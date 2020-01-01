歷經「再生計畫」工程，83歲的新竹市立動物園如何擁有新風貌與新思維？

文、攝影：蔡育琳

1936年建立的新竹市立動物園，自從2017年5月29日休園，進行「再生計畫」工程，花費2.5億元、兩年半時間，將於2019年12月28日開園。隨著時間接近，民眾和媒體都相當關注，園方正緊鑼密鼓的籌備中，官方也發布了市政新聞，新竹市長林智堅說他期許：「新竹市立動物園作為台灣的動物園典範。」到底有何特別之處能成為典範？

關懷生命協會曾三度拜訪新竹動物園，提出勘查報告及建議，包括2000年《動物展示館觀摩報告》、2002年《新竹市立動物園勘查報告——動物福利暨動物園更新計劃之檢討》、2005年《新竹市立動物園圈養動物福利報告》。從過去的資料和照片中可以看到，在圈養環境、動物福利、保育和教育各方面，都有很大的進步空間也應該力求改善。

如今，新竹動物園重新開園指日可待，各種推廣活動陸續推出，包括多場記者會、限量紀念品、動物彩繪列車等，還有一首專屬歌曲：《熟悉的家園》。在這些光鮮亮麗的包裝中，新竹動物園最大的改變是什麼？動物需要的、民眾想要的，是否能達到平衡點？這座83歲的動物園會有怎樣的新風貌、新思維？

基於提倡動物權的宗旨，本會反對興建更多動物園，迫使更多動物被長期圈養，對於已存在的動物園則是站在監督的立場。新竹動物園若能有所改善，提升動物福利、不買賣動物、以救傷收容為主，我們當然非常肯定也樂見其成。本文將以相關的新聞內容，以及新竹動物園長楊家民的受訪內容，簡述新竹動物園的改革理念，並期待社會大眾也能改變觀念，讓園內動物得到真正的再生。

復興、再生與革命

根據新竹市政府發布的新聞，林智堅在2012年擔任議員期間，即推動「動物園復興計畫」，當選市長後更提出「動物園再生計畫」。園長楊家民介紹動物園再生計畫，以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，不只增加動物活動空間，打造對動物友善的環境，也增加人與動物的互動的空間，改變「動物關在籠子」的傳統做法，翻轉傳統「動物被看」的模式，會是嶄新的生命教育基地。

除了「復興」與「再生」，楊家民接受本會記者採訪時，進一步表示這是動物園的「革命」，需要更新的不只是設施，更是大眾的觀念。至於沒有籠子的動物園，屬於動物的動物園，那會是怎樣的動物園？在新竹市政府發布的影片中提到一些概念：創造類棲地、偷偷看動物、建構共生環境、創造動物福利、空間加大、來動物園給猴子看等等。大致看來，是一個以動物為主的動物園，至於如何具體呈現，是否能讓民眾理解並接受，就要等開園之後來觀察了。

從新竹動物園網站上的歷史沿革介紹，可以看到在1960年代，曾由日本引進獅、虎、象、金錢豹等動物。而在2016年，日本的上野動物園曾提出要贈送黑腳企鵝，但經過專家評估後，「認為台灣的氣候與新竹動物園的環境，並不合適黑腳企鵝生活，因此園方並不考慮飼養。」由此可見，新竹動物園不再以引進明星動物為優先，而能以動物福利為主要考量。

目前新竹動物園的動物大多是救援收容而來，楊家民也表示不會買賣動物，要朝動物救傷中心的方向發展，等動物康復後，能野放的會盡量野放，若評估無法在野外求生，才會留在園內照顧。平常收到受傷動物的通報，園方礙於人力和空間有限，對於保育類動物一定會收，對於其他動物只能量力而為，每次做決定都非常困難，因此他很期待能蓋一座醫療大樓。

關閉的動物與人心

Photo Credit: 蔡育琳 園長楊家民、指導老師黃靜慧、醫療小志工們，在獸醫室內一起合照

楊家民說，新竹動物園是許多新竹人共同的回憶，自從園內的大象和長頸鹿過世後，20多年來不再引進，物種從70多種逐年減為40多種，民眾的參觀次數卻沒有減少。除了歷史悠久、情感回憶、交通便利之外，到底這裡有何特別之處？他坦承自己之前並未想過這些事，而是在成為園長之後，收到許多人的建議甚至批評，這四年多來讓他不斷思考及調整。

楊家民認為，如果要看珍奇異獸，可以花錢去買，但這就是大家想要的嗎？自從他來到新竹動物園，每減少一種動物，園方就會在籠子上貼告示，說明這動物已經離開了，希望不要有動物被關在裡面。

園內的鳥籠是一個歷史景點，卻也是禁錮鳥類飛翔的一個象徵，對此將會如何規劃？在2017年的一篇報導中提到，「會由廠商引入有特色的動物造型餐車，並將有80年歷史的圓拱形鳥籠保留下來塑造成鳥籠咖啡館，讓遊客走進籠中品嚐一杯鳥籠黑咖啡，體會白鵜鶘在籠中的苦澀滋味。」楊家民表示，鳥籠裡面不再有鳥，只要把自然生態環境營造好，自然會有鳥飛來，但民眾需要細心觀察、耐心等待。

「你願意看到鳥永遠被關在籠子裡面嗎？我們要繼續錯下去嗎？還是我們要做一些改變？」籠子就是籠子，再大都是籠子，楊家民說：「我也不希望看到動物被關在籠子裡，動物不應該是娛樂的工具。」除了休閒，動物園還有保育、教育、研究等功能，他希望未來能更落實保育與教育這兩大目標。

誰來決定動物園？

在園長辦公室採訪約半個小時，就陸續有五通電話打進來，都是詢問動物園何時開園？對方可能不知道，接電話的正是園長本人，楊家民親切回答每個問題，希望民眾在開園後繼續支持。每天都有許多詢問的電話，說明了民眾等待已久、期待極高，但這也帶來不少壓力。

儘管楊家民相信他們做的是正確的事情，卻不能肯定民眾對於再生後的動物園會是什麼反應？除了醫療志工，動物園也招募了講解志工，介紹每隻動物的故事、園方的規劃理念，楊家民表示：「他們講得可能都比我好，可是民眾會願意聽嗎？」從新竹動物園的網站資料看來，正式的編制員工只有八人，顯示人力不足，需要志工團隊的支持，此外更需要大眾的肯定。

新竹動物園重新開幕之前，近日有日本動物園的專家進入參觀，根據報導中敘述，「若生謙仁表示，他特別讚賞新園區無鐵籠的開放式設計，改善動物居住空間，日本擁有約100個動物園，但一般都是部分整修，從來沒有動物園1次完成全區重新整修再開放，以後日本許多動物園將可以參考新竹動物園的再生計畫經驗。」如果有越來越多動物園能採取開放式設計，籠內與籠外的界線或許也能逐漸淡化，讓民眾更加認知到，地球不只是人類的生活空間，更是動物的生存棲地。

楊家民最近到社大演講，他最後的結論是，新竹動物園會是一個怎樣的動物園，其實就是由民眾來決定。就如同新竹市政新聞中所提到的：「期待所有的大小朋友們一起改變想法（change mind）、改變行為（change behavior）與保育自然環境（conservation），這才是新竹市立動物園再生最重要的價值。」

確實，民意的支持是動物園改革的重要基礎，本會也殷切期待，有更多動物園能以動物福利為優先考量，打破過去的收集、展演、娛樂觀念，主動引領社會思潮的變化。不打擾動物、以動物為主體、讓動物開心生活，當這些理念能被社會大眾認同，不只是新竹動物園，全世界的動物園才有再生的機會。

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航