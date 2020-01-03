《我的貓系生活》：工作狂更該好好養隻貓

文：露咖佩佩

出了社會，工作完帶著滿滿的疲憊回家，是貓把我從生活的壓力中解放出來。

人生跌跌撞撞，莫名就走到了三字頭，一路追著有可能達成的人生目標跑，儘管有時疲憊或負了點傷，但還是會想辦法轉個念頭，讓自己能繼續往前走。從學生時代一直到出社會，為了得到自己的理想生活，我們也和大家一樣努力著。

工作狂更該好好養隻貓

雖然我熱愛工作，但露咖爹才是真正名副其實的工作狂，他投入在熱愛的領域裡，廢寢忘食，甚至到了能好幾週都不離開工作室的地步。因為他的工作時數很長，所以當我把自己的工作做完之後，有時候會孤單寂寞覺得冷，就黏著三貓，繼續寫些文章到深夜。

我們這樣的生活模式持續了五、六年，一直到現在也依然不變。老實說，不那麼青春的身體還真的會累，跟年輕時差很多，有時候如果太忙，回到家還會出現腦子停不下來、但身體已疲憊不堪的情況。

有天，我癱坐在沙發上，眼皮很重，但腦袋無法停止轉動，猜想是不是因為持續緊繃了一整天，還有貪嘴多喝了巷口的一杯中焙咖啡，現在回到家中，儘管到了該休息的時候，想要鬆懈身上的緊繃和腦海中的思緒，卻變得有點難。直到歪腰優雅地晃著後腿肉從我眼前走過，靜靜伸個懶腰，再舔幾下他左手臂前的柔順白毛，臉上的表情似乎是在問我：「妳忙完了沒？」

我摸著歪腰特有的柔順毛髮，輕輕伺候小下巴。這時候的他，溫潤又柔軟，安靜卻帶著一點小嬉鬧感，時不時輕輕張開又閉上的雙眼……時間彷彿被下了魔法般靜止下來。我在心中不小心對著呆萌的歪腰笑了，心也自然而然地柔軟下來。

寧靜的空氣裡，我的思緒慢慢平和，科學一點的說法，大概就是讓腦波開始呈現alpha波的狀態。在真正愛上貓以前，我不曾如此，直到認知到「我是不折不扣的貓奴」這件事之後，我看到貓就會變成這樣——有些藏不住的小雀躍，更重要的是，能真正放鬆得下來。

貓不只提醒我該休息了，還讓我得以放鬆。

這樣的念頭飄進心裡，尤其在這個安靜的夜半時分裡，坐在沙發上摸著貓的此時此刻，那些在工作上達到的目標程就，都比不上當下感到的平靜滿足。

「真希望自己能活得像隻貓」大概是眾多貓奴心裡想要的吧！所謂的生活步調，也不該總是全力衝刺。鬆鬆散散的過一下人生中的某些時光，也很重要，就像貓在全力衝刺的狩獵遊戲時間裡，最長也不會超過半小時呢！

有貓在的沙發，貓奴無法自拔

對露咖三貓來說，沙發是家裡相當重要的家具之一，因為家裡的沙發，幾乎都是他們在用。白天在沙發上大睡特睡，晚上的時候，還要在沙發上開個你追我跑的運動會，反而是露咖爹和我，幾乎都沒什麼在坐沙發。

下班後一開門，看著三貓在沙發上一臉「被吵醒」的樣子看著我回家，就覺得他們可愛得過分！看著他們在沙發上打滾，我也會想要盡快做完家務，好能到沙發上跟三貓膩在一起，接受ANIKI的「窩腿」封印，以及金爺的每日踏踏。這樣的沙發誘惑，哪個貓奴能夠抵抗得了？

我算是個會想很多的人，從小到大的個性也比較悲觀，但我很少在別人面前說那些事情，因為我知道，快樂與不快樂都是自己選的。儘管如此，感受是真實的，要哄得了自己，並不容易。

我喜歡和三貓賴在沙發上，因為那能讓我拋開很多煩惱，當我因為貓而暫時忘記憂慮、能夠準備好好休息之後，回過神來會發現，就算我沒有時時憂心，那些煩心事也終究能被解決。

窩在沙發上吃點水果，享受他們的一切，還有一陣陣的呼嚕聲。這樣的時間裡，很適合拿來思考一些事情。比如：要和貓一起賴在沙發上到什麼時候？明天早上要吃什麼？該怎麼跟惱人的客戶打太極？週末能不能去逛個寵物展？巷口的那家肉圓還沒有吃過加辣的口味……平常被各種工作和壓力塞滿的腦袋，這時候出現的，都是充滿能量又輕鬆的生活小事。

貓，讓這個家更像一個家

愛上一個有手作魂的男人，也比不了愛上願意親自替貓咪奉獻時間和體力的男人。

我們家是IKEA 的常客，因為長年租屋，想選購能隨心變化又不錯看的家具，IKEA是最能夠找到願望清單的老地方。我們好幾次為了三貓跑去逛IKEA，一路討論該怎麼選購，清單上有沒有少列什麼？買回去會不會不合用？三貓會不會喜歡？把荷包榨扁，再將東西全搬進家裡，整間屋子就像炸開一樣。露咖爹負責拿工具和搬重物，我負責切點水果和放音樂，露咖爹很樂於為這個有三貓一起生活的家，再多做些能讓彼此都住得更舒服的粗工。不知道為什麼，這樣的時光，是我和露咖爹最最喜歡的約會方案。

看著露咖爹研究著說明書的背影，搭上三貓時不時過去擾亂的畫面：歪腰偷玩螺絲釘、金爺鬼鬼祟祟把零件叼走、環境就已經亂七八糟了，ANIKI還帶頭在紙箱堆裡開運動會，而且還越吵越嗨！雖然露咖爹會嚷嚷：「哎呀！走開啦！不要弄！」但嘴角卻是上揚著。

露咖爹：「量個東西也要搗亂……」三貓：「是獵物！是獵物！」｜Photo Credit: 四塊玉文創

我們都無法抗拒三貓的狂妄與直接，那種不經意出現各種促咪畫面的場景，無非是這些貓，讓原本可能枯燥乏味的日子裡，添加了一種名為「幸福」的調味。嘻笑逗嘴的畫面、混著愛的眼神、一個因為想對對方好而做的溫柔動作……都讓這間水泥房映成了一個家，名副其實的「貓奴的家」。

再多的漂亮衣服、珍藏著捨不得用的名牌包包、各式各樣想要而非必要的物品，可能都不及真正擁有這樣的生活，因為有貓，而平淡中帶有甜味的日常。真心希望，有越來越多的貓、越來越多的地球人，都能夠享有這樣的家，有貓也有愛的家。

Photo Credit: 四塊玉文創

相關書摘 ▶《我的貓系生活》：愛貓的男人，真的很帥！

書籍介紹

本文摘錄自《我的貓系生活：有貓的日常，讓我們更懂得愛》，四塊玉文創出版

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作者：露咖佩佩

三隻貓兒子的娘，總想著如何讓自己的貓感到被愛。

經歷無數次磕絆、無數次無聲的對話與相望，

才終於明白，那些綿密而濃厚的愛，

早就透過一項項細心的親訓，

一記記寵溺的眼神，

一次次百忙中還抽出手的摸摸拍拍，

毫無保留地傳達給心愛的貓，並被完整接收。

本書特色

►高人氣貓系部落客執筆

資深貓咪部落客露咖佩佩，獨家分享與自家三貓的生活、貓咪訓練與日常照護！

►揭露那些你所不知道的貓

打破常見的既定認知，帶你近距離接觸最真實的貓，有圖有真相！

►推動生命教育，不遺餘力

充分提供TNR知識、送養與可靠中途之家資訊，與大家一同努力友善街貓。

►最顧及寵物感受的照護建議

曾擔任貓咪志工、走訪中途之家的露咖佩佩，用身為社工師的無限耐心，不斷找尋訓練與照護貓咪最溫柔的方式，多年累積下來的心得無私分享！

►給養貓家庭最真實的範例寫照

上有怕貓長輩、下有初生嬰兒，露咖佩佩給你最真實的自身寫照，學習調整人貓關係好輕鬆！

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航