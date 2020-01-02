台大成為亞洲第一間撤資「高碳排產業」的大學，校方為何拒絕主動公開？

文：台灣大學學生會永續部

你也許想過，如今手頭的投資對於自己下一代的影響，是給他更完善的物質條件、教育資源。然而，也可能是一個漸漸負荷不了的地球。

地球正處於危機當中，「撤資運動」因而成為國際新興的趨勢，期待企業負起相關的社會責任，減緩氣候變遷所帶來的環境衝擊。

「撤資」意味著將資金從原本投注的地方抽離，尤其是高碳排放量的化石燃料產業。隨著企業的社會責任、品牌形象愈加受到重視，「綠色金融」漸漸興起，如歐洲許多金融機構開始停止放貸給新建的燃煤電廠，從源頭抑制燃煤電廠的興建；並透過資金的融資，影響產業發展的方向。

歷經三年的學生倡議，國立台灣大學終為亞洲第一間，成功開始撤資高碳排產業的大學，有望帶動台灣社會對於資金使用適當性、世代正義與永續發展的更多討論和行動。

撤資運動：向高污染、高碳排、化石燃料產業說不

撤資在亞洲受到的矚目度仍不高，不過針對化石燃料產業的撤資，已是近年的全球運動。根據國際撤資倡議組織「350.org」的官網統計，截至2019年12月中旬，已有超過12兆美金的資金，宣布從化石燃料產業全面或部分撤資。愛爾蘭2018年更通過法案，成為全球第一個自化石燃料產業撤資的國家。

12兆美金的龐大數目，背後代表的是超過1000個機構，以及近6萬名個人，包括全球最大的公營銀行「歐洲投資銀行」、全球最大的主權基金「挪威主權基金」，以及全球170多間高等教育機構，史丹佛大學、牛津大學、劍橋大學、耶魯大學等等常春藤名校皆在名單之列。

台灣大學是撤資運動的亞洲學府首例。自2017年起，台大學生會永續部、校內社團氣候行動社即針對校務基金的運用，展開「高污染、高碳排」產業的撤資倡議。歷經三年的溝通，台大確定撤除校務基金中高達22%、4.32億新台幣的投資於相關產業的資金。

台大校方在2019年11月28日，向學生會表達將達成以下三點投資原則：

台大校務基金將於明年底前完成高污染高碳排產業之撤資（目前已完成約2/3），且未來不再投資於相關產業。 查證後確定台大校務基金並未投資於化石燃料產業，未來也不再有任何投資。 建立校務基金的投資準則：近期會以公司CSR（企業社會責任）之表現為投資參考依據，中期將納入PRI（責任投資）、ESG（環境、社會與公司治理）之原則。

降低碳排放，或者加速摧毀下一世代的未來

碳排放量劇烈影響著全球氣候。聯合國政府間氣候變遷小組（IPCC）2018年公布的〈全球升溫1.5度C特別報告〉即指出，若欲將全球升溫控制在1.5度C內（目前全球升溫已達大約1度C），則2030年需比2010年減少45%的碳排放，並於2050年達成全球淨零碳排。若否，各地將面臨海平面上升、99%珊瑚礁消失、水資源匱乏等等嚴峻問題。

對此議題，聯合國在2014年便曾經呼籲，全球最晚必須在21世紀末前完全淘汰化石燃料；英國衛報也揭示，全球20家化石燃料公司半個世紀來產生的溫室氣體占全世界碳排放總量的三分之一。因此，化石燃料產業必得面臨最高強度的轉型，各方的資金投放也隨之有所轉變

但這並不僅僅是化石燃料產業的事。

台灣人均碳排放量高居全球第25名，全國總碳排放量未有減緩趨勢，更面臨嚴重的空污問題。經過台大財務處的確認，台大的校務基金雖然未與化石燃料產業有直接連結，然而投資標的中，不乏台灣前十大溫室氣體排放企業（相當於全國總碳排約三分之一），以及台灣前十大PM2.5固定污染源等高度能源密集的企業。

台大作為培育台灣未來人才的學術龍頭，卻高度投資在這些加重氣候變遷威脅及空污問題的產業。這樣的行為與教育宗旨背道而馳，反而加速摧毀了年輕學生的未來。

肯定台大撤資決定，呼籲校方積極公開，發揮社會影響力

自從2017年發現這個問題之後，校內學生組織正式展開約三年的倡議行動。

學生會在校長遴選過程中，透過「校長．給問嗎？」活動，要求校長候選人對於校務基金撤資議題積極表態；並結合被台灣社會高度重視的空污議題，發起校內的空污小遊行，呼籲學校重視校務基金與台灣空污問題的連結。

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除此之外，學生會也透過大大小小的投書、講座、擺攤行動，讓更多同學接觸、深入了解撤資議題；更不放過任何能向校方發問的機會與管道，旁敲側擊撤資進度。

相當幸運的是，台大在這短期間內（相比國際上的撤資經驗，如史丹佛大學自2012年開始，至今仍持續），部分達到學生會提出的撤資訴求，成為亞洲第一間成功撤資的大學。

台大的撤資行動雖然值得高度肯定，不過弔詭的是，這個具備高度意義的決定，卻是交由學生會代為公告，校方拒絕主動公開。

校方對待撤資行動，就像是羞於見人的醜聞一樣，處處遮掩。因此學生會呼籲校方，應效仿國外150多所大學，積極主動地公開此資訊，發揮台大應有的高度社會影響力，帶動更多後續的討論與實踐，方不至於隱沒此亞洲學府首例的無窮潛力，錯失良好發聲機會。

從這次倡議經驗當中，學生會也發現現今投資原則的限制。過往僅僅以能否「穩健獲利」作為唯一指標，忽略了大學並不是一間營利機構的事實。因此，學生會也呼籲校方所承諾的投資原則應儘速建立，過程也應公開透明，讓師生有參與及發表意見的空間，勿淪為球員兼裁判的結果。

我們有責，不使亞洲學府首例成為台灣的最後一例

台灣在全球撤資運動中不缺席，但我們不應滿足於此。這件事很可能與每個人息息相關。

亞洲第一槍早已響起，應帶動社會上對於資金使用適當性的更多討論。我們各式的退休基金是否正投資於化石燃料產業？什麼時候我們政府對於化石燃料高達1兆多億的補貼能夠停止？我們每一個人存款的銀行是不是正繼續融資給燃煤電廠，加速氣候變遷的發生？這些問題都需要有回答與行動，問問你的金融單位或是政府所屬機關吧、多多接觸在此議題研究與努力的相關單位，讓撤資運動能在台灣發酵。

「永續發展」的概念如今人人耳熟能詳。它並非反對發展，而是提醒人們在追求建設、經濟利益的同時，考量其對於環境的破壞、負面影響，看見土地，以及居住其上的各種族群、物種是否正承受代價，不使下一世代生活於我們製造的惡果中。

期待此亞洲學府首例不會是台灣的最後一例，而有更多願意改變的案例在台灣開花結果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航