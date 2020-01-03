《我的貓系生活》：愛貓的男人，真的很帥！

文：露咖佩佩

世上的男人千百種，大家各有所好，但若要問我，我會說：「愛貓的男人，真的很帥！」因為他們愛護貓咪的種種行為，一瞬間就能擄獲旁觀者的心！

自從露咖爹帶我見識了家貓的可愛，我開始對貓好奇，甚至是有那麼一點喜歡上貓。

有一天，我看到有隻可愛的店貓窩在摩托車上，我直接伸手去對那隻店貓討玩。想當然，如此唐突出手，下場就是「成了獵物」，不免換來了幾條「象徵白目」的印記，以茲證明：你還不夠了解貓啦！

露咖爹發現我實在很不懂貓，但似乎是被包子收服了，有被同化成貓奴的跡象，所以，他開始教我這個「不識貓性」的女子一些和貓相處的基本撇步，比方說：

絕對不能用手和貓玩，手會被當成獵物（咬咬抓抓伺候！）。 初次見到貓，可以慢慢伸出彎曲的食指，先讓貓聞聞味道。 不要盯著陌生貓的眼睛看，可以試著對貓眨眨自己的眼睛。 對貓要採低姿態，蹲低、趴低、顯得比貓小就對了！ 如果貓拱背、開飛機耳或是張嘴發出「嘶」的叫聲，就千萬不要再靠近。 逗貓棒要演得像獵物，抓住「若隱若現」的原則，才能逗到貓。

聽他說著那些「怎麼和貓相處」的原則，我突然覺得眼前這個認識好幾年的男人，其實並不像外表看起來那樣又宅又無趣（露咖爹要哭了），反而是個細心又有趣的暖心地球人。

餵心臟病貓吃藥好暖心

要追女生或是想讓感情升溫，當然要策劃各種名目來要求約會，例如：吃飯、逛街、看電影、送禮物之類，但露咖爹很特別，竟然是約我一起去幫他朋友照顧一隻有心臟病的貓，需要連續幾天大老遠專程過去餵藥。我從來沒聽過這種約會要求，也對那隻有心臟病的貓貓感到心疼。總之，面對需要幫忙的事情，我沒想太多，立馬就答應去了。

一進門我就興沖沖想知道貓咪在哪裡，但就是連個影都沒有看見。

「喵吉～喵吉～你在哪裡～」露咖爹叫了幾聲。

有點肥肥的身軀，緩緩從房間裡探出頭來，那是一隻穩重的賓士貓，嘴邊有塊可愛的黑色斑塊，像鬍子一樣，真的是隻超級可愛的賓士貓啊！

我看著露咖爹把喵吉抱到床上，熟練地摸摸頭、拍拍屁股伺候幾下，安撫安撫、騙騙感情，然後以迅雷不及掩耳的速度打開貓嘴，用餵藥器「啵」的一聲，把藥彈發射進去，然後再用針管一秒不差地餵水，他輕柔按摩著喵吉的喉嚨，好讓貓乖乖把藥咕嚕咕嚕吞下肚。

喵吉：「嗯？剛剛發生什麼事？（咕嚕）」｜Photo Credit: 四塊玉文創

「餵好了！」露咖爹作勢放下餵藥器，我都還沒反應過來，因為整個餵藥過程不到五秒欸！

「這樣就好了？喵吉好乖哦～」

「是我技術好！」

雖然那當下我回了個大白眼，但我得承認，看見一個了解貓、愛護貓，動作輕快俐落又溫柔的男人這樣對待貓咪，真的很帥！那些欺負弱小生命的男人一點都不Man，尊重、愛護生命的男人，才真正展露了所謂的肩膀和愛，全世界的男人都應該如此吶！

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書籍介紹

本文摘錄自《我的貓系生活：有貓的日常，讓我們更懂得愛》，四塊玉文創出版

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作者：露咖佩佩

三隻貓兒子的娘，總想著如何讓自己的貓感到被愛。

經歷無數次磕絆、無數次無聲的對話與相望，

才終於明白，那些綿密而濃厚的愛，

早就透過一項項細心的親訓，

一記記寵溺的眼神，

一次次百忙中還抽出手的摸摸拍拍，

毫無保留地傳達給心愛的貓，並被完整接收。

本書特色

►高人氣貓系部落客執筆

資深貓咪部落客露咖佩佩，獨家分享與自家三貓的生活、貓咪訓練與日常照護！

►揭露那些你所不知道的貓

打破常見的既定認知，帶你近距離接觸最真實的貓，有圖有真相！

►推動生命教育，不遺餘力

充分提供TNR知識、送養與可靠中途之家資訊，與大家一同努力友善街貓。

►最顧及寵物感受的照護建議

曾擔任貓咪志工、走訪中途之家的露咖佩佩，用身為社工師的無限耐心，不斷找尋訓練與照護貓咪最溫柔的方式，多年累積下來的心得無私分享！

►給養貓家庭最真實的範例寫照

上有怕貓長輩、下有初生嬰兒，露咖佩佩給你最真實的自身寫照，學習調整人貓關係好輕鬆！

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航