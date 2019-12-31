荒腔走板的國民黨，毀滅或重生只在一念之間

文：黃涵榆（任教於臺灣師範大學英語系，不務正業，致力跨越學術藩籬，畢生最大夢想是臺灣人成為有知識、正義感和寬闊世界觀的新民族）

國民黨主席吳敦義日前在輔選行程中，以「衰尾查某」指責蔡英文總統為國家帶來災難，執政期間分屍案頻傳，發言都已被錄影，但吳敦義一如往常地轉彎否認。事實上吳敦義所言與事實並不相符，蔡英文總統執政期間包括國民所得、股價指數、來台觀光人數等經濟指標都創佳績，殺人案件也呈現下降趨勢。

更令人不解的是，貴為介於最大在野黨與執政黨之間的國民黨（讀者們別忘了國民黨擁有絕對多數的地方執政權），黨主席竟會使用如此不堪的言語辱罵總統或任何一個人，如同他先前也用「母豬」形容總統府秘書長陳菊。

吳敦義的發言顯然已非個別事件。同一時間謝龍介一樣在輔選行程說「女人拉票拉到房間裡」，先前甚至刻意用台語指稱蔡總統父親「有其父必有其女」，玩弄「其女」和「妓女」的同音。副總統候選人張善政則說蔡英文總統沒有結婚生小孩，不了解為人父母的心。而韓國瑜本人從先前的「陪睡」、「雞」、到「武大郎和潘金蓮蓋同一條棉被」，令人懷疑是用大腦或是生殖器思考。

國民黨諸公說出這些歧視和仇恨語言的當下不乏其他國民黨女性政治人物和支持者在場，但她們竟然陪同訕笑起哄，事後國民黨內也沒有任何檢討聲浪。這些言論都不只是單純的失言和對政治對手的攻擊，而是反映了一種鄙視和仇視女性或特定族群的父權語言與心神結構，更是動員的策略。

國民黨到底怎麼了？他們是忘記了，還是害怕想起來《論語》子路篇有言「一言以興邦，一言以喪邦」。我們期待的民主政治應該是理性對話與辯論，在野黨基於公共福祉對執政黨提出批判，各個政黨定期接受選民的檢驗，國民黨會不了解這些民主政治的ABC嗎？國民黨何以如此毫不遮掩地進行歧視與仇恨動員？筆者在先前的文章已多次談到民粹主義與仇恨言論的關係，在此不再贅言。筆者要從現實脈絡來談國民黨到底怎麼了，台灣人如何看待國民黨何去何從，國民黨是否該重新定位，是重生或毀滅。

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2018年大選的結果如同高劑量的興奮劑大大地鼓舞了國民黨。國民黨如何從2014和2016大選大敗的廢墟中再起，有著政治、社會、媒體各個面向極其複雜的因素，包括中國主導的統戰滲透與假新聞攻擊、傾中媒體的造勢、地方派系的集結等等，不是三言兩語能說清楚。可以確定的是，國民黨企圖複製2018勝選方程式打2020大選。大家別忘了，2018年大選的幾個公投案無疑也給了國民黨動員的絕佳契機，成功地集結反同婚、反正名、擁核力量，轉化成縣市長的選票。國民黨挾著地方執政優勢，即便在立院只有三分之一不到的席次，依舊強力杯葛轉型正義、年金改革、反滲透法、打擊假新聞、綠能、性別平等等合乎公共利益的進步政策。甚至為了討好反同的支持者，不惜屢屢造謠中小學性平教育。他們誓言如果重新執政，全部都要改回來！

國民黨在經歷了廢除《國統綱領》和國會全面改選曇花一現的本土化與民主化之後，在國家定位的問題上倒退到以統一為目標的「一個中國」立場。馬英九競選台北市長時宣稱「自己燒成灰都是台灣人」，競選總統時還主張「台灣前途由台灣人決定」，吸引本土票源、藍綠通吃的企圖不言可諭。

曾幾何時，國民黨在中國的威脅利誘之下決心不再演了。中國國家主席習近平強調（虛構的）「九二共識」就是一個中（華人民共和）國，國民黨似乎吃了秤砣鐵了心認真地扮演中國代理人的角色，以一個中國、九二共識、和平統一協議為選戰主軸，甚至完全不理會黨內外對於那一份「紅統」的不分區立委名單的反彈聲浪。

國民黨到底怎麼了？自馬英九上台之後，國民黨的傾中似乎成了一列回不了頭的失速列車。時至今日，國民黨甚至完全抗拒理解國際社會圍堵極權中國、反中國滲透的現實，無意從中尋求符合台灣國家利益的策略性戰鬥位置。國民黨圖繪的台灣自外於國際社會，更別說是進步的普世價值。

於是我們看到國民黨支持香港武警、黑道和中國解放軍三位一體鎮壓反送中抗爭，也持續對維吾爾種族淨化噤聲。近日更有以蘇起為首清一色國民黨執政時期官員發表《哪來的芒果乾》文集。從筆者的角度來看，這本書無異於國民黨競選文宣，指控蔡英文總統領導的政府挑釁中國、全面親美和操作亡國感。本書穿了就是在宣揚馬英九開啟的急速傾中路線，企圖將台灣鎖進一個中國的政治與市場架構，把已遭到台灣公民社會唾棄的兩岸服貿條例當成解藥，也可以說是種芒果的人否定芒果的真實存在。

國民黨到底怎麼了，寧可為了代理中國利益持續否定國際現實，持續站在進步政策和普世價值的對立面？國民黨的存在對於民主政治而言是何其大的反諷，利用民主體制的便利反民主！這樣已無法就政策理性辯論的國民黨，會持續仇恨動員和混淆視聽似乎也不令人意外。去年大選期間，國民黨立委透過假新聞配合統派媒體和名嘴，每天在談話節目撻伐駐大阪辦事處和駐日代表處，因而導致前駐大阪辦事處處長蘇志誠承受不了輿論壓力自殺。同一批國民黨立近日竟然搖身一變，成為替蘇志誠向外交部討公道的英雄。

韓國瑜競選過程不就最擅長的「自我抹黑」，預言將有幾顆核彈會爆炸，藉機栽贓給民進黨，從汽車監視器，到最近支持者製藥和散佈的色情照片，甚至還預言會有「兩顆子彈」讓蔡英文總統有藉口取消大選，甚至宣布戒嚴，都是同一系列的產品。

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國民黨如何將民主政治扭曲敗壞到如此不堪的程度？統派媒體的助攻、中國撐腰、軍公教鐵票、地方派系、農田水利系統——眾多的有利因素使得國民黨不思建立黨內民主機制，回應公眾訴求，透過理性辯論與其他政黨進行公平競爭。

再加上有類似柯文哲的民眾黨對民進黨進行毀滅性的干擾，包括持續散布類似陳菊於高雄市長任內舉債三千億的假新聞，也和國民黨一樣進行仇恨動員，更讓國民黨有恃無恐。簡單來說，國民黨已和民眾黨合流，同樣師法中國共產黨的鬥爭手段，將政治、社會和族群矛盾極大化，從中謀求政治資源與權力。

「國民黨不倒，台灣不會好」，或是「國民黨不倒，國民黨不會好」？當下的國民黨也許壓抑了黨內良善理性的力量，除了敗得徹底之外，筆者看不出來國民黨有任何改革的契機，讓國民黨回到理性辯論和公平競爭的民主運作機制，不再進行假消息和仇恨動員，認真回應主流民意，不再和極權中國站在進步的普世價值的對立面。

上個週末在高雄進行的罷韓遊行有近五十萬人自發性地參加，儼然是近年來不容忽視的一股公民運動熱潮，對台灣和對國際社會傳遞一個清楚的訊息：台灣的民主體制具有自我檢視與修正的能力（參與遊行者不乏去年投票給韓國瑜的民眾），對於任何濫用政治權力、背棄選民寄託的政治人物，人民都將展示力量，要求直接民主，奪回他們交付的權力。

國民黨和韓國瑜陣營理應審慎解讀和回應這樣的訊息，而不是「當家鬧事」，還特意從全國各地動員群眾，師出無名地在同一天進行遊行尬場。韓國瑜本人不知道是不知自我反省，還是遊行的規模和強度讓他驚嚇過度，竟以「台灣民主的遮羞布」形容遊行的主旗幟「光復高雄」，揶揄參與人數寥寥無幾，讓近五十萬的群眾憑空消失。

2020大選剩下不到一個月，國民黨是更靠近台灣或繼續代理中國對台統戰，是重生或毀滅，全依著國民黨的抉擇。「國民黨不倒，國民黨不會好」——國民黨這次如果輸了，不需要像是輸掉國共內戰敗逃到任何地方，而是有機會——如果他們願意——更認同這塊土地，在這裡安生立命，不需要再以中國做為存在的理由，和其他政黨公平公開地競爭。期待台灣人1月11日都站出來投票，給國民黨一個徹底改造和重生的機會，給台灣健全的民主政治一個機會！

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航