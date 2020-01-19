跟著大師學投資：股神巴菲特的兩大投資法與持股方向的轉變

提到股票投資，就不能不想到股神華倫．巴菲特。從100美元起家，到2018年3月已有840億美元的淨資產，平均報酬率幾乎達到30％。現在，就讓我們來看看巴菲特是怎麼投資的吧。

價值投資法：只買獲利穩定的長期投資法

巴菲特的價值投資法是運用基本面分析，找出獲利往後數十年能夠穩定成長的公司，在股價低於真實價值時大量買進並長期持有。因此，價值投資法其實結合了「價值型」與「成長型」投資的概念。

價值投資法的主要目的是長期投資，所以，巴菲特選股的條件和原則，都會圍繞在長期投資上。巴菲特偏好的個股通常有兩個特點：

事業內容簡單、易理解，較多是傳統企業。例如：食品業、餐飲業、生活用品製造業。 公司擁有打造長期優勢的護城河。例如：無形資產、轉換成本、成本優勢、網路效應、有效規模。

像是巴菲特最喜歡喝的可口可樂，其事業內容就是飲料，它的護城河就是顧客對品牌的忠誠度和獨門配方，光這家公司就為巴菲特賺進100億美元。而類似可口可樂這樣的公司，在他的投資組合中非常普遍。

80／20法則：集中投資優秀的公司

俗話說：「不要把雞蛋放在同個籃子裡。」但是如果我們放太多個籃子，不僅管理起來會很累，最後的報酬也不一定比較好。因此，巴菲特採用80/20法則，也就是集中投資的概念：由少數（20％）的投資創造多數（80％）的收益。

巴菲特認為與其花時間心力，分散投資許多家公司，降低風險，不如集中投資在幾家優秀的公司，然後小心地看好他們。在巴菲特的長期投資組合中，只投資45支個股，前10支股票就占了投資總量的80％，包括可口可樂、蘋果、富國銀行等，十分符合80/20法則。

巴菲特的轉變：開始投資科技股

近年來，巴菲特的持股方向從原本的傳統企業股漸漸轉往科技股。最明顯的例子就是2016年，波克夏公司於第一季花了10億美元買進蘋果股票，並在當年度出清AT&T、威訊通訊、寶鹼與沃爾瑪百貨4支指數成分股。而這樣的轉變不僅告訴我們科技股時代的來臨，也凸顯投資人應具備與時俱進的能力。

快速結論 巴菲特的投資觀念：集中投資優秀的公司，深入了解，並且長時間持有 巴菲特的護城河概念，可以套用在許多股票上，也可以藉此概念找到更多好股票，尤其是長期投資者一定要了解護城河的概念 巴菲特持續學習，像是從不懂科技股到開始投資科技股，是投資人都該效法的精神

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