皇后，「及皇后微行以觀燈，遂幸蕭至忠第。丁卯，微行以觀燈，幸韋安石、長寧公主第」。很明顯，這倆是看燈餓了，身邊又沒帶人又沒帶吃的，只好就近去大臣們家裡，找地方吃個夜宵。

據元稹〈燈影〉詩還可以知道，唐玄宗和楊貴妃兩人也曾身穿便服在洛陽城觀燈：「見說平時燈影裡，玄宗潛伴太真遊。」想不到啊，隆基和環環還真有如此浪漫的時候呢！

皇帝宰相觀燈穿便服這件事，其實仔細一想就明白了。此時穿便服，既是方便自己，也是方便別人。本來嘛，大家都是觀燈去的，你把官服一穿，人家一看，喲，皇帝來了、宰相來了，無論如何得打個招呼，所有的招呼一遍打下來，你還看燈不看？

元宵佳節，重在看燈。皇帝夫妻看皇帝夫妻的燈，宰相夫妻看宰相夫妻的燈，咱老百姓看咱老百姓的燈，大家各看各的，各得其所，各得其便，只看燈，不擺譜，多好。

可是，即便皇帝宰相不搞前呼後擁，元宵節觀燈的人還是太多了，導致城中的交通經常出現擁堵。「傾城出寶騎，匝路轉香車」、「車馬駢闐，人不得顧」、「香車寶輦隘通衢」。

遊伎皆穠李，行歌盡落梅：街上的歌妓們都打扮得花枝招展，一邊觀燈，一邊踏歌而行，唱著「落梅」這樣的流行曲調。

這裡的「穠李」，指「色彩鮮豔的桃李花」，此處藉以形容遊伎服飾容顏之美麗。蘇味道在這句詩裡，把視線由燈轉到了人身上，他開始看人了。過分的是，他居然開始看女人了！不過，蘇味道這年已經五十三歲，已到了對美女有想法沒辦法的年齡，就是偶爾看看美女，想來也不會影響他家安定團結的大好局面了。

不看白不看吶。在這樣熱鬧的元宵燈節，「無問貴賤，男女混雜，緇素不分」、「充街塞陌，聚戲朋遊」，正是看人的絕好時機。

三百多年後，也是在洛陽，也是過元宵節，北宋大文人司馬光的夫人也想出去看燈。司馬光不大樂意夫人出去玩，很沒情調地說：「家中點燈，何必出看？」夫人說：「兼欲看遊人。」司馬光更不樂意了，吃醋地問：「那我是鬼嗎？」好吧，司馬光先生，你不是鬼，你只是宅男一枚而已。

金吾不禁夜，玉漏莫相催：今晚的洛陽城取消了宵禁，所以計時的玉漏你也就不要催人回家了，就讓他們盡情享受這元宵佳節的夜晚吧。

金吾，就是「金烏」，也就是中國古代神話中太陽裡的那個三足烏鴉。那這隻烏鴉怎又成了官名了呢？唐朝的顏師古有解釋：「金吾，鳥名也，主辟不祥。天子出行，職主先道，以禦非常，故執此鳥之象，因以名官。」

金吾作為官名，始於秦，漢朝叫作「執金吾」。漢光武帝劉秀在自己還是一個小老百姓時，曾立下人生兩大理想：「仕宦當作執金吾，娶妻當得陰麗華。」從後來的情況看，劉秀真是人生贏家啊，不僅抱得美人歸，還當上了執金吾老大的老大。

金吾的職責，就是負責晝夜巡邏，負責都城的安全，尤其是負責執行秦漢以來，直到隋唐都還存在的城市宵禁制度。所謂宵禁制度，大致就是：從每天日落時開始，以八百鼓聲為信號，關閉所有城門、坊門，開始實行宵禁。

宵禁開始後，城門、坊門不許打開，街道上不許有行人走動，「六街鼓歇行人絕，九衢茫茫空有月」。居民只能在自己居住的坊內活動，不能走出坊門。夜晚的街道上，由金吾衛的士兵負責夜間巡邏。如遇「犯夜」的行人，金吾衛先是厲聲質問，行人若不及時回答，士兵則先彈響弓弦警告，再旁射一箭示威，第三次則可以直接射殺行人。

蘇味道這裡說的「金吾不禁夜」，就是經過皇帝特許，正月十四、正月十五、正月十六這三天，不執行宵禁，大家可以在夜晚隨便出門觀燈、遊玩。

上元夜解除宵禁，打造不眠之夜，自隋而始。隋開皇三年（西元五八三年），有一個不識相的治書侍御史柳彧出頭反對正月十五開放宵禁，認為老百姓又是觀燈、又是夜遊，「穢行因此而生，盜賊由斯而起，因循弊風，會無先覺。無益於化，實損於民」，要求禁絕此等不正之風。史稱，隋文帝楊堅「詔從之」。

但是，歷史事實是，這個逆歷史潮流而動，不以滿足廣大老百姓日益增長的出去玩的需求為己任的柳彧，在正月十五開放宵禁的問題上，只是螳臂擋車了一陣子。在他之前和之後，正月十五開放宵禁，已成浩蕩之勢，不可阻擋了。

蘇味道這首〈正月十五夜〉，歷朝歷代評價頗高：「古今元宵詩少，五言好者殆無出此篇矣」、「極寫太平盛事，元宵詩少有過此者」。

而寫這首詩的蘇味道，更是大有來頭。他先與另一個詩人李嶠齊名，號為「蘇李」；後又與李嶠、崔融、杜審言一起，並稱「文章四友」。

不僅如此，這個蘇味道，細品起來，其實很有味道。他給今天的我們，留下了兩個耳熟能詳的成語、三個大名鼎鼎的兒孫。

第一個成語就是這首〈正月十五夜〉中的「火樹銀花」。要說這個成語也是概括得真好，害得時至今日的我，漫步在元宵燈會上，打算整幾句比較有文化的詞兒，在妻兒面前顯擺顯擺時，脫口而出的，還是蘇味道的那四個字—火樹銀花。

第二個成語，則是出自《舊唐書．蘇味道傳》中的「摸稜兩可」（同模稜兩可）：「聖曆初，遷鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台三品。味道善敷奏，多識台閣故事，然而前後居相位數載，竟不能有所發明，但脂韋其間，苟度取容而已。嘗謂人曰：『處事不欲決斷明白，若有錯誤，必貽咎譴，但摸稜以持兩端可矣。』時人由是號為『蘇摸稜』。」

當然，和蘇味道留下的第一個成語相比，第二個成語的味道，稍微差了那麼一點點。

這位「摸稜宰相」，最後在眉州（今四川眉山）刺史任上去世。去世時，四子中的第二子蘇份隨侍在側，遂留居於眉州，終生未仕，是為眉州蘇氏之祖。自蘇份起，歷十世而入北宋，天上的文曲星再次鍾情蘇氏，誕生了蘇味道的第十世孫蘇洵，第十一世孫蘇軾（蘇東坡）、蘇轍。

原來大名鼎鼎的「三蘇」，是蘇味道有據可查的直系子孫。

宰相的荒誕，事出有因？

蘇味道寫下〈正月十五夜〉的西元七○一年，擁有由同一個皇帝武則天命名的三個年號：久視、大足、長安。

這年的正月初一、初二，還是久視二年；正月初三起，包括蘇味道寫詩的正月十五，再到這年的十月二十一日，變成大足元年；從十月二十二日開始，直到年末，又改成長安元年了。

武則天這是怎麼啦？雖然改元是皇帝的權力，但同一年改來改去搞三次幹嘛？很好玩嗎？要知道，這一年的武則天，已是七十八歲高齡。即使是君臨天下的女皇帝，到了要死的時候，想法其實也是很簡單的：第一個想法，我真的還想再活五百年；第二個想法，萬一活不了，死後誰來繼承我的皇位？

久視、大足，這兩個年號，就是武則天第一個想法的產物。「久視」源出《老子》：「有國之母，可以長久……是謂深根固柢，長生久視之道。」換句話說，「久視」就是「長生不老」的意思。

西元七○○年五月，「太后使洪州僧胡超合長生藥，三年而成，所費巨萬。太后服之，疾小愈。癸丑，赦天下，改元久視」。可見，武則天正是基於「長生不老」的願望，而改元「久視」的。

「久視」是來自道教典籍的年號，「大足」則是來自佛教影響的年號。西元七○一年，「春，正月，丁丑，以成州言佛跡見，改元大足」。

到了蘇味道寫〈正月十五夜〉時，才剛剛是改元「大足」的第十三天而已。僅就《資治通鑑》上述記載的字面意思看，應該是成州出現了一個絕非人類所能有的大腳印（姑且不論其真假），於是被尊為佛跡，武則天聞報後才將年號改成奇奇怪怪的「大足」的。

作為一個女皇帝，武則天的繼承人問題，比男皇帝更加糾結。武則天的糾結是，自己的皇位，是傳給兒子呢，還是傳給侄子呢？

傳給兒子吧，兒子姓李，將來肯定得恢復李唐天下，更何況自己這武周本來就是劫自李唐天下。傳給侄子吧，侄子倒是姓武，武周沒問題了，可是武則天自己出問題了。

武則天出啥問題了呢？因為武則天是後一任皇帝的姑姑，那麼按照封建禮法，後一任皇帝的祭祀物件，只能是自己的父母、祖父母，肯定不會包括自己的姑姑。雖然在短時期內有可能出於政治需要而祭祀姑姑，但時間一長肯定是要把姑姑趕出太廟的。

這樣一來，武周的開國皇帝武則天可就虧大了：自己辛辛苦苦創業，為武氏打下大好江山，最後卻連跟著吃塊冷豬肉的資格都沒有，那我圖個什麼？這在講究封建迷信的年代，對於武則天而言，是一個巨大而又現實的問題。

以上這個算盤，那個喜歡問「元芳，你怎麼看」的狄仁傑，在史上跟武則天一句話就說清楚了：「姑侄與母子孰親？陛下立廬陵王，則千秋萬歲後常享宗廟；三思立，廟不祔姑。」武則天可是明白人，這個算盤她略一撥拉，就明白了。

「長安」這個年號，就是她明白過來之後的產物。就在西元七○一年十月，武則天率領百官離開洛陽，在離別十九年之後第一次回到了長安。抵達長安的當天，也就是十月二十二日，武則天下令改元「長安」。

武則天的這一政治舉動，意味深長。這表明，到了這一年，武則天終於下定決心，放棄堅持以神都洛陽為中心的武周政治體系，逐步回歸以京師長安為中心的李唐政治體系。通俗點說，她將放棄武氏女兒的身分，逐步回歸李氏兒媳的角色了。

雖然這對於武則天而言，並不容易；雖然這對於武氏家族及擁武官員集團而言，更是艱難；雖然這對於李氏家族及擁李官員集團而言，還有變數，但她畢竟還是勇敢地邁出了回歸的第一步。

從政治立場來看，蘇味道大致上屬於擁武官員集團。而他也是在這樣一個政治背景下，就任武則天的宰相的。可以想見，蘇味道在這年元宵節寫下〈正月十五夜〉時，心情未必就如花燈一樣美好，他應該也品出了一些味道來了。

寫下〈正月十五夜〉整整三年後的長安四年（西元七○四年）清明節前，身在鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台三品任上的蘇味道，突然請求返回位於趙州欒城（今河北石家莊）的家鄉，改葬其父蘇榮。宰相回鄉葬父，朝廷專門給予優待，「優制令州縣供其葬事」。

不料，蘇味道在這次回鄉時，幹了一件出人意外的事：「味道因此侵毀鄉人墓田，役使過度，為憲司所劾，左授坊州刺史。」

也就是說，蘇味道在朝廷已經明令其父改葬費用由公費買單的情況下，仍然幹出了「侵毀鄉人墓田」、「役使過度」這兩件出格的事情，導致自己被御史蕭至忠彈劾，由中央宰相之尊而被貶往地方，擔任坊州（今陝西延安）刺史。

「侵毀鄉人墓田」，就是蘇味道父親的墓園占地過大，以至於侵毀了附近鄉人的墓田；「役使過度」，就是蘇味道為了改葬其父，而徵用了過多的勞動力。蘇味道犯了錯，自然應該處罰他。

可是問題來了：我怎麼看都覺得這事透著邪門呢？這事完全不像是蘇味道會犯的低級錯誤。

先來看一個例子。就在寫下〈正月十五夜〉的當年三月，蘇味道因小事得罪，被下刑獄。為了表明認罪態度，蘇味道「步至繫所，席地而臥，蔬食而已」。

當時，與他同時下獄的還有罪行比他嚴重得多的另一個宰相—因「坐知選漏泄禁中語，贓滿數萬」的鳳閣侍郎、同平章事張錫。形成鮮明對比的是，張錫的譜兒，比蘇味道大多了，「錫乘馬，意氣自若，舍於三品院，帷屏食飲，無異平居」。武則天聽說後，把張錫流放嶺南，原諒了蘇味道，讓他復位。

這樣一個「席地而臥，蔬食而已」的謹慎小心的人，怎麼會犯下「侵毀鄉人墓田」、「役使過度」這樣的低級錯誤？

再來看一個例子。蘇味道有一個弟弟叫蘇味玄，「味道與其弟太子洗馬味玄甚相友愛，味玄若請託不諧，輒面加凌折，味道對之怡然，不以為忤，論者稱焉」。

這樣一個面對「甚相友愛」親弟弟的請託，有時都會出現搞不定情況的宰相，可見不是一個有權任性的人，怎麼會犯下「侵毀鄉人墓田」、「役使過度」這樣的低級錯誤？

蘇味道為官的武則天時代，政治環境其實異常嚴酷：「太后垂拱以來，任用酷吏，先誅唐室貴戚數百人，次及大臣數百家，其刺史、郎將以下，不可勝數」、「其時朝士人人自危，相見莫敢交談，官員入朝，常密遭逮捕，家中再也不知道消息，因此官員入朝，即與家人作別：『不知復相見否？』」

就是在這樣的環境下，蘇味道自從咸亨元年（西元六七○年）二十二歲進士及第以來，仕途順利，先後歷咸陽縣尉、定襄道行軍大總管掌書記、監察御史、春官員外郎、考功郎中、鳳閣舍人，在延載元年（西元六九四年）四十六歲時第一次拜相，遷檢校鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台平章事。

第一次拜相後，蘇味道因小事貶謫集州刺史，不久又於聖曆元年（西元六九八年）五十歲時第二次拜相，任鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台平章事。寫下〈正月十五夜〉的時候，蘇味道正處於第二次拜相期間。五年後的長安三年（西元七○三年），五十五歲的蘇味道進位鳳閣侍郎、同鳳閣鸞台三品。

在一代雄猜之主武則天的俯瞰之下，蘇味道歷任中外，出將入相，二十四年到達宰相高位，三十三年聖眷不衰。說蘇味道深諳那個年代的明哲保身之道，不算是離譜的判斷吧？而憑他在史上留下的「摸稜兩可」這個成語，說蘇味道是一個做官做人都十分小心謹慎的人，也不算是離譜的判斷吧？

這樣一個小心謹慎、明哲保身的人，怎麼會犯下「侵毀鄉人墓田」、「役使過度」這樣的低級錯誤？

要知道，登上宰相之位，是唐朝讀書人的終極夢想。才高如白樂天，奮鬥了一輩子，也沒有這個命當上宰相。蘇味道可是在宰相位置上先後待了五年零四個月的人，就因為這樣的低級錯誤，輕易地把這宰相高位說丟就丟了？

我百思不得其解。

直到我看到了蘇味道於被貶一年後，爆發於神龍元年（西元七○五年）正月二十二日的「神龍政變」。所謂「神龍政變」，就是以張柬之為首的擁李官員集團發動政變，逼迫武則天下台，扶持唐中宗李顯上台。

政變的結果是，武則天時代權勢熏天的張易之、張昌宗兄弟被殺。依附於他們的官員們，包括蘇味道的宰相同事，雖然因為張柬之等人的克制止殺，幸運地保住了腦袋，卻被一一降職，貶竄遠方：鳳閣侍郎、同平章事韋承慶貶高要尉，正諫大夫、同平章事房融除名、流高州，司禮卿崔神慶流欽州。

此事，當然也要連累到蘇味道，他「以親附張易之、昌宗，貶授眉州刺史」。於他而言，基本上算是最好的結果了。至此，我恍然大悟。

以下，就是我恍然大悟的內容，也就是我關於蘇味道犯下低級錯誤的結論。但是，這個結論並無直接的史料支撐，是我個人邏輯判斷的結果，請讀者諸君注意鑑別。

原來，蘇味道是故意的，是早有預謀的。基於武則天年老體衰必須下台、李唐皇室必然復辟的總體形勢判斷，加之蘇味道又從個人與張柬之等人的日常交往中，品出了一些山雨欲來風滿樓的強烈味道，蘇味道敏銳地意識到：即將到來的暴風雨，必然會出現對依附張易之兄弟和武氏家族的官員群體的清算。這種清算，輕則撤職流放，重則殺頭抄家。

所以，他決定提前採取措施，遠離避禍。即離開中央，離開暴風雨的中心，去地方任職，爭取少受一些影響、少受一些震動。

於是，他主動申請了一個正當理由：回家改葬其父。然後合理利用官場規則，犯下了低級錯誤，然後被彈劾，降職調任坊州刺史。暴風雨到來之後，鑑於他本人並不在京城，而且已經受到了降職處理，所以他只是受到了再一次貶任更遠的眉州刺史的處分。他就這樣，不著痕跡地避免了本人及家族的最壞結果。

這總比張易之、張昌宗殺頭掉腦袋的結果，要好很多；也比韋承慶、房融、崔神慶等人一貶到底再貶遠方的結果，要好很多。

被貶為眉州刺史的第二年，神龍二年（西元七○六年），五十八歲的蘇味道在眉州默默離世。直到兩千多年後，我才通過史料讀懂了他：原來，他是一個在人生的舞台上知道自己應該何時離開的人。在人生的舞台上，知道自己應該何時上台，並不難；而能夠知道自己應該何時離開，不僅非常困難，而且需要真正的大智慧。

書籍介紹

本文摘錄自《藏在節日裡的詩詞》，好讀出版

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作者：章雪峰

這些傳統節日與習俗文化，是我們的獨有記憶；這些節日詩詞，是我們的認知密碼。我們身處於這個世界，應該記住傳統節日，記住節日詩詞。──章雪峰

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責任編輯：潘柏翰

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