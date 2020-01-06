治療大腸癌最有效的方式是手術，第一期治癒機會近九成

台灣每年新增超過1萬5000名大腸直腸癌的患者，是不容忽視的疾病。高雄長庚醫院大腸直腸外科教授陳鴻華醫師表示，大腸直腸癌與遺傳、環境以及飲食習習相關，國人喜好油炸、燒烤類食物，增加罹患腸癌的風險，這也是大腸直腸癌蟬聯11年癌症榜首的原因。

目前大腸直腸癌的治療方式包括手術治療、放射治療、化學治療、標靶治療等，治療成效不錯。其中治療大腸直腸癌最有效的方式是手術，第一期治癒的機會幾乎到90％，第二期有70％～80％，第三期也將近50％～60％以上。即使到了第四期，如果還是能夠開刀的話，5年的存活率還有40％。

這幾年最大的改變就是轉移腫瘤的切除，很積極，除了標靶治療和化學治療以外，只要有轉移的地方能夠切除就能夠治療，所以千萬不要放棄機會。

治療大腸直腸癌時，依治療方式不同會有不一樣的副作用，以放射線治療來說（也就是俗稱的電療），可能讓周遭器官受影響，引起發炎。在治療大腸直腸癌時，放射線治療若影響到小腸，會造成拉肚子、噁心、嘔吐、小腸發炎；若影響到膀胱，則會帶來放射性膀胱炎，造成血尿。

接受化學治療時，使用的藥物不同反應也不太相同。一般來說最常見的副作用是噁心、嘔吐、食慾不振、疲倦。有些藥物則會容易造成掉髮，有些則會讓人四肢末端感覺異常、手腳發痲，碰到冰會像被電到，定位感不佳、變得較笨拙等問題。

Photo Credit：照護線上

接受標靶治療時，若使用抗表皮因子生長藥物，會影響表皮生長，因此病人容易長痘痘、甲溝炎。若用抗血管生長因子的標靶藥物，則可能造成病患高血壓、蛋白尿、甚至導致腸穿孔等問題；因此曾有出血、中風病史的患者，就不適合使用這類型的藥物。

陳鴻華醫師表示：「接受治療時，有些副作用是無可避免的，例如化療後有些人會掉髮，但只要之後不使用藥物後，頭髮就會再長出來，所以別太擔心。如果用藥後噁心嘔吐的情形嚴重，現在也有效果不錯的止吐劑，能減輕病人的不適。至於用藥後產生的高血壓，也需要用藥去控制、預防高血壓的併發症。」

營養支持改善體力，提升生活品質

陳鴻華醫師說道，癌症治療期間，營養支持的目的在於避免患者體重下降、減輕化療所產生的副作用、提高對治療所引起副作用的耐受力，並降低感染的機率，以及修補因治療對於身體組織造成的損害。

營養支持可以分成幾個層次。第一種情況，如果在癌症治療時，患者吃得下、胃口還可以，就要多吃富含蛋白質、熱量的食物。病患能吃很重要，只要吃得夠，不一定需要補充其他營養品。若怕營養不夠，現在市面上營養品非常多樣化，各自有強調的特性，像是魚油多一點、蛋白多一點。患者可以根據自己的需求來比較、選擇，由口進食是最好的情況。

第二種情況是病人的腸胃道暢通但實在吃不下，不得已的狀況下可以考慮用鼻胃管、腸管灌食。但若能由自己進食，讓腸胃道吸收營養還是較理想的狀態。

第三種狀況是患者腸子吸收不良、腸子沾黏、阻塞，必要時就得從靜脈給與營養。

Photo Credit：照護線上

營養支持對於癌友來說相當重要。「好的營養支持，不僅可延長壽命，還能改善生活品質。」陳鴻華醫師指出：「能吃的感覺對病人來說非常重要，我們照顧過許多患者，有人在狀況不好時，最後的願望是想喝點熱湯，感受熟悉的味道。」

有研究報告指出，對於癌症末期的病人，若加上營養支持，就可以讓病患多活兩個月。營養支持可讓癌友較有體力，改善生活品質，不需要整天躺在床上，可以起來活動，甚至到外面社交，而這些都要有足夠營養才能做得到，如果沒有體力根本無法達成。

迎戰大腸癌，營養充足很重要

陳鴻華醫師指出，能夠進食最重要。飲食中要盡量達到足夠的蛋白質攝取量。蛋白質對於所有的組織修補都需要，患者接受手術前，醫師都會先檢測病患體內的蛋白質含量。若數值降很低，表示癌友營養不良，蛋白質都被消耗掉了，組織修復能力一定不好。同樣的道理，蛋白質低的患者對化療的耐受性一定比較差。也就是說，當體內蛋白質足夠，才有夠本錢接受各種治療。

陳鴻華醫師強調，營養支持基本上一定要有高蛋白。蛋白質會被消化分解為人體需要的胺基酸，然後被細胞吸收，並將胺基酸組成各種蛋白質。此外，人體內含量最多的游離胺基酸是麩醯胺酸，存在肌肉、肝臟與腸道各處。可是相對來講消耗也快，需要的時候可以補充。

目前台灣醫學研究團隊也有人體臨床實驗研究探討「小分子褐藻醣膠」與免疫、發炎或癌症藥物的關聯[1]，作為癌症治療在營養方面的支持，目前持續有多項相關臨床實驗進行。此外，2019年的一篇文獻中，小分子褐藻醣膠與一般萃取出大分子結構的褐藻醣膠相比，有較好的吸收率[2]。

癌症患者應盡早規劃營養照顧計劃，積極補充營養是抗癌的關鍵；在癌症患者中有高達40％的患者是死於營養不良而非癌症本身，因此營養治療佔相當重要角色，多數研究都指出，在腫瘤治療期間，適當及足夠的營養決定化學治療、放射治療、手術是否成功的最重要關鍵。

如何預防大腸直腸癌？

Photo Credit：照護線上

陳鴻華醫師提醒道，要百分之百預防大腸直腸癌其實很困難；即使是同樣一家人，遺傳因素相同、生活環境也相同，依舊是有的人得病，有的人就不會。然而我們能做的，就是從日常生活、飲食中遠離一些導致癌症的因素。像是我們該盡量減少紅肉、加工肉品（例如香腸、肉鬆、熱狗等）。飲食選擇，還是天然的最好。

務必遠離有害物質，絕對要戒菸，飲酒不過量。大家可能會以為檳榔只和口腔癌有關，其實吃檳榔也會傷害到腸胃道，食道癌、胃癌、大腸癌的機會也比一般人高，最好還是要遠離這些有害物質。空氣汙染也是致病原因。

除了遠離有害物質、選擇天然食物之外，也得定期做篩檢。50歲以上的族群可先做糞便潛血反應，如果糞便潛血反應為陽性，就要做大腸鏡檢查。陳鴻華醫師提到：「大腸鏡是最有效的檢查方式。」藉由篩檢早期發現、早期治療癌症。

陳鴻華醫師呼籲民眾，為了愛你的家人，從今天開始改變生活、注重健康、關切自己的身體狀況，發現疾病後，也絕對不要放棄治療。讓我們都能健康「腸腸」久久，遠離腸癌威脅，戰勝癌症，打造「腸」久人生。

參考文獻

Tsai HL, Tai CJ, Huang CW, Chang FR, Wang JY. Efficacy of Low-Molecular-Weight Fucoidan as a Supplemental Therapy in Metastatic Colorectal Cancer Patients: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Mar Drugs. 2017;15(4):122. van Weelden G, Bobiński M, Okła K, van Weelden WJ, Romano A, Pijnenborg JMA. Fucoidan Structure and Activity in Relation to Anti-Cancer Mechanisms. Mar Drugs. 2019;17(1):32.

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航